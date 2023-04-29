Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

53' Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

53' Комесанья Санти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Эльче будет все-таки засчитан.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Фидель Чавес из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Команда Эльче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

45' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

41' Санчес Сальвадор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Клерк Карлос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рефери не любит споров - именно за это Андони Ираола сейчас получил желтую

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Моренте Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Моренте Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Бланко Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Гумбау Херард решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Хорошую попытку сделал Гарсия Альваро Ривера . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Санчес Сальвадор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Эльче

19' Гарсия Франсиско III не смог попасть в створ ударом издали

18' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Моренте Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фернандес Хосан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Эльче

12' Паласон Иси не смог попасть в створ ударом издали

12' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Эльче

10' Гарсия Альваро Ривера не смог попасть в створ ударом издали

10' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хорошую попытку сделал Милья Пере . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Бланко Лаутаро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Паласон Иси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.