  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Валенсия
0:1
Первый тайм: 26'
Вальядолид
0'
0:1
6' Гол
Ларин Кайл

Ход матча

6'
0:1
Ларин Кайл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 128
Валенсия 78.9% (101)
X 14.1% (18)
Вальядолид 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Вальядолид
3.30
5.30
5.02
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
18
Алмейда
Андре
IV
17
Нико
Гонсалес
4
Муса
Юнус
7
Кавани
Эдинсон
16
Лино
Сэмуел
1
Масип
Хорди
24
Хоакин
Фернандес
20
Онгла
Мартин
15
Эль-Ямик
Джавад
27
Фреснеда
Иван
18
Эскудеро
Серхио
9
Амалла
Селим
8
Мончу
Рамон
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
Валенсия
5-3-2
Вальядолид
5-3-2

История личных встреч

Валенсия
Вальядолид

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
2:4
П
1:2
П
0:1
ПД
0:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.56
1

Среднее время на гол

162
90

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
75

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.16
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.16
Кастильехо Самуэль 4 0.13
Лино Сэмуел 3 0.1
Алмейда Андре IV 2 0.06
Дьякаби Муктар 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 6 0.19
Леон Серхио 5 (1) 0.16
Мончу Рамон 3 0.1
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Дьякаби Муктар 5 1
Мориба Илайкс 3 2
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Дуро Уго 5 0
Гильямон Уго 5 0
Кавани Эдинсон 4 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 8 0
Перес Кике 6 0
Онгла Мартин 4 1
Ларин Кайл 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Масип Хорди 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Хоакин Фернандес 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Вальядолид
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
4
Валенсия
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Вальядолид
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

8
15
Валенсия
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Вальядолид
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
50% (15)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

12
5

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
2
10%
2
20%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
3
30%
31-45
2
10%
1
10%
46-60
5
25%
1
10%
61-75
5
25%
1
10%
76-90

Пропущено

16
32
5 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
2
6%
1-15
2
13%
11
34%
16-30
1
6%
6
19%
31-45
2
13%
1
3%
46-60
6
38%
4
13%
61-75
3
19%
8
25%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
6
30%
4
25%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
30%
8
50%
76-90

Забито

32
26
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 14
4
13%
2
8%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
4
13%
6
23%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
6
19%
6
23%
61-75
7
22%
5
19%
76-90

Пропущено

36
48
11 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 23
4
11%
2
4%
1-15
3
8%
12
25%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
8
22%
5
10%
46-60
8
22%
6
13%
61-75
9
25%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эльче - Валенсия 0:2 Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1
Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1
Вальядолид
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Клермон 0:0

Результаты матчей

Валенсия
Вальядолид

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 27%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
16
14
8
22
1.5
6
24
3
27
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 14 6 11 39 - 30 48
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 31 11 5 15 27 - 48 38
14.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 31 8 6 17 32 - 37 30
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 31 6 11 14 35 - 49 29
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 12 27
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
15.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
16.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 16 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 24 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 1:0 Заявка 16 4 2 10 11 - 32 14
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Свистят трибуны. Держит мяч под контролем "Вальядолид". Игроки "Валенсии" ничего не могут сделать с этим. Играют и двигаются без мяча.
  • 20'
    Разыграли стандарт гости. 5:4 по фолам у нас. С мячом  Фреснеда, сыграл он на левый край на Эскудеро. Тот на коротке с партнёром отыгрался. 
  • 18'
    Нарушение правил со стороны Муса. В центре поля нагнал он соперника. Жёлтая? Нет, обошлось без "горчичника".
  • 17'
    Много борьбы стало, ничего опасного. Мончу с мячом возле чужой штрафной площади, передача на партнёра, тот скинул на левый край.
  • 16'
    1:1 по ударам. Только у гостей он стал результативным. С мячом на левом фланге Гайя, передача на партнёра, но его опередил Перес. 
  • 15'
    От ворот пробил Масип. Борьба в центре поля за мяч. 
  • 14'
    Передача на Лино, тот набрал скорость, получил сзади по ногам, досталось ему от Амалла. Стандарт разыграли хозяева.  Алмейда подачу исполнил, не очень удобную. Нет развития после этой атаки. 
  • 12'
     Плата с мячом, отдал на Мончу, тот дальше сыграл. Но пока что без очевидной идеи продвижения атаки. 
  • 11'
    С мячом в обороне "Вальядолид". Дотянуть оставшиеся 80 минут матча? Темп гости стали гасить. 
  • 10'
    10 минут отыграли команды. Дьякаби привёз гол в ворота "Валенсии". Смогут ли подопечные Барахи отойти от быстрой неудачи?
  • 9'
    Бараха в шоке! Небольшой конфликт на скамейке запасных. Но быстро его "потушили".
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! Ларин!!!! 0:1!!! Неожиданное начало для "Валенсии". Но привезли они сами себе. Дьякаби пропустил мяч под ногой (почти как Джэрард в том знаменитом эпизоде), Ларин мяч подхватил, оказался один на один с  Мамардашвили и отправил мяч в сетку ворот соперника!
  • 7'
    "Вальядолид" расположился на чужой половине поля. Передача в центр на Онгла, тот мяч потерял. Быстро перешли на чужую половину поля хозяева. Передача налево на Гайя, который притормозил атаку.
  • 7'
    "Вальядолид" расположился на чужой половине поля. Передача в центр на Онгла, тот мяч потерял. Быстро перешли на чужую половину поля хозяева. Передача налево на Гайя, который притормозил атаку.
  • 6'
    На левом фланге с мячом Перес, сыграл назад на  Эль-Ямика. Муса пытается его прессинговать. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      В центре поля перехватил мяч Лино, досталось ему по ногам от соперника. Нарушение правил зафиксировал рефери. 
    • 4'
      Пока в спокойном темпе развивается игра, преимущество на стороне "Валенсии", Лино пошёл в прессинг, вышли из него гости. Попытались организовать контрвыпад. Подстраховал своих партнёров Дьякаби. 
    • 2'
      Сразу же вперёд рванули "летучие мыши". Передача на  Алмейда, тот назад отыграл на Гайя. И расположились на половине поля соперника хозяева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Валенсия.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.72 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Валенсия 0:1 Вальядолид онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:1 Вальядолид

    Исход игры
    Валенсия
    78.5% (102)
    Ничья
    14.6% (19)
    Вальядолид
    6.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (52)
    Нет
    55.56% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Валенсия
    32.3% (42)
    2:1 Валенсия
    25.4% (33)
    2:0 Валенсия
    13.1% (17)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    0:1 Вальядолид
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Валенсия
    Вальядолид
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     