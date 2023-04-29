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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Мадрид
3:0
Первый тайм: 44'
Альмерия
0'
1:0
5' Гол
Бензема Карим
2:0
17' Гол
Бензема Карим
37' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
3:0
42' Пенальти
Бензема Карим

Ход матча

5'
Бензема Карим
(Винисиус Жуниор)
1:0
17'
Бензема Карим
(Родриго)
2:0
37'
Винисиус Жуниор
 
42'
Бензема Карим
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 138
Реал Мадрид 95.7% (132)
X 2.2% (3)
Альмерия 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Альмерия
18.50
9.40
53.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
12
Камавинга
Эдуардо
19
Себальос
Дани
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
15
Акиеме
Серхио
18
Пуигмаль
Арнау
8
Портильо
Франсиско
6
Де
ла
Ос
Сесар
23
Саму
Гарсия
7
Рамазани
Ларжи
14
Лазаро
Реал Мадрид
4-3-3
Альмерия
4-5-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Альмерия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

4.4
2.14

Среднее время на гол

20
42

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 16 (5) 0.5
Винисиус Жуниор 10 0.31
Асенсио Марко 8 0.25
Вальверде Федерико 7 0.22
Родриго 5 (1) 0.16
Милитао Эдер 5 0.16
Модрич Лука 4 (1) 0.13
Васкес Лукас 4 0.13
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.19
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.13
Суарес Луис III 4 0.13
Баптистао Лео 3 0.09
Бабич Срджан 3 0.09
Рамазани Ларжи 3 0.09
Портильо Франсиско 2 0.06
Умар Садик 2 0.06
Робертоне Лукас 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Лазаро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 9 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Себальос Дани 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Милитао Эдер 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 7 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Альмерия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
12
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

23
20
Реал Мадрид
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Альмерия
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

35
14
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
4
11%
3
21%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
10
29%
3
21%
31-45
4
11%
4
29%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
9
26%
1
7%
76-90

Пропущено

13
32
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
7
22%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
1
8%
8
25%
61-75
5
38%
6
19%
76-90

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
17%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
4
17%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

64
38
29 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
9
14%
6
16%
1-15
5
8%
7
18%
16-30
15
23%
7
18%
31-45
6
9%
9
24%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
19
30%
30%
5
13%
76-90

