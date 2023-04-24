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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бетис
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 71
Бетис 57.7% (41)
X 36.6% (26)
Реал Сосьедад 5.6% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Реал Сосьедад
3.27
3.40
3.35
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
10
Каналес
Серхио
21
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
21
Сильва
Давид
10
Оярсабаль
Микель
19
Сорлот
Александр
Бетис
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Реал Сосьедад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.6%
40.7%
29.7%
8 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.46
1.57

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.93
0.85

Среднее время на гол

46
106

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.4
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.1
Миранда Хуан 3 0.1
Родри Родриго 2 0.07
Фекир Набиль 2 (1) 0.07
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.33
Браис Мендес 7 0.23
Кубо Такефуса 6 0.2
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.1
Барренечеа Андер 2 0.07
Мерино Микель 1 0.03
Сильва Давид 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гонсалес Эдгар 5 1
Каналес Серхио 3 2
Гидо Родригес 6 0
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 10 0
Мерино Микель 5 1
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Муньос Айхен 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

4
3
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

13
17
Бетис
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

17
20

Голы по времени матча

Забито

20
20
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
3
15%
3
15%
1-15
4
20%
5
25%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
2
10%
5
25%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
2
10%
1
5%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
6
35%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
7
37%
3
21%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Забито

36
38
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 18
11 Не забивали 8
5
14%
6
16%
1-15
6
17%
9
24%
16-30
7
19%
7
18%
31-45
2
6%
9
24%
46-60
10
28%
4
11%
61-75
6
17%
3
8%
76-90

Пропущено

36
30
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 17
9
25%
3
10%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
17%
6
20%
61-75
6
17%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0
Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Ибица Ислас Питиусас - Бетис 1:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Бетис
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бетис
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
4
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
22
8
12
18
1.5
12
18
6
24
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 30 24 4 2 54 - 9 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 30 20 5 5 63 - 24 65
3.
Атлетико М
 Заявка 30 18 6 6 47 - 22 60
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 16 6 8 39 - 29 54
5.
Бетис
 Заявка 30 14 6 10 39 - 33 48
6.
Вильярреал
 Заявка 30 14 5 11 39 - 30 47
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 30 11 8 11 28 - 32 41
9.
Райо Вальекано
 Заявка 30 10 10 10 36 - 36 40
10.
Мальорка
 Заявка 30 11 7 12 29 - 31 40
11.
Жирона
 Заявка 30 10 8 12 44 - 43 38
12.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
13.
Сельта
 Заявка 30 9 9 12 36 - 42 36
14.
Вальядолид
 Заявка 30 10 5 15 26 - 48 35
15.
Кадис
 Заявка 30 7 11 12 23 - 42 32
16.
Хетафе
 Заявка 30 7 10 13 28 - 39 31
17.
Валенсия
 Заявка 30 8 6 16 32 - 36 30
18.
Альмерия
 Заявка 30 8 6 16 36 - 52 30
19.
Эспаньол
 Заявка 30 6 10 14 35 - 49 28
20.
Эльче
 Заявка 30 2 7 21 20 - 61 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 28 - 12 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
5.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 27 - 19 27
6.
Бетис
 Заявка 15 8 3 4 22 - 15 27
7.
Вильярреал
 Заявка 14 8 2 4 20 - 12 26
8.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
9.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
12.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
13.
Райо Вальекано
 Заявка 15 6 5 4 21 - 17 23
14.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
15.
Валенсия
 Заявка 15 6 3 6 21 - 15 21
16.
Сельта
 Заявка 15 5 5 5 21 - 17 20
17.
Хетафе
 Заявка 15 5 5 5 16 - 16 20
18.
Кадис
 Заявка 15 4 6 5 14 - 21 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 1 4 27 - 12 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 2 5 20 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
9.
Осасуна
 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 15 4 3 8 13 - 20 15
13.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 17 - 24 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 15 3 2 10 10 - 32 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Эльче
 Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 4 10 12 - 31 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2023, осталось 1 день 7 часов 57 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 71
    Бетис 57.7% (41)
    X 36.6% (26)
    Реал Сосьедад 5.6% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.27
    3.40
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Бетис
    57.1% (40)
    Ничья
    37.1% (26)
    Реал Сосьедад
    5.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.47% (35)
    Меньше
    48.53% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.88% (55)
    Нет
    19.12% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    35.7% (25)
    1:1 Ничья
    28.6% (20)
    1:0 Бетис
    17.1% (12)
    2:2 Ничья
    7.1% (5)
    1:2 Реал Сосьедад
    5.7% (4)
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    Бетис
    Реал Сосьедад
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