Тур: 32. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0'
1:0
14' ГолКристенсен Андреас
24' Желтая карточкаГонсалес Эдгар
33' Вторая желтая карточкаГонсалес Эдгар
35' Желтая карточкаМануэль Пеллегрини
2:0
36' ГолЛевандовски Роберт
3:0
39' ГолРафинья Диас
Ход матча
14'
24'
33'
36'
2:0
39'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
8
Педри
22
Рафинья
Диас
30
Гави
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
11
Энрике
Луис
21
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
30 ГавиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
41 Ямаль ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Бетис
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
28 матчей
75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
3.62
2.47
Среднее время на гол
24
36
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
69
55
Голов в среднем за матч
2.46
1.96
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
36
45
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|19
|0.59
|Рафинья Диас
|6
|0.19
|Педри
|6
|0.19
|Дембеле Усман
|5
|0.16
|Фати Ансу
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|4
|0.13
|Торрес Ферран
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.38
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Перес Айосе
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|9
|0
|Рафинья Диас
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Альба Жорди
|4
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
1
4
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
26
16
Барселона
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Бетис
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
6
18
Волевые поражения
27
20
Голы по времени матча
Забито
29
16
19 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
11
38%
3
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
3
10%
4
25%
76-90
Пропущено
1
19
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
1 Не пропускали 11
0
0%
7
37%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
100%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Забито
28
20
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
9
32%
2
10%
76-90
Пропущено
8
17
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
38%
2
12%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
57
36
27 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
5
9%
5
14%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
13
23%
7
19%
31-45
7
12%
2
6%
46-60
11
19%
10
28%
61-75
12
21%
6
17%
76-90
Пропущено
9
36
6 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 14
6 Не пропускали 20
3
33%
9
25%
1-15
2
22%
3
8%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
1
11%
8
22%
46-60
1
11%
6
17%
61-75
1
11%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2
Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2
Результаты матчей
Барселона
Бетис
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Барселона
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
87
610
510
412
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
96
610
69
412
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2110
1417
1219
922
625
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|32
|25
|4
|3
|58 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|43 - 32
|50
|6.
|0:3 Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 36
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|37 - 42
|39
|14.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|16.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|34 - 37
|33
|17.
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|23 - 43
|32
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|16
|13
|3
|0
|31 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|0:3 Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|18.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 22
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|0:3 Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 21
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|13 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 3:0 Бетис
Исход игры
Барселона
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Бетис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.21% (71)
Меньше
38.79% (45)
Обе команды забьют
Да
60.34% (70)
Нет
39.66% (46)
Популярный счёт
2:1 Барселона
38.6% (49)
2:0 Барселона
18.1% (23)
1:0 Барселона
14.2% (18)
3:1 Барселона
10.2% (13)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Барселона
3.1% (4)
4:2 Барселона
1.6% (2)
4:1 Барселона
1.6% (2)
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