Пропущено

29
53
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 29
5
17%
6
11%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
8
15%
31-45
4
14%
8
15%
46-60
4
14%
12
23%
61-75
7
24%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
6
9
2.5
4
12
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
11
5
1.5
4
11
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
23
8
22
9
1.5
11
20
9
22
2.5
4
27
4
27
3.5
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 32 21 5 6 68 - 28 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 31 15 5 11 43 - 32 50
6.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
14.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
15.
Альмерия
 0:3 Заявка 32 9 6 17 38 - 56 33
16.
Валенсия
 Заявка 31 9 6 16 34 - 37 33
17.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 16 11 4 1 39 - 12 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Вильярреал
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 0:3 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 3:0 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 0:3 Заявка 16 1 4 11 14 - 35 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 16 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Первый тайм окончен! "Альмерия" пока что избегает разгрома на "Сантьяго Бернабеу". Отдыхаем...
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Лазаро!!!
    Пас на левый край штрафной площади в контратаке гостей прошла на свободного Рамазани, а тот выполнил прицельный прострел на дальнюю штангу, где на замыкании сыграл Лазаро.
  • Судья
    45'
    Бензема после заброса от Винисиуса Жуниора падал рядом с линией чужой штрафной площади, но арбитр никакого нарушения правил не фиксирует.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 3 гола - хет-трик!
    44'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Карим Бензема!!!
    Бензема оформил уже свой третий хет-трик в апреле, уверенно с точки разведя мяч и вратаря по разным углам.
  • Пенальти!
    43'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АЛЬМЕРИИ"! На правом краю Васкес красиво убрал мяч от Рамазани и получил удар по ногам от защитника.
  • 42'
    Винисиус Жуниор выполнял навес в чужую штрафную площадку в направлении Тчуамени, но защитник перед адресатом в высоком прыжке выбил мяч.
  • 41'
    После навеса из глубины поля теперь головой по воротам "сливочных" пробивал Лазаро, но слишком слабо получилось, так что Куртуа легко поймал мяч в руки.
  • 40'
    Портильо в редкой атаке гостей с дальней дистанции пробил по воротам "Реала", но мяч полетел метра на полтора левее створа ворот.
  • Анонс
    39'
    Винисиус Жуниор точно не сыграет в следующем туре в выездном матче с "Реал Сосьедадом" из-за перебора карточек.
  • Желтая карточка
    38'
    Снова Винисиус Жуниор начал провоцировать арбитра своим поведением, доигравшись до жёлтой карточки. Ещё громче хохотать начал бразилец и хлопать в ладоши.
  • 37'
    68 на 32 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Тчуамени сейчас просил штрафной удар у чужой штрафной площади, но свисток фиксирует фол в пользу "Альмерии" за игру рукой Орельена.
  • 36'
    Васкес с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной площади соперника с правого фланга, но два его набегающих партнёра по команде оказались пойманными на противоходе.
  • 35'
    Хохочет Винисиус Жуниор на решениями судьи не в пользу его команды. Если бы это бы не звёздный игрок, то наверняка бы за такие действия схлопотал предупреждение в свой пассив.
  • Судья
    34'
    С левого фланга вдоль лицевой линии Винисиус Жуниор прорывался в штрафную площадку и простреливал вдоль ворот, но защитник блокировал эту попытку. Углового не будет, так как, по мнению арбитра, мяч в итоге вышел за поле от атакующего игрока.
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    • Офсайд
      33'
      В глубине поля штрафной удар заработали мадридцы. Последовала подача на левый край штрафной площади на Рюдигера, но тот явно поторопился со своим забеганием, забравшись в положение "вне игры".
    • 32'
      Новый стандарт Кроос решил подать на ближнюю штангу, но там был только один защитник "Альмерии", так что никакой опасности в этой атаке не возникло.
    • Угловой
      31'
      Васкес с правого фланга простреливал мяч в чужую штрафную площадку, но Эли сумел в падении отбить мяч за лицевую линию, так что будет ещё один угловой.
    • 30'
      Попытались сейчас "красно-белые" выйти в контратаку левым флангом, но игра остановлена, так как судьи снова зафиксировали выход мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      29'
      В ответной атаке "сливочные" заработали угловой на правом фланге. После подачи от Крооса Бензема решил для начала обработать мяч в чужой штрафной площади, но нанести удар соперники ему всё-таки не позволили.
    • Опасный момент
      28'
      А сейчас на диагональную подачу с правого фланга в штрафной площади откликнулся Рамазани, который пробивал головой в ближний угол, но немного промахнулся. Куртуа, как мне показалось, ситуацию здесь не контролировал.
    • 27'
      Пуигмаль по правом фланге протащил мяч в атаку "Альмерии", откуда выполнял подачу в штрафную площадку, но Рюдигер головой отбил мяч в поле.
    • 26'
      Винисиус Жуниор, по мнению арбитра, выпустил мяч за боковую линию на левом фланге. Футболист иронично смеётся, не соглашаясь с таким решением представителя Фемиды.
    • 25'
