Тур: 31. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Позже
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Реал Сосьедад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.46
1.57
Среднее время на гол
61
57
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.93
0.85
Среднее время на гол
46
106
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.4
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|3
|0.1
|Миранда Хуан
|3
|0.1
|Родри Родриго
|2
|0.07
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.07
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Перес Айосе
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|10
|0.33
|Браис Мендес
|7
|0.23
|Кубо Такефуса
|6
|0.2
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|2
|0.07
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Каналес Серхио
|3
|2
|Гидо Родригес
|6
|0
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Субельдия Игор
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
4
3
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
13
17
Бетис
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
17
20
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
3
15%
3
15%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
2
10%
1
5%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
7
37%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Забито
36
38
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
5
14%
6
16%
1-15
6
17%
9
24%
16-30
7
19%
7
18%
31-45
2
6%
9
24%
46-60
10
28%
4
11%
61-75
6
17%
3
8%
76-90
Пропущено
36
30
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
9
25%
3
10%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
6
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Бетис
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бетис
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
69
69
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
69
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
228
1218
1218
624
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|63 - 24
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|39 - 29
|54
|5.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|28 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|44 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|23 - 42
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 19
|27
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 15
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 21
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|27 - 12
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|20 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогнозы на матч Бетис - Реал Сосьедад
Исход игры
Бетис
57.1% (40)
Ничья
37.1% (26)
Реал Сосьедад
5.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (35)
Меньше
48.53% (33)
Обе команды забьют
Да
80.88% (55)
Нет
19.12% (13)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.7% (25)
1:1 Ничья
28.6% (20)
1:0 Бетис
17.1% (12)
2:2 Ничья
7.1% (5)
1:2 Реал Сосьедад
5.7% (4)
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