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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Писарро Валентин
Осасуна
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 127
Осасуна 16.5% (21)
X 36.2% (46)
Реал Сосьедад 47.2% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Реал Сосьедад
3.95
3.21
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
23
Эрнандес
Аридане
3
Круз
Хуан
20
Санчес
Мануэль
22
Орос
Аймар
34
Муньос
Икер
7
Монкайола
Хон
11
Барха
Энрике
18
Кике
Гарсия
16
Гомес
Мойсес
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
7
Барренечеа
Андер
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
9
Фернандес
Карлос
11
Чо
Мохамед-Али
Осасуна
4-3-3
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Осасуна
Реал Сосьедад

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
100%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

29 матчей

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ТМК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ТМК
1:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ТМС
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:1
ЛЛ
3:4
ТМК
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
П
3:2
П
0:2
П
1:1
П
5:0
П
0:0
П
0:0
ММ(
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:0
П
3:1
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.79
0.67

Среднее время на гол

114
135

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.24
0.83

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
108

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.23
Будимир Анте 4 0.13
Орос Аймар 3 (1) 0.1
Эззалзули Абде 3 0.1
Гарсия Рубен 2 0.06
Гомес Мойсес 2 0.06
Гарсия Давид III 2 0.06
Кике Гарсия 2 (1) 0.06
Барха Энрике 1 0.03
Брашанац Дарко 1 0.03
Монкайола Хон 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.32
Браис Мендес 7 0.23
Кубо Такефуса 6 0.19
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.1
Барренечеа Андер 2 0.06
Мерино Микель 1 0.03
Сильва Давид 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 8 1
Торро Лукас 9 0
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 6 0
Эззалзули Абде 2 2
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 5 0
Кике Гарсия 5 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 11 0
Субельдия Игор 7 0
Мерино Микель 5 1
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

2
3
Осасуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

10
17
Осасуна
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

12
15

Волевые поражения

12
20

Голы по времени матча

Забито

17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
5
29%
29%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Забито

12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
8%
3
17%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
2
11%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Забито

29
38
16 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
12 Не забивали 9
6
21%
6
16%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
14%
9
24%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
5
17%
3
8%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
8
25%
6
20%
61-75
7
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Реал Сосьедад

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
22
9
8
23
1.5
12
19
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Вильярреал
 Заявка 31 15 5 11 43 - 32 50
6.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
14.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
15.
Валенсия
 Заявка 31 9 6 16 34 - 37 33
16.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
17.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Вильярреал
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
9.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
17.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором памплонская "Осасуна" сыграет дома с сан-себастьянским "Реал Сосьедадом". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2023, осталось 10 минут.

    Главный судья: Писарро Валентин

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  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 127
Осасуна 16.5% (21)
X 36.2% (46)
Реал Сосьедад 47.2% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Реал Сосьедад
3.95
3.21
3.00
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Осасуна - Реал Сосьедад онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Осасуна - Реал Сосьедад

Исход игры
Осасуна
16.4% (21)
Ничья
35.9% (46)
Реал Сосьедад
47.7% (61)
Тотал 2.5
Больше
35.65% (41)
Меньше
64.35% (74)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (40)
1:2 Реал Сосьедад
21.1% (27)
0:1 Реал Сосьедад
17.2% (22)
2:1 Осасуна
7.8% (10)
1:0 Осасуна
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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