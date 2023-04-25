Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

86' Назначен штрафной. Пострадал Иван Алехо, его свалил Санчес Мануэль

86' Матч возобновлен

85' Абде Эззалзули получает красную карточку за не спортивное поведение

85' Безумный фол. Абде Эззалзули грубо играет против соперника. Пострадал Карселен Исаак

85' Матч остановлен

83' Удар от ворот произведет Осасуна

83' Тактическая замена. Гарсия Рубен уходит с поля и его заменяет Абде Эззалзули

82' Алькарас Рубен из команды Кадис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Удар от ворот произведет Осасуна

77' Карселен Исаак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Осасуна

73' Иван Алехо не смог попасть в створ ударом издали

72' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Осасуна

70' Гвардиола Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Игрок из команды Кадис делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Тактическая замена. Собрино Рубен уходит с поля и его заменяет Иван Алехо

67' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

66' Бонгонда Тео нанес удар головой, но Айтор Фернандес спокойно отбил мяч.

66' Эспино Альфонсо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Команда Осасуна забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' Тактическая замена. Pablo Ibanez уходит с поля и его заменяет Монкайола Хон

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Отличная индивидуальная работа от Гарсия Рубен , гол забит с изяществом.

62' Г О О О О Л - Гарсия Рубен из команды Осасуна левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

61' Удар от ворот произведет Осасуна

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Гвардиола Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Гвардиола Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Матч возобновится спорным мячом

52' Ледесма Херемиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хорошую попытку сделал Pablo Ibanez. Удар в створ, но вратарь начеку

51' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Кадис идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Рохер Марти получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Рохер Марти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Айтор Фернандес взял и забрал мяч на выходе

46' Карселен Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.