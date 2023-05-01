Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Антонио Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Тактическая замена. Кан-Ин Ли уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

84' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Нико Уильямс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

80' Рауль Гарсия бьет ударом через себя, но Предраг Райкович блокирует удар!

80' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Нико Уильямс из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Игра в одни ворота сейчас. Атлетик Б доминирует и владеет мячом

78' Вальент Мартин наказан за толчок Рауль Гарсия

77' Рауль Гарсия нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

76' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Нико Уильямс пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

73' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Мальорка

71' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Беренгер Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Кан-Ин Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Рефери не любит споров - именно за это Нико Уильямс сейчас получил желтую

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Копете Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Нико Уильямс успешно блокирует удар.

59' Команда Мальорка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О Л - Кан-Ин Ли забивает с левой ноги!

58' Мурики Ведат создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Дьедью Амат из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дьедью Амат нанес удар в каркас ворот!

52' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Удар от ворот произведет Мальорка

52' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Нико Уильямс из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.

49' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 16807 болельщиков

48' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

48' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Мальорка

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Гурусета Горка уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс