Гави на левом фланге получил мяч сейчас, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той ситуации не оказалось.

Левандовски слева получил мяч, двинулся ближе к штрафной, после чего получил удар по ногам. Судья не увидел в этой ситуации нарушения правил. Карточки нет.

Пять минут судья добавил к основному времени первого тайма.

Левандовски отдавал передачу на правый край, где Рафинья до снаряда добраться не успел. Просто-напросто поехала у игрока нога.

В центре поля увязла игра сейчас. "Барселона" с чувством выполненного долга контролирует игру. Сегодня "Бетису" не пропустить бы пяток голов. Но от разгромного поражения уйти не удастся "огурцам".

Угловой снова подали футболисты "Барселоны" - мяч летит за пределы поля после неудавшегося удара Левандовски. Снова атака "Барсы" вхолостую.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 3:0. "Барселона" впереди.

Против Педри сейчас сфолил Эдгар Гонсалес, который стал пререкаться к рефери, после чего получил вторую желтую карточку, а следом и красную! Удаление!

Честно говоря, не думаю я, что Гонсалес на вторую карточку наиграл, но судья уже принял решение убрать футболиста поля. Хотя в его действиях была логика.

Сам Гонсалес не успел с рефери поспорить. За него это сделали партнеры, но толку от этого не было. Судья настаивал на своем до последнего.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕВАНДОВСКИ! 2:0! 19-й гол поляка в сезоне! Классная и быстрая атака "Барселоны". Кунде на грани офсайда получает мяч, простреливает его в центр, и избежавший "вне игры" Роберт спокойно переправил мяч в ворота! Идеальная комбинация!

Если верить протоколу, то карточку желтого цвета получи Мануэль Пеллегрини еще. Это случилось в тот момент, когда Гонсалеса с поля удалял судья.

Кристенсен отдал пас на Араухо, тот сделал пас Рафинье - снова мяч возвращается в оборону у "Барселоны". Сейчас уже никуда не будут форсировать события на поле каталонцы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАФИНЬЯ! 3:0! Нет, не засчитывает рефери этот гол, судя по всему. Выполнена была передача на игрока "Барселоны", который переправил мяч в ворота, едва встретившись со снарядом. Судья будет слушать, что скажут ему видеоассистенты. Мне кажется, что гол надо засчитывать. "ВАР" подсказывает, что гол надо засчитывать! Да, так и есть!

"Бетис" никак не может придти в себя. Третий мяч пропускает севильский клуб. По-настоящему "горят" севильцы.

"Сине-гранатовые" продолжают владеть инициативой на поле. Гави с левого края пасовал мяч в штрафную на Левандовски, которого на долю секунды опережает один из оппонентов.

Дальний удар по воротам соперника нанес Кристенсен. Не было у него тут другого выхода, кроме как пробить по рамке соперника, но мяч выше цели улетел.

Миранда разорвал левый фланг, разобравшись с оппонентом. Последовала передача в центр штрафной, где мяч уходил от ноги Кристенсена, но попал в ногу игроку "Бетиса", улетев за пределы поля.

Середина первого тайма у нас идет. Эдгар Гонсалес сбивает оппонента на газон, после чего увидел он перед собой карточку желтого цвета. Рафинья пострадал.

Как из ведра сегодня льет дождь над стадионом сегодня. Уже до ниточки промокли все футболисты. Отскок мяча у нас совсем уже непредсказуем.

"Бетис" на левом фланге мяч получил, оттуда Миранда снова выполнял передачу на дальнюю штангу, где первым до сферы добрался один из защитников.

Снова Бальде сейчас в борьбе за мяч действовал, но получил удар по ногам. Свисток арбитра не заставив себя долго ждать. Без карточки ситуация обходится.

Дальний удар по воротам соперника от Араухо мы увидели - мяч полетел намного выше цели. Мог и получше тут мячом распорядиться игрок каталонцев.

Пеллегрини чаще стал прятаться под крышу. Ветром сдувает сейчас дождевые капли на болельщиков, сидящих близко к полю. Оттого стали потихоньку пустеть эти части стадиона. Мокнуть и болеть потом не хочет никто.

Хави там у кромки поля уже выхватывает куртку или дождевик, который буквально сносит ветром у наставника "Барселоны". Мокро и холодно. Явно не футбольная погода.

18' Пока что ничего не смог сделать "Бетис" впереди за почти 20 минут встречи. По сути, в одну калитку идет игра, и это вряд ли кого-то удивляет.

17' Слишком много свободы было у Кристенсена в этой ситуации и сумел ею уверенно воспользоваться игрок каталонцев, который переправил сферу в сетку.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРИСТЕНСЕН! 1:0!

Открывает счет в матче "Барселона". Разыгрывают угловой каталонцы. С правого края следует передача от Рафиньи, где в воздухе уверенно играет Кристенсен, который головой переправляет мяч в сетку!

14' Кунде простреливал мяч с правого края, но в ногу сопернику он попал. В результате рефери определил этот рикошет. Назначил судья угловой удар. Первый в матче.

13' Эдгар Гонсалес на поле появился сейчас вместо Луиса Фелипе. Пожелаем игроку "Бетиса" скорейшего выздоровления и возвращения на футбольный газон.

12' Луис Фелипе сейчас получил повреждение. Неудачно он стал на ногу в борьбе за мяч. Сферу футболист "Бетиса" упустил, и теперь получил мышечную травму.

11' Пока "Бетис" за 10 сыгранных минут не то, что в атаке себя не проявил, он и вовсе мячом не владел. Игра пока не идуте впереди у "огурцов".

10' Педри сделал передачу на ход Гави, который попытался мяч на правом краю сохранить для своей команды, но сферу за пределы поля футболист упустил.

9' Снова с мячом Левандовски оказался, после чего пробил он с 22-х метров по рамки соперника - сфера полетела намного выше цели! Не попадает поляк.

7' Левандовски сейчас выполнял пас с фланга в штрафную соперника, но Рафинья не сумел до сферы добежать. Случился вынос снаряда за пределы футбольного газона.

6' Бальде с левого края пытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной, но успели севильцы вернуться в штрафную и сыграть на вынос.

5' Оба наставника на ногах на первых минутах встречи. Пока ничего придумать впереди не могут каталонцы. Но чаще стали проникать в штрафную соперника "сине-гранатовые".

3' Привычно владеет мячом на первых минутах встречи "Барселона", которая владеет сферой, но пока ничего придумать не может в атакующих порядках.

2' В сине-гранатовых цветах появились футболисты "Барселоны", а игроки "Бетиса" предстали на футбольном газоне в бело-зелено полосатом обмундировании.