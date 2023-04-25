Тур: 31. Стадион: Нуэво Мирандилья. Зрители: 18008 Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
0:1
62' ГолГарсия Рубен
85' Красная карточкаЭззалзули Абде
86' Желтая карточкаСанчес Мануэль
90'+12
Ход матча
62'
0:1
85'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
448 Количество передач 374
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Чуст
Виктор
10
Бонгонда
Тео
15
Рохер
Марти
34
Муньос
Икер
14
Гарсия
Рубен
16
Гомес
Мойсес
33
Бенито
Икер
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
-
12 Диарра ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Бенито ИкерПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Осасуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Лукас
|3
|0.1
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.1
|Алькарас Рубен
|3 (2)
|0.1
|Бонгонда Тео
|2
|0.06
|Собрино Рубен
|2
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|2
|0.06
|Гвардиола Серхи
|2
|0.06
|Негредо Альваро
|1
|0.03
|Окампо Брайан
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Чуст Виктор
|1
|0.03
|Рамос Кристофер
|1
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Карлос Гарсия
|0
|0
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|Карселен Исаак
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.23
|Будимир Анте
|4
|0.13
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.1
|Эззалзули Абде
|3
|0.1
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гомес Мойсес
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|9
|1
|Алькарас Рубен
|8
|1
|Собрино Рубен
|9
|0
|Сан Эметерио Феде
|9
|0
|Карселен Исаак
|3
|3
|Эрнандес Луис
|5
|1
|Эспино Альфонсо
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Сальдуа Хосеба
|4
|0
|Лосано Энтони
|3
|0
|Мари Хосе
|3
|0
|Чуст Виктор
|3
|0
|Перес Лукас
|3
|0
|Аларкон Томас
|1
|1
|Эскаланте Гонсало
|2
|0
|Окампо Брайан
|2
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Ледесма Херемиас
|1
|0
|Гонсалес Серхи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Мбайе Мамаду
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Парра Рауль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Осасуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
6
Кадис
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
6
15
Кадис
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Осасуна
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
4
27%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
6
40%
1
8%
76-90
Пропущено
21
15
3 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
6
29%
5
33%
61-75
8
38%
1
7%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
13%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
4
50%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Пропущено
22
17
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
1
5%
2
12%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
7
32%
6
35%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 16
16 Не забивали 12
5
22%
6
21%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
4
17%
4
14%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
8
35%
5
17%
76-90
Пропущено
43
32
12 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
1
2%
2
6%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
5
12%
4
13%
46-60
11
26%
8
25%
61-75
15
35%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Кадис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Бетис - Кадис 0:2 Кадис - Севилья 0:2
Альмерия - Кадис 1:1 Кадис - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 2:0 Атлетик Б - Кадис 4:1 Кадис - Мальорка 2:0 Севилья - Кадис 1:0 Кадис - Эльче 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Кадис - Альмерия 1:1 Рома - Кадис 0:3 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Xerez CD - Кадис 0:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2
Результаты матчей
Кадис
Осасуна
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кадис
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
105
511
69
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
97
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1912
625
823
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|0:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|0:0 Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|10.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|10.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Осасуна
Исход игры
Кадис
29.7% (38)
Ничья
41.4% (53)
Осасуна
28.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
20.83% (25)
Меньше
79.17% (95)
Обе команды забьют
Да
64.17% (77)
Нет
35.83% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.6% (52)
1:0 Кадис
18% (23)
0:1 Осасуна
13.3% (17)
1:2 Осасуна
10.9% (14)
2:1 Кадис
8.6% (11)
0:2 Осасуна
1.6% (2)
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