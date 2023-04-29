Винисиус Жуниор выполнял навес в чужую штрафную площадку в направлении Тчуамени, но защитник перед адресатом в высоком прыжке выбил мяч.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АЛЬМЕРИИ"! На правом краю Васкес красиво убрал мяч от Рамазани и получил удар по ногам от защитника.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Карим Бензема!!! Бензема оформил уже свой третий хет-трик в апреле, уверенно с точки разведя мяч и вратаря по разным углам.

Бензема после заброса от Винисиуса Жуниора падал рядом с линией чужой штрафной площади, но арбитр никакого нарушения правил не фиксирует.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Лазаро!!! Пас на левый край штрафной площади в контратаке гостей прошла на свободного Рамазани, а тот выполнил прицельный прострел на дальнюю штангу, где на замыкании сыграл Лазаро.

Первый тайм окончен! "Альмерия" пока что избегает разгрома на "Сантьяго Бернабеу". Отдыхаем...

С левого фланга вдоль лицевой линии Винисиус Жуниор прорывался в штрафную площадку и простреливал вдоль ворот, но защитник блокировал эту попытку. Углового не будет, так как, по мнению арбитра, мяч в итоге вышел за поле от атакующего игрока.

Хохочет Винисиус Жуниор на решениями судьи не в пользу его команды. Если бы это бы не звёздный игрок, то наверняка бы за такие действия схлопотал предупреждение в свой пассив.

Васкес с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной площади соперника с правого фланга, но два его набегающих партнёра по команде оказались пойманными на противоходе.

68 на 32 - такова статистика первого тайма по владению мячом в процентном соотношении. Тчуамени сейчас просил штрафной удар у чужой штрафной площади, но свисток фиксирует фол в пользу "Альмерии" за игру рукой Орельена.

Снова Винисиус Жуниор начал провоцировать арбитра своим поведением, доигравшись до жёлтой карточки. Ещё громче хохотать начал бразилец и хлопать в ладоши.

Винисиус Жуниор точно не сыграет в следующем туре в выездном матче с "Реал Сосьедадом" из-за перебора карточек.

Портильо в редкой атаке гостей с дальней дистанции пробил по воротам "Реала", но мяч полетел метра на полтора левее створа ворот.

После навеса из глубины поля теперь головой по воротам "сливочных" пробивал Лазаро, но слишком слабо получилось, так что Куртуа легко поймал мяч в руки.

"Реал" продолжает уверенно комбинировать мяч, ведя игру первым номером. Но сейчас снова судьи зафиксировали офсайд, но теперь уже на правом фланге у Родриго.

Контрвыпад правым флангом попытались организовать гости, но ничем интересным она не закончилась, так как Рюдигер поставил корпус сопернику и отпасовал мяч на Куртуа.

Винисиус Жуниор, по мнению арбитра, выпустил мяч за боковую линию на левом фланге. Футболист иронично смеётся, не соглашаясь с таким решением представителя Фемиды.

Пуигмаль по правом фланге протащил мяч в атаку "Альмерии", откуда выполнял подачу в штрафную площадку, но Рюдигер головой отбил мяч в поле.

А сейчас на диагональную подачу с правого фланга в штрафной площади откликнулся Рамазани, который пробивал головой в ближний угол, но немного промахнулся. Куртуа, как мне показалось, ситуацию здесь не контролировал.

В ответной атаке "сливочные" заработали угловой на правом фланге. После подачи от Крооса Бензема решил для начала обработать мяч в чужой штрафной площади, но нанести удар соперники ему всё-таки не позволили.

Попытались сейчас "красно-белые" выйти в контратаку левым флангом, но игра остановлена, так как судьи снова зафиксировали выход мяч за боковую линию поля.

Васкес с правого фланга простреливал мяч в чужую штрафную площадку, но Эли сумел в падении отбить мяч за лицевую линию, так что будет ещё один угловой.

Новый стандарт Кроос решил подать на ближнюю штангу, но там был только один защитник "Альмерии", так что никакой опасности в этой атаке не возникло.

В глубине поля штрафной удар заработали мадридцы. Последовала подача на левый край штрафной площади на Рюдигера, но тот явно поторопился со своим забеганием, забравшись в положение "вне игры".

