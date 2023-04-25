Первый тайм

11' "Реал Сосьедад теперь атаковал по центру. Последовал заброс на Сорлота, который не сумел добежать до сферы, упустив ее за пределы поля.

9' Практически 10 минут отыграли соперники. Честно говоря, мы "Бетис" на поле пока не видим. И это несмотря на тот факт, что команда играет на своем поле, при родных болельщиках.

8' Честно говоря, пока в одну калитку у нас идет игра. "Реал Сосьедад" постоянно контролирует мяч. Вот опять на ударной позиции Сорлот оказывается, который с правого края выстреливает по рамке, но сфера в сетке не оказывается!

7' Первый угловой подали сейчас футболисты "Реал Сосьедада". Хозяева в пожарном порядке отбиваются, выбивая сферу за пределы футбольного поля. Теперь в аут.

6' На ногах и наставник "Реал Сосьедада" сейчас. Я об Иманоле Альгуасиле сейчас. Активно он показывает своим подопечным, как именно им нужно играть и что делать.

4' Гуардадо сейчас явно зацепил по лицу соперника. Прилетел ему удар в лицом. Пробивают со стандарта игроки "басков", но мяч летит прямо в руки голкиперу.