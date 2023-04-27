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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 27'
Эспаньол
0'
16' Желтая карточка
Джексон Николас

Ход матча

16'
Джексон Николас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 127
Вильярреал 92.1% (117)
X 7.1% (9)
Эспаньол 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Эспаньол
1.57
6.60
6.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
23
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
18
Морено
Альберто
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
11
Чуквезе
Саму
17
Ло
Чельсо
Джовани
21
Пино
Йереми
15
Джексон
Николас
13
Пачеко
Фернандо
5
Калеро
Фернандо
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
2
Хиль
Оскар
II
10
Дардер
Серхи
12
Винисиус
Соуза
8
Баре
Кейди
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
Вильярреал
4-2-3-1
Эспаньол
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Эспаньол

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

29 матчей

37.9%
44.8%
17.3%
11 побед 13 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
5:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
П
2:2
КК
3:1
КК
2:2
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
2:2
П
3:1
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
0:0
П
0:0
П
0:1
П
4:0
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
0:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.71
0.73

Среднее время на гол

52
122

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.93
0.86

Среднее время на гол

96
105

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.31
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

68
113

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 7 0.23
Чуквезе Саму 6 0.19
Морено Херард 6 (1) 0.19
Баэна Алехандро 4 0.13
Пино Йереми 3 0.1
Джексон Николас 3 0.1
Парехо Даниэль 2 (2) 0.06
Данджума Арно 2 (1) 0.06
Ло Чельсо Джовани 1 0.03
Капу Этьен 1 0.03
Коклен Франсис 1 0.03
Фойт Хуан 1 0.03
Торрес Пау II 1 0.03
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.39
Брайтвайт Мартин 9 0.29
Дардер Серхи 5 0.16
Пуадо Хавьер 3 0.1
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Фойт Хуан 6 0
Морено Альберто 5 0
Пино Йереми 5 0
Морено Херард 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Джексон Николас 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Педраса Альфонсо 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 8 2
Хиль Оскар II 11 0
Винисиус Соуза 7 1
Видаль Алеш 6 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 4 1
Калеро Фернандо 5 0
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 3 0
Монтес Сесар 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Эспаньол
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
13
Вильярреал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

15
11
Вильярреал
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
20% (6)
27% (8)
Эспаньол
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
3

Волевые победы

19
16

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

20
17
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
6
30%
2
12%
46-60
2
10%
7
41%
61-75
7
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
24
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
6
25%
16-30
4
33%
4
17%
31-45
1
8%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Забито

19
20
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
8
42%
6
30%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
7
39%
6
26%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
1
6%
6
26%
76-90

Забито

39
37
11 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
2
5%
2
5%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
6
16%
46-60
4
10%
12
32%
61-75
15
38%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

30
47
18 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 20
20 Не пропускали 24
4
13%
5
11%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
11
37%
10
21%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
6
20%
5
11%
61-75
1
3%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Севилья - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Эспаньол

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
7
1.5
6
9
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
1
6
10
1.5
3
12
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
26
4
13
17
1.5
9
21
4
26
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 14 6 11 39 - 30 48
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 31 11 5 15 27 - 48 38
14.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 31 8 6 17 32 - 37 30
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 31 6 11 14 35 - 49 29
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 12 27
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
15.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
16.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 16 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 24 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 1:0 Заявка 16 4 2 10 11 - 32 14
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
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    Прогнозы 127
    Вильярреал 92.1% (117)
    X 7.1% (9)
    Эспаньол 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Эспаньол
    1.57
    6.60
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал 0:0 Эспаньол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Эспаньол

    Исход игры
    Вильярреал
    92.2% (119)
    Ничья
    7% (9)
    Эспаньол
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (60)
    Меньше
    48.28% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    56.03% (65)
    Нет
    43.97% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    41.1% (53)
    2:0 Вильярреал
    20.2% (26)
    1:0 Вильярреал
    18.6% (24)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    3:1 Вильярреал
    4.7% (6)
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