23' Карим Бензема забил свой 235-й гол в рамках Ла Лиги, опередив по этому показателю Уго Санчеса. Теперь французский голеадор стал четвёртым бомбардиром за всю историю чемпионата Испании.

22' С правого фланга диагональная подача на дальний край штрафной площади гостей дошла до Винисиуса Жуниора, но игра была остановлена из-за справедливо зафиксированного положение "вне игры" у бразильца.

21' 6:1 - такова статистика по общему количеству ударов по воротам к середине первого тайма. По ударам в створ ворот - 4:0.

20' Всё нормально вроде бы с пострадавшим, так что встреча продолжится в нормальном режиме - тренерскому штабу "Альмерии" не надо спешно готовить вынужденную замену.

19' Акиеме в одном из игровых единоборств получил какое-то повреждение, так что арбитру приходится приглашать на поле медицинскую бригаду.

18' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Карим Бензема!!!

Родриго на правом краю штрафной площади изящно обыграл прессинговавшего его защитника, после чего от лицевой линии выкатил мяч под удар Бензема, а тот в касание с 8 метров пробил точно в дальний угол ворот.

17' Руби с суровым лицом молча наблюдает за игрой от кромки поля. Понимает он, что "Реал" вышел на игру с полной ответственностью, так что шансы его команды совсем низкие.

16' Винисиус Жуниор с левого фланга протащил мяч в штрафную площадку и с острого угла пробивал по воротам из-под защитника, однако Мартинес не дрогнул и намертво поймал мяч.

15' Себальос на правом фланге у линии чужой штрафной площади заработал новое стандартное положение для "Реала", но подача Крооса на дальнюю штангу оказалась безадресной.

14' Заработали теперь штрафной удар хозяева неподалёку от линии чужой штрафной площади, правее центральной оси, но со стандарта Родриго не лучшим образом пробил в "стенку".

13' Винисиус Жуниор в глубине поля заработал штрафной удар для своей команды. Это уже 119-й фол против бразильца в нынешнем чемпионате Ла Лиги.

12' Родриго у правого угла штрафной площади соперника пытался на маленьком клаптике поля эффектно обыграть оппонента, но трюк не прошёл, так что игровой снаряд был потерян.

11' ОПАСНО! Бензема в быстрой контратаке обыгрался с Винисиусом Жуниором, после чего пробивал практически без замаха с 12 метров, но Мартинесу удалось выручить свою команду.

10' Рамазани по левому краю протащил мяч к линии штрафной площади, откуда наносил удар в борьбе с соперником, но игровой снаряд полетел выше ворот.

9' Перешли на чужую половину поля футболисты "Альмерии", но пока что не торопятся с обострением игры, предпочитая для начала просто наладить контроль над мячом.

8' Вот так столичный суперклуб повёл в счёте, при этом фактически не успев вспотеть. Посмотрим, что сумеет предложить после этого "Альмерия".

7' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бензема!!!

Всё очень просто получилось для "галактикос". Винисиус Жуниор на левом фланге атаки легко обыграл Мендеса, после чего прострелил вдоль ворот на уже свободного Бензема, который практически внёс мяч в сетку ворот.

6' Винисиус Жуниор с левого фланга выполнил навес в штрафную площадку в направлении Бензема, который в борьбе с двумя защитниками коленом переправлял мяч в ворота, но Мартинес успешно занял позицию в воротах, так что справился с этой угрозой.

5' Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, но после его розыгрыша у владений "Альмерии" ничего интересного не произошло - мяч снова переведён в глубину поля.

4' Встреча началась в скромном темпе. "Реал", разумеется, взял мяч под контроль, но пока что только пасуется поперёк поля, не проявляя в атаке какой-то агрессии.

3' Карло Анчелотти выглядит обеспокоенным у кромки поли. Закинул он себе в рот сейчас несколько жевательных конфет, которые помогают ему справляться с излишним волнением.

2' Не аншлаг на "Сантьяго Бернабеу", но всё же пустых мест не так уж много. Думаю, что в районе 60 тысяч посещаемость публики на этой встрече.