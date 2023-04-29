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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Барселона
3:0
Перерыв
Бетис
0'
1:0
14' Гол
Кристенсен Андреас
24' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
33' Вторая желтая карточка
Гонсалес Эдгар
35' Желтая карточка
Мануэль Пеллегрини
2:0
36' Гол
Левандовски Роберт
3:0
39' Гол
Рафинья Диас

Ход матча

12'
 
Гонсалес Эдгар
Фелипе Луис
14'
Кристенсен Андреас
(Рафинья Диас)
1:0
24'
 
Гонсалес Эдгар
33'
 
Гонсалес Эдгар
35'
 
Мануэль Пеллегрини
36'
Левандовски Роберт
(Кунде Жюль)
2:0
39'
Рафинья Диас
(Бускетс Серхио)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 127
Барселона 95.3% (121)
X 3.1% (4)
Бетис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Бетис
1.42
8.15
9.09
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
28
Бальде
Алехандро
8
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
30
Гави
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
21
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Барселона
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Бетис

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

3.62
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

69
55

Голов в среднем за матч

2.46
1.96

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 19 0.59
Рафинья Диас 6 0.19
Педри 6 0.19
Дембеле Усман 5 0.16
Фати Ансу 4 0.13
Роберто Серхи 4 0.13
Торрес Ферран 4 0.13
Де Йонг Френки 2 0.06
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.38
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 9 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Араухо Рональд 5 1
Альба Жорди 4 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

1
4
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

26
16
Барселона
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Бетис
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

6
18

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

29
16
19 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
11
38%
3
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Пропущено

1
19
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
1 Не пропускали 11
0
0%
7
37%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
100%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

28
20
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
9
32%
2
10%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
38%
2
12%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

57
36
27 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
5
9%
5
14%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
13
23%
7
19%
31-45
7
12%
2
6%
46-60
11
19%
10
28%
61-75
12
21%
6
17%
76-90

Пропущено

9
36
6 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 14
6 Не пропускали 20
3
33%
9
25%
1-15
2
22%
3
8%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
1
11%
8
22%
46-60
1
11%
6
17%
61-75
1
11%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2
Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2

