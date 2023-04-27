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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Барселона
 
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Бетис
Прогнозы 50
Барселона 96% (48)
X 0% (0)
Бетис 4% (2)
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Барселона
Ничья
Бетис
1.38
9.90
9.29
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История личных встреч

Барселона
Бетис

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
14.3%
23.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.5%
4.8%
4.7%
19 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

28 матчей

75%
10.7%
14.3%
21 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

67.9%
17.9%
14.2%
19 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

3.62
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

69
55

Голов в среднем за матч

2.46
1.96

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

36
45

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 18 0.58
Рафинья Диас 6 0.19
Педри 6 0.19
Дембеле Усман 5 0.16
Фати Ансу 4 0.13
Роберто Серхи 4 0.13
Торрес Ферран 4 0.13
Де Йонг Френки 2 0.06
Альба Жорди 1 0.03
Гави 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.39
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.1
Миранда Хуан 3 0.1
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 9 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Араухо Рональд 5 1
Альба Жорди 4 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Каналес Серхио 3 2
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

1
4
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Бетис
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

26
16
Барселона
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Бетис
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

6
18

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

29
16
19 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
4
14%
2
13%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
11
38%
3
19%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
14%
5
31%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Пропущено

1
19
0 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
1 Не пропускали 11
0
0%
7
37%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
100%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Забито

28
20
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
5
18%
4
20%
16-30
2
7%
4
20%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
7
25%
5
25%
61-75
9
32%
2
10%
76-90

Пропущено

8
17
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
38%
2
12%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

57
36
27 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 18
24 Забивали первыми 12
4 Не забивали 12
5
9%
5
14%
1-15
9
16%
6
17%
16-30
13
23%
7
19%
31-45
7
12%
2
6%
46-60
11
19%
10
28%
61-75
12
21%
6
17%
76-90

Пропущено

9
36
6 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 14
6 Не пропускали 20
3
33%
9
25%
1-15
2
22%
3
8%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
1
11%
8
22%
46-60
1
11%
6
17%
61-75
1
11%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0
Бетис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1 Бетис - Кадис 0:2
Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2 Райо Вальекано - Бетис 1:2

Результаты матчей

Барселона
Бетис

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Барселона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
6
10
5
10
2.5
4
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
6
9
4
12
2.5
2
13
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
21
10
14
17
1.5
12
19
9
22
2.5
6
25
5
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 31 24 4 3 55 - 11 76
2.
Реал Мадрид
 Заявка 31 20 5 6 65 - 28 65
3.
Атлетико М
 Заявка 31 19 6 6 50 - 23 63
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 16 7 8 39 - 29 55
5.
Бетис
 Заявка 31 14 7 10 39 - 33 49
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 31 14 6 11 39 - 30 48
7.
Атлетик Б
 Заявка 30 13 7 10 42 - 30 46
8.
Осасуна
 Заявка 31 12 8 11 29 - 32 44
9.
Райо Вальекано
 Заявка 31 11 10 10 38 - 37 43
10.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
11.
Мальорка
 Заявка 31 11 7 13 30 - 34 40
12.
Сельта
 Заявка 31 10 9 12 37 - 42 39
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 31 11 5 15 27 - 48 38
14.
Севилья
 Заявка 30 10 8 12 37 - 45 38
15.
Альмерия
 Заявка 31 9 6 16 38 - 53 33
16.
Кадис
 Заявка 31 7 11 13 23 - 43 32
17.
Хетафе
 Заявка 31 7 10 14 29 - 41 31
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 31 8 6 17 32 - 37 30
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 31 6 11 14 35 - 49 29
20.
Эльче
 Заявка 31 2 7 22 20 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 15 12 3 0 28 - 2 39
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 36 - 12 34
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
5.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
7.
Вильярреал
 0:0 Заявка 15 8 3 4 20 - 12 27
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
9.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
10.
Мальорка
 Заявка 15 7 4 4 16 - 11 25
11.
Осасуна
 Заявка 15 8 1 6 17 - 17 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 15 7 3 5 20 - 11 24
13.
Вальядолид
 1:0 Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
14.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
15.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
16.
Валенсия
 0:1 Заявка 16 6 3 7 21 - 16 21
17.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
18.
Кадис
 Заявка 16 4 6 6 14 - 22 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 15 3 5 7 18 - 25 14
20.
Эльче
 Заявка 15 1 4 10 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
3.
Атлетико М
 Заявка 15 9 3 3 19 - 10 30
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 3 5 20 - 16 27
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 6 4 5 22 - 19 22
6.
Вильярреал
 0:0 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
7.
Бетис
 Заявка 15 6 3 6 17 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 5 6 15 - 19 17
10.
Севилья
 Заявка 15 4 4 7 17 - 26 16
11.
Сельта
 Заявка 15 4 4 7 15 - 25 16
12.
Эспаньол
 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 24 15
13.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 1:0 Заявка 16 4 2 10 11 - 32 14
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 15 2 5 8 12 - 23 11
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 15 2 3 10 11 - 21 9
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 4 10 14 - 32 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 18 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Кабрера Леандро 2 8
Севилья Акунья Маркос 2 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 2 дня 1 час 1 минуту.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Барселона.
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    • Прогнозы 50
    Барселона 96% (48)
    X 0% (0)
    Бетис 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Бетис
    1.38
    9.90
    9.29
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Бетис

    Исход игры
    Барселона
    96.2% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Бетис
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58% (29)
    Нет
    42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    37.7% (20)
    2:0 Барселона
    20.8% (11)
    3:1 Барселона
    13.2% (7)
    1:0 Барселона
    11.3% (6)
    3:0 Барселона
    7.5% (4)
    4:1 Барселона
    3.8% (2)
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