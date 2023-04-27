Тур: 31. Стадион: Месталья. Главный судья: Мунуэра Хосе
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
16
Лино
Сэмуел
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
40 Лопес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Онгла МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Мачис ДарвинНападающий
-
Главный тренер: Alvaro Rubio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Вальядолид
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.56
1
Среднее время на гол
162
90
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
75
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.16
|Клюйверт Джастин
|5 (1)
|0.16
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.13
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Дьякаби Муктар
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|6
|0.19
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.16
|Мончу Рамон
|3
|0.1
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Мориба Илайкс
|3
|2
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Дуро Уго
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Корреа Тьерри
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|8
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Онгла Мартин
|4
|1
|Ларин Кайл
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Масип Хорди
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вальядолид
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
4
Валенсия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Вальядолид
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
8
15
Валенсия
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Вальядолид
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
50% (15)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
5
25%
1
10%
76-90
Пропущено
16
32
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
2
6%
1-15
2
13%
11
34%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
1
3%
46-60
6
38%
4
13%
61-75
3
19%
8
25%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
8
50%
76-90
Забито
32
26
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 14
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
4
13%
6
23%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
6
19%
6
23%
61-75
7
22%
5
19%
76-90
Пропущено
36
48
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
4
11%
2
4%
1-15
3
8%
12
25%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
8
22%
6
13%
61-75
9
25%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0
Результаты матчей
Валенсия
Вальядолид
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
411
312
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
1614
822
624
327
327
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|0:0 Заявка
|31
|14
|6
|11
|39 - 30
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 37
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|13.
|1:0 Заявка
|31
|11
|5
|15
|27 - 48
|38
|14.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|0:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 37
|30
|19.
|0:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 49
|29
|20.
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 12
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|15.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 16
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Кабрера Леандро
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|Акунья Маркос
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Вальядолид
Исход игры
Валенсия
78.5% (102)
Ничья
14.6% (19)
Вальядолид
6.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
1:0 Валенсия
32.3% (42)
2:1 Валенсия
25.4% (33)
2:0 Валенсия
13.1% (17)
1:1 Ничья
12.3% (16)
0:1 Вальядолид
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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