Тур: 32. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 16807 Главный судья: Фигероа Хорхе
0'
15' Желтая карточкаРаильо Антонио
17' Желтая карточкаМурики Ведат
29' Желтая карточкаМаффео Пабло
40' Желтая карточкаЮри Берчиче
1:0
58' ГолКан-Ин Ли
63' Желтая карточкаУильямс Нико
Ход матча
15'
17'
29'
40'
58'
1:0
63'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
137 Количество передач 296
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
19
Кан-Ин
Ли
23
Дьедью
Амат
17
Юри
Берчиче
23
Эррера
Андер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
23 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
29 Арес МалкомНападающий
-
30 Unai Gomez
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Атлетик Б
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.8
Среднее время на гол
81
112
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.42
0.84
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
106
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|12 (3)
|0.38
|Кан-Ин Ли
|6
|0.19
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.25
|Уильямс Иньяки
|8
|0.25
|Уильямс Нико
|6
|0.19
|Гурусета Горка
|6
|0.19
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Беренгер Алекс
|3
|0.09
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|0
|Руис Иньиго
|10
|0
|Коста Хауме
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Родригес Даниэль
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Маффео Пабло
|5
|1
|Хавьер Агирре
|5
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Весга Микель
|5
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
4
5
Мальорка
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
11
18
Мальорка
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Атлетик Б
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
15
21
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
6
40%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
20%
4
19%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
25%
3
15%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
7
35%
61-75
2
17%
3
15%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Пропущено
23
10
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
5
22%
1
10%
31-45
6
26%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
4
40%
76-90
Забито
29
43
10 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
1
3%
6
14%
1-15
5
17%
9
21%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
8
28%
5
12%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
5
17%
7
16%
76-90
Пропущено
35
30
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
6
17%
5
17%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
6
17%
2
7%
31-45
8
23%
2
7%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
7
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3
Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2
Результаты матчей
Мальорка
Атлетик Б
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
2
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
88
213
610
213
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
105
412
78
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
1813
625
1318
328
724
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|55 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|0:1 Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 32
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|1:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|31 - 34
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|1:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Мальорка
9.9% (14)
Ничья
48.2% (68)
Атлетик Б
41.8% (59)
Тотал 2.5
Больше
25.62% (31)
Меньше
74.38% (90)
Обе команды забьют
Да
76.03% (92)
Нет
23.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.3% (61)
0:1 Атлетик Б
15.6% (22)
1:2 Атлетик Б
14.9% (21)
2:1 Мальорка
4.3% (6)
0:2 Атлетик Б
2.1% (3)
1:3 Атлетик Б
1.4% (2)
1:0 Мальорка
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!