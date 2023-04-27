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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Реал Мадрид
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 50
Реал Мадрид 94% (47)
X 6% (3)
Альмерия 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Альмерия
14.70
9.30
18.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Альмерия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

4.4
2.14

Среднее время на гол

20
42

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

37
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.45
Винисиус Жуниор 10 0.32
Асенсио Марко 8 0.26
Вальверде Федерико 7 0.23
Родриго 5 (1) 0.16
Милитао Эдер 5 0.16
Модрич Лука 4 (1) 0.13
Васкес Лукас 4 0.13
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.19
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.13
Суарес Луис III 4 0.13
Баптистао Лео 3 0.1
Бабич Срджан 3 0.1
Рамазани Ларжи 3 0.1
Портильо Франсиско 2 0.06
Умар Садик 2 0.06
Робертоне Лукас 1 0.03
Эмбарба Адриан 1 0.03
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Лазаро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 9 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Себальос Дани 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Милитао Эдер 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 7 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Де ла Ос Сесар 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Сентельес Алехандро 0 1
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Мендес Убулан 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Альмерия
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
12
Реал Мадрид
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Альмерия
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

23
20
Реал Мадрид
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Альмерия
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

35
14
17 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
4
11%
3
21%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
10
29%
3
21%
31-45
4
11%
4
29%
46-60
5
14%
2
14%
61-75
9
26%
1
7%
76-90

Пропущено

13
32
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 15
1
8%
4
13%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
7
22%
31-45
2
15%
3
9%
46-60
1
8%
8
25%
61-75
5
38%
6
19%
76-90

Забито

29
24
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
17%
3
13%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
10
34%
4
17%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

64
38
29 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 14
3 Не забивали 8
9
14%
6
16%
1-15
5
8%
7
18%
16-30
15
23%
7
18%
31-45
6
9%
9
24%
46-60
10
16%
4
11%
61-75
19
30%
30%
5
13%
76-90

Пропущено

29
53
14 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 31
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 29
5
17%
6
11%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
5
17%
8
15%
31-45
4
14%
8
15%
46-60
4
14%
12
23%
61-75
7
24%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2
Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1
Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1 Альмерия - Штурм 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Альмерия

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
6
9
2.5
4
12
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
11
5
1.5
4
11
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
23
8
22
9
1.5
11
20
9
22
2.5
4
27
4
27
3.5
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 14 6 11 39 - 30 48
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 31 11 5 15 27 - 48 38
14.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 31 8 6 17 32 - 37 30
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 31 6 11 14 35 - 49 29
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 12 27
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
15.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
16.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 16 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 24 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 1:0 Заявка 16 4 2 10 11 - 32 14
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 31 минуту.

    Главный судья: Куадра Гильермо

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    • Прогнозы 50
    Реал Мадрид 94% (47)
    X 6% (3)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Альмерия
    14.70
    9.30
    18.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Реал Мадрид - Альмерия онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Альмерия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    25.49% (13)
    Нет
    74.51% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    43.6% (24)
    3:0 Реал Мадрид
    20% (11)
    2:1 Реал Мадрид
    10.9% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    7.3% (4)
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