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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 11259 Главный судья: Мелеро Марио
Эльче
4:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
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Лежён Флорьян
27' Красная карточка
Лежён Флорьян
37' Желтая карточка
Ираола Андони
40' Желтая карточка
Клерк Карлос
1:0
45' Гол
Моренте Тете
45' Желтая карточка
Гарсия Альваро
2:0
52' Гол
Бое Лукас
3:0
53' Гол
Фидель Чавес
71' Желтая карточка
Савельич Эстебан
4:0
72' Гол
Гумбау Херард
90'+3

Ход матча

25'
 
Лежён Флорьян
27'
 
Лежён Флорьян
37'
 
Ираола Андони
40'
Клерк Карлос
 
45'
Моренте Тете
(Фидель Чавес)
1:0
45'
 
Гарсия Альваро
46'
 
Мумин Абдул
Гарсия Альваро
52'
Бое Лукас
(Бланко Лаутаро)
2:0
53'
Фидель Чавес
(Гумбау Херард)
3:0
62'
 
Рауль де Томас
Сисс Пате
63'
 
Валентин Оскар
Катена Алехандро
63'
 
Трехо Оскар
Паласон Иси
69'
Верду Гонсало
Бланко Лаутаро
 
70'
Кольядо Алекс
Фидель Чавес
 
71'
 
Савельич Эстебан
72'
Гумбау Херард
(Фернандес Хосан)
4:0
73'
Фернандес Николас
Милья Пере
 
73'
Гутьеррес Хосе
Гумбау Херард
 
74'
Понсе Эсекель
Бое Лукас
 
75'
 
Лопес Унаи
Санчес Сальвадор

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Эльче 17.6% (21)
X 20.2% (24)
Райо Вальекано 62.2% (74)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
7
Магальян
Лисандро
23
Клерк
Карлос
2
Бланко
Лаутаро
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
19
Лежён
Флорьян
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
21
Сисс
Пате
6
Комесанья
Санти
14
Санчес
Сальвадор
7
Паласон
Иси
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Эльче
4-4-2
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Эльче
Райо Вальекано

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
КК
2:0
С
2:3
С
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:0
П
2:3
П
2:0
П
3:0
С
1:2
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.75

Среднее время на гол

56
120

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.19
Бое Лукас 4 0.13
Понсе Эсекель 3 0.09
Моренте Тете 3 0.09
Фидель Чавес 2 (1) 0.06
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.25
Камелло Серхио 5 0.16
Гарсия Альваро Ривера 5 0.16
Лежён Флорьян 4 0.13
Трехо Оскар 3 (1) 0.09
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Клерк Карлос 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Нванкво Джон 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 9 0
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 6 0
Комесанья Санти 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Ираола Андони 2 1
Нтекья Ранди 1 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Эльче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

10
11
Эльче
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

30
7

Волевые поражения

6
19
Эльче
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

31
7

Волевые поражения

16
30

Голы по времени матча

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
5
29%
29%
3
19%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
16%
2
9%
1-15
7
28%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
4
18%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
6
27%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90

Пропущено

35
19
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
6%
2
11%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
13
37%
6
32%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
7
20%
2
11%
76-90

Забито

26
38
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
15 Не забивали 9
6
23%
6
16%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
4
15%
9
24%
76-90

Пропущено

60
41
32 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 23
6
10%
4
10%
1-15
11
18%
7
17%
16-30
15
25%
11
27%
31-45
7
12%
8
20%
46-60
11
18%
5
12%
61-75
10
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1
Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1

Результаты матчей

Эльче
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 50%
1
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльче
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
3
13
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
16
0.5
Больше Меньше
23
9
5
27
1.5
11
21
2
30
2.5
2
30
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 32 21 5 6 68 - 28 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 31 15 5 11 43 - 32 50
6.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
14.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
15.
Альмерия
 0:3 Заявка 32 9 6 17 38 - 56 33
16.
Валенсия
 Заявка 31 9 6 16 34 - 37 33
17.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 16 11 4 1 39 - 12 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Вильярреал
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 0:3 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 0:3 Заявка 16 1 4 11 14 - 35 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 16 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Эльче заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Эльче: 51%, Райо Вальекано: 49%.
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 11259 болельщиков
  • 93'
    Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 93'
    Кольядо Алекс не смог попасть в створ ударом издали
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Эльче контролирует мяч.
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Эльче: 51%, Райо Вальекано: 49%.
    • 88'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Эльче контролирует мяч.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 87'
      Трехо Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Райо Вальекано пытается что-то создать.