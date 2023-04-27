Тур: 31. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Сото Сесар
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Эспаньол
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
29 матчей
37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.71
0.73
Среднее время на гол
52
122
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.93
0.86
Среднее время на гол
96
105
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.31
0.79
Тотал матчей
2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
68
113
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|7
|0.23
|Чуквезе Саму
|6
|0.19
|Морено Херард
|6 (1)
|0.19
|Баэна Алехандро
|4
|0.13
|Пино Йереми
|3
|0.1
|Джексон Николас
|3
|0.1
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.06
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.06
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|Капу Этьен
|1
|0.03
|Коклен Франсис
|1
|0.03
|Фойт Хуан
|1
|0.03
|Торрес Пау II
|1
|0.03
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.39
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.29
|Дардер Серхи
|5
|0.16
|Пуадо Хавьер
|3
|0.1
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Фойт Хуан
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Пино Йереми
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Джексон Николас
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Хиль Оскар II
|11
|0
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Видаль Алеш
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|4
|1
|Калеро Фернандо
|5
|0
|Серхи Гомес
|1
|2
|Дардер Серхи
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
13
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
15
11
Вильярреал
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
20% (6)
27% (8)
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
3
Волевые победы
19
16
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
20
17
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
24
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
6
25%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Забито
19
20
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
8
42%
6
30%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
39%
6
26%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
1
6%
6
26%
76-90
Забито
39
37
11 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
2
5%
2
5%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
6
16%
46-60
4
10%
12
32%
61-75
15
38%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
30
47
18 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 24
4
13%
5
11%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
11
37%
10
21%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
6
20%
5
11%
61-75
1
3%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Эспаньол
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
77
69
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
141
610
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
264
1317
921
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|0:0 Заявка
|31
|14
|6
|11
|39 - 30
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 37
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|13.
|1:0 Заявка
|31
|11
|5
|15
|27 - 48
|38
|14.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|0:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 37
|30
|19.
|0:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 49
|29
|20.
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 12
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|15.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 16
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эспаньол
Исход игры
Вильярреал
92.2% (119)
Ничья
7% (9)
Эспаньол
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
56.03% (65)
Нет
43.97% (51)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.1% (53)
2:0 Вильярреал
20.2% (26)
1:0 Вильярреал
18.6% (24)
1:1 Ничья
4.7% (6)
3:1 Вильярреал
4.7% (6)
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