Результаты матчей

Барселона
Бетис

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Барселона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
6
10
5
10
2.5
4
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
6
9
4
12
2.5
2
13
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
21
10
14
17
1.5
12
19
9
22
2.5
6
25
5
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 32 25 4 3 58 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 31 15 5 11 43 - 32 50
6.
Бетис
 0:3 Заявка 32 14 7 11 39 - 36 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 31 13 7 11 42 - 31 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
12.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
13.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
14.
Вальядолид
 Заявка 31 10 5 16 27 - 50 35
15.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
16.
Валенсия
 Заявка 31 9 6 16 34 - 37 33
17.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
18.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
19.
Эспаньол
 Заявка 31 6 10 15 37 - 53 28
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 16 13 3 0 31 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Вильярреал
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6.
Бетис
 0:3 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
11.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3:0 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Бетис
 0:3 Заявка 16 6 3 7 17 - 21 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 13 (2)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 3:0. "Барселона" впереди.
  • Угловой
    45'
    Угловой снова подали футболисты "Барселоны" - мяч летит за пределы поля после неудавшегося удара Левандовски. Снова атака "Барсы" вхолостую.
  • 45'
    В центре поля увязла игра сейчас. "Барселона" с чувством выполненного долга контролирует игру. Сегодня "Бетису" не пропустить бы пяток голов. Но от разгромного поражения уйти не удастся "огурцам".
  • 45'
    Левандовски отдавал передачу на правый край, где Рафинья до снаряда добраться не успел. Просто-напросто поехала у игрока нога.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут судья добавил к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Левандовски слева получил мяч, двинулся ближе к штрафной, после чего получил удар по ногам. Судья не увидел в этой ситуации нарушения правил. Карточки нет.
  • 43'
    Гави на левом фланге получил мяч сейчас, после чего выполнил передачу на дальнюю штангу, где никого из партнеров в той ситуации не оказалось.
  • 42'
    "Бетис" никак не может придти в себя. Третий мяч пропускает севильский клуб. По-настоящему "горят" севильцы.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАФИНЬЯ! 3:0!
    Нет, не засчитывает рефери этот гол, судя по всему. Выполнена была передача на игрока "Барселоны", который переправил мяч в ворота, едва встретившись со снарядом. Судья будет слушать, что скажут ему видеоассистенты. Мне кажется, что гол надо засчитывать. "ВАР" подсказывает, что гол надо засчитывать! Да, так и есть!
  • 39'
    Кристенсен отдал пас на Араухо, тот сделал пас Рафинье - снова мяч возвращается в оборону у "Барселоны". Сейчас уже никуда не будут форсировать события на поле каталонцы.
  • Желтая карточка
    38'
    Если верить протоколу, то карточку желтого цвета получи Мануэль Пеллегрини еще. Это случилось в тот момент, когда Гонсалеса с поля удалял судья. 
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЕВАНДОВСКИ! 2:0!
    19-й гол поляка в сезоне! Классная и быстрая атака "Барселоны". Кунде на грани офсайда получает мяч, простреливает его в центр, и избежавший "вне игры" Роберт спокойно переправил мяч в ворота! Идеальная комбинация!
  • 35'
    Сам Гонсалес не успел с рефери поспорить. За него это сделали партнеры, но толку от этого не было. Судья настаивал на своем до последнего.
  • 34'
    Честно говоря, не думаю я, что Гонсалес на вторую карточку наиграл, но судья уже принял решение убрать футболиста поля. Хотя в его действиях была логика. 
  • Жёлтая и сразу красная
    33'
    Против Педри сейчас сфолил Эдгар Гонсалес, который стал пререкаться к рефери, после чего получил вторую желтую карточку, а следом и красную! Удаление!
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    • Ветер
      32'
      Хави там у кромки поля уже выхватывает куртку или дождевик, который буквально сносит ветром у наставника "Барселоны". Мокро и холодно. Явно не футбольная погода.
    • 30'
      Пеллегрини чаще стал прятаться под крышу. Ветром сдувает сейчас дождевые капли на болельщиков, сидящих близко к полю. Оттого стали потихоньку пустеть эти части стадиона. Мокнуть и болеть потом не хочет никто.
    • 29'
      Дальний удар по воротам соперника от Араухо мы увидели - мяч полетел намного выше цели. Мог и получше тут мячом распорядиться игрок каталонцев.
    • Фол, нарушение
      28'
      Снова Бальде сейчас в борьбе за мяч действовал, но получил удар по ногам. Свисток арбитра не заставив себя долго ждать. Без карточки ситуация обходится. 
    • 26'
      "Бетис" на левом фланге мяч получил, оттуда Миранда снова выполнял передачу на дальнюю штангу, где первым до сферы добрался один из защитников.
    • Дождь
      25'
      Как из ведра сегодня льет дождь над стадионом сегодня. Уже до ниточки промокли все футболисты. Отскок мяча у нас совсем уже непредсказуем.
    • Желтая карточка
      24'
      Середина первого тайма у нас идет. Эдгар Гонсалес сбивает оппонента на газон, после чего увидел он перед собой карточку желтого цвета. Рафинья пострадал.
    • 22'
      Миранда разорвал левый фланг, разобравшись с оппонентом. Последовала передача в центр штрафной, где мяч уходил от ноги Кристенсена, но попал в ногу игроку "Бетиса", улетев за пределы поля.
    • 21'
      Дальний удар по воротам соперника нанес Кристенсен. Не было у него тут другого выхода, кроме как пробить по рамке соперника, но мяч выше цели улетел.
    • 19'
      "Сине-гранатовые" продолжают владеть инициативой на поле. Гави с левого края пасовал мяч в штрафную на Левандовски, которого на долю секунды опережает один из оппонентов.
    • 18'
      Пока что ничего не смог сделать "Бетис" впереди за почти 20 минут встречи. По сути, в одну калитку идет игра, и это вряд ли кого-то удивляет.
    • 17'
      Слишком много свободы было у Кристенсена в этой ситуации и сумел ею уверенно воспользоваться игрок каталонцев, который переправил сферу в сетку. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КРИСТЕНСЕН! 1:0!
      Открывает счет в матче "Барселона". Разыгрывают угловой каталонцы. С правого края следует передача от Рафиньи, где в воздухе уверенно играет Кристенсен, который головой переправляет мяч в сетку!
    • Угловой
      14'
      Кунде простреливал мяч с правого края, но в ногу сопернику он попал. В результате рефери определил этот рикошет. Назначил судья угловой удар. Первый в матче. 
    • Замена
      13'
      Эдгар Гонсалес на поле появился сейчас вместо Луиса Фелипе. Пожелаем игроку "Бетиса" скорейшего выздоровления и возвращения на футбольный газон.
    • Травма, повреждение
      12'
      Луис Фелипе сейчас получил повреждение. Неудачно он стал на ногу в борьбе за мяч. Сферу футболист "Бетиса" упустил, и теперь получил мышечную травму.
    • 11'
      Пока "Бетис" за 10 сыгранных минут не то, что в атаке себя не проявил, он и вовсе мячом не владел. Игра пока не идуте впереди у "огурцов".
    • 10'
      Педри сделал передачу на ход Гави, который попытался мяч на правом краю сохранить для своей команды, но сферу за пределы поля футболист упустил.
    • 9'
      Снова с мячом Левандовски оказался, после чего пробил он с 22-х метров по рамки соперника - сфера полетела намного выше цели! Не попадает поляк.
    • 7'
      Левандовски сейчас выполнял пас с фланга в штрафную соперника, но Рафинья не сумел до сферы добежать. Случился вынос снаряда за пределы футбольного газона.
    • 6'
      Бальде с левого края пытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной, но успели севильцы вернуться в штрафную и сыграть на вынос. 
    • 5'
      Оба наставника на ногах на первых минутах встречи. Пока ничего придумать впереди не могут каталонцы. Но чаще стали проникать в штрафную соперника "сине-гранатовые".
    • 3'
      Привычно владеет мячом на первых минутах встречи "Барселона", которая владеет сферой, но пока ничего придумать не может в атакующих порядках.
    • 2'
      В сине-гранатовых цветах появились футболисты "Барселоны", а игроки "Бетиса" предстали на футбольном газоне в бело-зелено полосатом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в нашем поединке! Удачи соперникам, и пусть в этом противостоянии победит сильнейший Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 3:0 Бетис

    Исход игры
    Барселона
    95.3% (121)
    Ничья
    3.1% (4)
    Бетис
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    60.34% (70)
    Нет
    39.66% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    38.6% (49)
    2:0 Барселона
    18.1% (23)
    1:0 Барселона
    14.2% (18)
    3:1 Барселона
    10.2% (13)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Барселона
    3.1% (4)
    4:2 Барселона
    1.6% (2)
    4:1 Барселона
    1.6% (2)
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