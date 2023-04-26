Тур: 32. Стадион: Эль-Садар.
Позже
История личных встреч
Осасуна
Реал Сосьедад
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
100%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.79
0.67
Среднее время на гол
114
135
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.24
0.83
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
72
108
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.23
|Будимир Анте
|4
|0.13
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.1
|Эззалзули Абде
|3
|0.1
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гомес Мойсес
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|10
|0.32
|Браис Мендес
|7
|0.23
|Кубо Такефуса
|6
|0.19
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.1
|Барренечеа Андер
|2
|0.06
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|11
|0
|Субельдия Игор
|7
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Реал Сосьедад
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
2
3
Осасуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реал Сосьедад
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
10
17
Осасуна
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Реал Сосьедад
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
12
15
Волевые поражения
12
20
Голы по времени матча
Забито
17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
5
29%
29%
3
15%
1-15
1
6%
5
25%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
3
18%
5
25%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
1
6%
4
25%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Забито
12
18
8 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
8%
3
17%
1-15
4
33%
4
22%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
1
8%
2
11%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Забито
29
38
16 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
12 Не забивали 9
6
21%
6
16%
1-15
5
17%
9
24%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
4
14%
9
24%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
5
17%
3
8%
76-90
Пропущено
32
30
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
5
17%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
8
25%
6
20%
61-75
7
22%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Осасуна
Реал Сосьедад
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
69
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
214
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
229
823
1219
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|54 - 9
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|47 - 22
|60
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|39 - 30
|47
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|10.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|36 - 36
|40
|11.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|29 - 31
|40
|12.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|13.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 42
|36
|14.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|26 - 48
|35
|15.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|28 - 39
|31
|17.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 36
|30
|18.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|36 - 52
|30
|19.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|35 - 49
|28
|20.
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|20 - 61
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 12
|30
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 12
|26
|8.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|9.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|10.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 15
|21
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|16 - 16
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 24
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|10 - 32
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|20.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|12 - 31
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
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|Хетафе
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|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
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|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогнозы на матч Осасуна - Реал Сосьедад
Исход игры
Осасуна
16% (8)
Ничья
36% (18)
Реал Сосьедад
48% (24)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
32% (16)
1:1 Ничья
28% (14)
0:1 Реал Сосьедад
14% (7)
2:1 Осасуна
12% (6)
2:2 Ничья
4% (2)
0:0 Ничья
4% (2)
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