      Контрвыпад правым флангом попытались организовать гости, но ничем интересным она не закончилась, так как Рюдигер поставил корпус сопернику и отпасовал мяч на Куртуа.
    • Офсайд
      24'
      "Реал" продолжает уверенно комбинировать мяч, ведя игру первым номером. Но сейчас снова судьи зафиксировали офсайд, но теперь уже на правом фланге у Родриго.
    • 23'
      Карим Бензема забил свой 235-й гол в рамках Ла Лиги, опередив по этому показателю Уго Санчеса. Теперь французский голеадор стал четвёртым бомбардиром за всю историю чемпионата Испании.
    • Офсайд
      22'
      С правого фланга диагональная подача на дальний край штрафной площади гостей дошла до Винисиуса Жуниора, но игра была остановлена из-за справедливо зафиксированного положение "вне игры" у бразильца.
    • 21'
      6:1 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам к середине первого тайма. По ударам в створ ворот - 4:0.
    • 20'
      Всё нормально вроде бы с пострадавшим, так что встреча продолжится в нормальном режиме - тренерскому штабу "Альмерии" не надо спешно готовить вынужденную замену.
    • Травма, повреждение
      19'
      Акиеме в одном из игровых единоборств получил какое-то повреждение, так что арбитру приходится приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • 2 гола - дубль!
      18'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карим Бензема!!!
      Родриго на правом краю штрафной площади изящно обыграл прессинговавшего его защитника, после чего от лицевой линии выкатил мяч под удар Бензема, а тот в касание с 8 метров пробил точно в дальний угол ворот.
    • 17'
      Руби с суровым лицом молча наблюдает за игрой от кромки поля. Понимает он, что "Реал" вышел на игру с полной ответственностью, так что шансы его команды совсем низкие.
    • Опасный момент
      16'
      Винисиус Жуниор с левого фланга протащил мяч в штрафную площадку и с острого угла пробивал по воротам из-под защитника, однако Мартинес не дрогнул и намертво поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      15'
      Себальос на правом фланге у линии чужой штрафной площади заработал новое стандартное положение для "Реала", но подача Крооса на дальнюю штангу оказалась безадресной.
    • Фол, нарушение
      14'
      Заработали теперь штрафной удар хозяева неподалёку от линии чужой штрафной площади, правее центральной оси, но со стандарта Родриго не лучшим образом пробил в "стенку".
    • Фол, нарушение
      13'
      Винисиус Жуниор в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Это уже 119-й фол против бразильца в нынешнем чемпионате Ла Лиги.
    • 12'
      Родриго у правого угла штрафной площади соперника пытался на маленьком клаптике поля эффектно обыграть оппонента, но трюк не прошёл, так что игровой снаряд был потерян.
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Бензема в быстрой контратаке обыгрался с Винисиусом Жуниором, после чего пробивал практически без замаха с 12 метров, но Мартинесу удалось выручить свою команду.
    • 10'
      Рамазани по левому краю протащил мяч к линии штрафной площади, откуда наносил удар в борьбе с соперником, но игровой снаряд полетел выше ворот.
    • 9'
      Перешли на чужую половину поля футболисты "Альмерии", но пока что не торопятся с обострением игры, предпочитая для начала просто наладить контроль над мячом.
    • 8'
      Вот так столичный суперклуб повёл в счёте, при этом фактически не успев вспотеть. Посмотрим, что сумеет предложить после этого "Альмерия".
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!
      Всё очень просто получилось для "галактикос". Винисиус Жуниор на левом фланге атаки легко обыграл Мендеса, после чего прострелил вдоль ворот на уже свободного Бензема, который практически внёс мяч в сетку ворот.
    • Опасный момент
      6'
      Винисиус Жуниор с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку в направлении Бензема, который в борьбе с двумя защитниками коленом переправлял мяч в ворота, но Мартинес успешно занял позицию в воротах, так что справился с этой угрозой.
    • Угловой
      5'
      Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, но после его розыгрыша у владений "Альмерии" ничего интересного не произошло - мяч снова переведён в глубину поля.
    • 4'
      Встреча началась в скромном темпе. "Реал", разумеется, взял мяч под контроль, но пока что только пасуется поперёк поля, не проявляя в атаке какой-то агрессии.
    • 3'
      Карло Анчелотти выглядит обеспокоенным у кромки поли. Закинул он себе в рот сейчас несколько жевательных конфет, которые помогают ему справляться с излишним волнением.
    • 2'
      Не аншлаг на "Сантьяго Бернабеу", но всё же пустых мест не так уж много. Думаю, что в районе 60 тысяч посещаемость публики на этой встрече.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли мадридцы.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Реал Мадрид 3:0 Альмерия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 3:0 Альмерия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.7% (132)
    Ничья
    2.2% (3)
    Альмерия
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    28.21% (33)
    Нет
    71.79% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    38.4% (53)
    3:0 Реал Мадрид
    19.6% (27)
    3:1 Реал Мадрид
    10.1% (14)
    2:1 Реал Мадрид
    8.7% (12)
    4:1 Реал Мадрид
    2.9% (4)
    5:0 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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    Реал Мадрид
    Альмерия
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