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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 16807 Главный судья: Фигероа Хорхе
Мальорка
1:0
Второй тайм: 90+'
Атлетик Б
0'
15' Желтая карточка
Раильо Антонио
17' Желтая карточка
Мурики Ведат
29' Желтая карточка
Маффео Пабло
40' Желтая карточка
Юри Берчиче
1:0
58' Гол
Кан-Ин Ли
63' Желтая карточка
Уильямс Нико

Ход матча

15'
Раильо Антонио
 
17'
Мурики Ведат
 
29'
Маффео Пабло
 
40'
 
Юри Берчиче
46'
 
Уильямс Нико
Гурусета Горка
58'
Кан-Ин Ли
(Мурики Ведат)
1:0
63'
 
Уильямс Нико
66'
 
Саррага Ойер
Эррера Андер
66'
 
Де Маркос Оскар
Йерай Альварес
67'
Хаджикадунич Деннис
Раильо Антонио
 
73'
Родригес Даниэль
Дьедью Амат
 
73'
Баба Иддрису
Ману Морланес
 
75'
 
Арес Малком
Беренгер Алекс
75'
 
Гарсия Дани
Весга Микель
85'
Санчес Антонио
Кан-Ин Ли
 
85'
Кадевере Тино
Мурики Ведат
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 137 Количество передач 296
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 141
Мальорка 9.9% (14)
X 48.2% (68)
Атлетик Б 41.8% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Атлетик Б
3.72
5.65
59.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
15
Маффео
Пабло
18
Коста
Хауме
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
23
Дьедью
Амат
7
Мурики
Ведат
13
Агиррезабала
Жульен
31
Паредес
Айтор
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
23
Эррера
Андер
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Мальорка
5-3-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

10.5%
52.6%
36.9%
2 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.8

Среднее время на гол

81
112

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.42
0.84

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
106

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.38
Кан-Ин Ли 6 0.19
Родригес Даниэль 3 0.09
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.25
Уильямс Иньяки 8 0.25
Уильямс Нико 6 0.19
Гурусета Горка 6 0.19
Весга Микель 3 (2) 0.09
Беренгер Алекс 3 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 0
Руис Иньиго 10 0
Коста Хауме 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Маффео Пабло 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 5 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Вивиан Даниэль 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Мальорка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Атлетик Б
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

4
5
Мальорка
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Атлетик Б
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

11
18
Мальорка
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Атлетик Б
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

15
21
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
3
14%
1-15
3
20%
5
24%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
6
40%
3
14%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
3
20%
4
19%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
25%
3
15%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
7
35%
61-75
2
17%
3
15%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Пропущено

23
10
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
13%
2
20%
1-15
2
9%
2
20%
16-30
5
22%
1
10%
31-45
6
26%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
4
40%
76-90

Забито

29
43
10 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
1
3%
6
14%
1-15
5
17%
9
21%
16-30
4
14%
9
21%
31-45
8
28%
5
12%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
5
17%
7
16%
76-90

Пропущено

35
30
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 20
6
17%
5
17%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
6
17%
2
7%
31-45
8
23%
2
7%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
7
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1 Вальядолид - Мальорка 3:3
Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Реал Унион Ирун - Мальорка 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол - Атлетик Б 1:2
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2

Результаты матчей

Мальорка
Атлетик Б

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
8 раз 26%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 42%
2
6 раз 19%
1
5 раз 16%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
8
2
13
1.5
6
10
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
7
8
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
18
13
6
25
1.5
13
18
3
28
2.5
7
24
1
30
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 32 13 7 12 42 - 32 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 32 12 7 13 31 - 34 43
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
12.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 8 4 4 17 - 11 28
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
10.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Копете Хосе из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 92'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Рауль Гарсия нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
    • 87'
      Арес Малком из команды Атлетик Б своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Копете Хосе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Хаджикадунич Деннис из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Агиррезабала Жульен из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Антонио Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Мальорка.
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    Прогнозы 141
    Мальорка 9.9% (14)
    X 48.2% (68)
    Атлетик Б 41.8% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Атлетик Б
    3.72
    5.65
    59.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальорка 1:0 Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Мальорка
    9.9% (14)
    Ничья
    48.2% (68)
    Атлетик Б
    41.8% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.62% (31)
    Меньше
    74.38% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.3% (61)
    0:1 Атлетик Б
    15.6% (22)
    1:2 Атлетик Б
    14.9% (21)
    2:1 Мальорка
    4.3% (6)
    0:2 Атлетик Б
    2.1% (3)
    1:3 Атлетик Б
    1.4% (2)
    1:0 Мальорка
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Мальорка
    Атлетик Б
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