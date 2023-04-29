Тур: 32. Стадион: Мартинес Валеро. Зрители: 11259 Главный судья: Мелеро Марио
4:0
Конец матча
0'
25' Undefined phrase: football_event_Лежён Флорьян
27' Красная карточкаЛежён Флорьян
37' Желтая карточкаИраола Андони
40' Желтая карточкаКлерк Карлос
1:0
45' ГолМоренте Тете
45' Желтая карточкаГарсия Альваро
2:0
52' ГолБое Лукас
3:0
53' ГолФидель Чавес
71' Желтая карточкаСавельич Эстебан
4:0
72' ГолГумбау Херард
90'+3
Ход матча
25'
27'
37'
40'
45'
1:0
45'
52'
2:0
53'
3:0
71'
72'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Javi Pamies
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Райо Вальекано
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.75
Среднее время на гол
56
120
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.19
|Бое Лукас
|4
|0.13
|Понсе Эсекель
|3
|0.09
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.06
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.25
|Камелло Серхио
|5
|0.16
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.16
|Лежён Флорьян
|4
|0.13
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Клерк Карлос
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Нванкво Джон
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|9
|0
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Ираола Андони
|2
|1
|Нтекья Ранди
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
10
11
Эльче
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
30
7
Волевые поражения
6
19
Эльче
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
31
7
Волевые поражения
16
30
Голы по времени матча
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
5
29%
29%
3
19%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
4
16%
2
9%
1-15
7
28%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
3
12%
4
18%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
25 Не забивали 21
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
6
27%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90
Пропущено
35
19
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
6%
2
11%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
13
37%
6
32%
31-45
5
14%
3
16%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
7
20%
2
11%
76-90
Забито
26
38
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
15 Не забивали 9
6
23%
6
16%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
4
15%
9
24%
61-75
4
15%
9
24%
76-90
Пропущено
60
41
32 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 19
21 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 23
6
10%
4
10%
1-15
11
18%
7
17%
16-30
15
25%
11
27%
31-45
7
12%
8
20%
46-60
11
18%
5
12%
61-75
10
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1
Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2
Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1
Результаты матчей
Эльче
Райо Вальекано
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 50%
1
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльче
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
313
88
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1616
Больше Меньше
239
527
1121
230
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|3:0 Заявка
|32
|21
|5
|6
|68 - 28
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|43 - 32
|50
|6.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|14.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|15.
|0:3 Заявка
|32
|9
|6
|17
|38 - 56
|33
|16.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|34 - 37
|33
|17.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|3:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 12
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|0:3 Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|3:0 Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|0:3 Заявка
|16
|1
|4
|11
|14 - 35
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|16 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|13 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12