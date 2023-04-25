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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 18008 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Кадис
0:1
Конец матча
Осасуна
0'
0:1
62' Гол
Гарсия Рубен
85' Красная карточка
Эззалзули Абде
86' Желтая карточка
Санчес Мануэль
90'+12

Ход матча

31'
Мбайе Мамаду
Чуст Виктор
 
48'
Гвардиола Серхи
Рохер Марти
 
62'
0:1
Гарсия Рубен
(Санчес Мануэль)
65'
 
Монкайола Хон
Ибаньес Пабло
68'
Алекс Фернандес
Сан Эметерио Феде
 
68'
Алехо Иван
Собрино Рубен
 
68'
Негредо Альваро
Бонгонда Тео
 
75'
 
Гарсия Давид
Бенито Икер
83'
 
Эззалзули Абде
Гарсия Рубен
83'
 
Эрнандес Аридане
Унаи Гарсия
85'
 
Эззалзули Абде
86'
 
Санчес Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 448 Количество передач 374
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Кадис 29.7% (38)
X 41.4% (53)
Осасуна 28.9% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
23
Эрнандес
Луис
32
Чуст
Виктор
22
Эспино
Альфонсо
10
Бонгонда
Тео
4
Алькарас
Рубен
24
Сан
Эметерио
Феде
7
Собрино
Рубен
15
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
20
Санчес
Мануэль
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
19
Ибаньес
Пабло
33
Бенито
Икер
17
Будимир
Анте
Кадис
4-4-2
Осасуна
4-1-4-1

История личных встреч

Кадис
Осасуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Лукас 3 0.1
Алекс Фернандес 3 (1) 0.1
Алькарас Рубен 3 (2) 0.1
Бонгонда Тео 2 0.06
Собрино Рубен 2 0.06
Эскаланте Гонсало 2 0.06
Гвардиола Серхи 2 0.06
Негредо Альваро 1 0.03
Окампо Брайан 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Чуст Виктор 1 0.03
Рамос Кристофер 1 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Карлос Гарсия 0 0
Сальдуа Хосеба 0 0
Карселен Исаак 0 0
Алехо Иван 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.23
Будимир Анте 4 0.13
Орос Аймар 3 (1) 0.1
Эззалзули Абде 3 0.1
Гарсия Рубен 2 0.06
Гомес Мойсес 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 1
Алькарас Рубен 8 1
Собрино Рубен 9 0
Сан Эметерио Феде 9 0
Карселен Исаак 3 3
Эрнандес Луис 5 1
Эспино Альфонсо 6 0
Хименес Фали 5 0
Сальдуа Хосеба 4 0
Лосано Энтони 3 0
Мари Хосе 3 0
Чуст Виктор 3 0
Перес Лукас 3 0
Аларкон Томас 1 1
Эскаланте Гонсало 2 0
Окампо Брайан 2 0
Рохер Марти 1 0
Ледесма Херемиас 1 0
Гонсалес Серхи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Мбайе Мамаду 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Диарра Юба 1 0
Парра Рауль 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0

Результаты матчей

Кадис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
6
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

6
15
Кадис
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Осасуна
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
4
27%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
1
8%
76-90

Пропущено

21
15
3 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
6
29%
5
33%
61-75
8
38%
1
7%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
13%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
50%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Пропущено

22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
7
32%
6
35%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
16 Не забивали 12
5
22%
6
21%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
8
35%
5
17%
76-90

Пропущено

43
32
12 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
1
2%
2
6%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
11
26%
8
25%
61-75
15
35%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2
Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Кадис
Осасуна

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кадис
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
7
1
14
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
19
12
6
25
1.5
8
23
1
30
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 0:0 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
10.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
11.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 0:0 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
10.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 0:0 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
17.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 101'
    Видаль Начо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    98'
    Гарсия Давид III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    98'
    Муньос Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 98'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 97'
    Алекс Фернандес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Кадис 29.7% (38)
    X 41.4% (53)
    Осасуна 28.9% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кадис 0:1 Осасуна

    Исход игры
    Кадис
    29.7% (38)
    Ничья
    41.4% (53)
    Осасуна
    28.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.83% (25)
    Меньше
    79.17% (95)
    Обе команды забьют
    Да
    64.17% (77)
    Нет
    35.83% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.6% (52)
    1:0 Кадис
    18% (23)
    0:1 Осасуна
    13.3% (17)
    1:2 Осасуна
    10.9% (14)
    2:1 Кадис
    8.6% (11)
    0:2 Осасуна
    1.6% (2)
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