Первый тайм

21' Свистят трибуны. Держит мяч под контролем "Вальядолид". Игроки "Валенсии" ничего не могут сделать с этим. Играют и двигаются без мяча.

20' Разыграли стандарт гости. 5:4 по фолам у нас. С мячом Фреснеда, сыграл он на левый край на Эскудеро. Тот на коротке с партнёром отыгрался.

18' Нарушение правил со стороны Муса. В центре поля нагнал он соперника. Жёлтая? Нет, обошлось без "горчичника".

17' Много борьбы стало, ничего опасного. Мончу с мячом возле чужой штрафной площади, передача на партнёра, тот скинул на левый край.

16' 1:1 по ударам. Только у гостей он стал результативным. С мячом на левом фланге Гайя, передача на партнёра, но его опередил Перес.

15' От ворот пробил Масип. Борьба в центре поля за мяч.