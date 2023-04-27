Тур: 32. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Куадра Гильермо
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Альмерия
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
4.4
2.14
Среднее время на гол
20
42
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
37
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (5)
|0.45
|Винисиус Жуниор
|10
|0.32
|Асенсио Марко
|8
|0.26
|Вальверде Федерико
|7
|0.23
|Родриго
|5 (1)
|0.16
|Милитао Эдер
|5
|0.16
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.13
|Васкес Лукас
|4
|0.13
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.19
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.13
|Суарес Луис III
|4
|0.13
|Баптистао Лео
|3
|0.1
|Бабич Срджан
|3
|0.1
|Рамазани Ларжи
|3
|0.1
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Умар Садик
|2
|0.06
|Робертоне Лукас
|1
|0.03
|Эмбарба Адриан
|1
|0.03
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Лазаро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|9
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Себальос Дани
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|7
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Де ла Ос Сесар
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Мендес Убулан
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Альмерия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
12
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
23
20
Реал Мадрид
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Альмерия
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
27
32
Голы по времени матча
Забито
35
14
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
4
11%
3
21%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
10
29%
3
21%
31-45
4
11%
4
29%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
9
26%
1
7%
76-90
Пропущено
13
32
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
7
22%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
1
8%
8
25%
61-75
5
38%
6
19%
76-90
Забито
29
24
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
17%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
4
17%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
64
38
29 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
9
14%
6
16%
1-15
5
8%
7
18%
16-30
15
23%
7
18%
31-45
6
9%
9
24%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
19
30%
30%
5
13%
76-90
Пропущено
29
53
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 29
5
17%
6
11%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
8
15%
31-45
4
14%
8
15%
46-60
4
14%
12
23%
61-75
7
24%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Альмерия
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
114
79
69
412
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
115
411
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
238
229
1120
922
427
427
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|55 - 11
|76
|2.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|65 - 28
|65
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|39 - 29
|55
|5.
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|39 - 33
|49
|6.
|0:0 Заявка
|31
|14
|6
|11
|39 - 30
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|42 - 30
|46
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|29 - 32
|44
|9.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|38 - 37
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|12.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|13.
|1:0 Заявка
|31
|11
|5
|15
|27 - 48
|38
|14.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 45
|38
|15.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|38 - 53
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|17.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|18.
|0:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|32 - 37
|30
|19.
|0:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|35 - 49
|29
|20.
|Заявка
|31
|2
|7
|22
|20 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|28 - 2
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|36 - 12
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 12
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|11.
|Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 11
|24
|13.
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|15.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|16.
|0:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 16
|21
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|20 - 16
|27
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 19
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|14 - 32
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|18 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Кабрера Леандро
|2 8
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Альмерия
Исход игры
Реал Мадрид
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
25.49% (13)
Нет
74.51% (38)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
43.6% (24)
3:0 Реал Мадрид
20% (11)
2:1 Реал Мадрид
10.9% (6)
3:1 Реал Мадрид
7.3% (4)
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