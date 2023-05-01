Тур: 32. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Муньис Алехандро
Прогноз на матч от Liveresult
22
Баде
Луак
18
Гуйе
Папе
25
Хиль
Бриан
20
Коуто
Ян
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Фаррес БиэльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Жирона
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.26
|Ламела Эрик
|4
|0.13
|Мир Рафа
|4
|0.13
|Акунья Маркос
|3
|0.1
|Торрес Оливер
|3
|0.1
|Гудель Неманья
|3
|0.1
|Окампос Лукас
|3 (2)
|0.1
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Хиль Бриан
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|11 (1)
|0.35
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.23
|Рикельме Родриго
|4
|0.13
|Цыганков Виктор
|3
|0.1
|Мартинес Арнау
|3
|0.1
|Мартин Иван
|3
|0.1
|Эррера Янгель
|2
|0.06
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|9
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Гудель Неманья
|7
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|10
|0
|Мартинес Арнау
|10
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Бернардо Эспиноса
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Жирона
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
12
Севилья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Жирона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
14
27
Севилья
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Жирона
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (17)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
23
39
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
33%
76-90
Пропущено
18
26
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
6
23%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
4
15%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
2
11%
6
20%
76-90
Пропущено
25
22
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
5
20%
7
32%
61-75
7
28%
5
23%
76-90
Забито
40
45
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
5
13%
4
9%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
11
28%
9
20%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
9
23%
11
24%
76-90
Пропущено
43
48
15 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
4
9%
9
19%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
12
28%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0
Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1
Результаты матчей
Севилья
Жирона
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
2
11 раз 35%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
78
106
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
105
313
69
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
238
1021
1615
229
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|55 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|0:1 Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 32
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|1:0 Заявка
|32
|12
|7
|13
|31 - 34
|43
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 20
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|1:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
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|Эспаньол
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|Унал Энес
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|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Жирона
Исход игры
Севилья
88.1% (126)
Ничья
9.1% (13)
Жирона
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.53% (56)
Меньше
54.47% (67)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:1 Севилья
30.8% (44)
2:0 Севилья
24.5% (35)
1:0 Севилья
16.1% (23)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Севилья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Севилья
1.4% (2)
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