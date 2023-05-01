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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Севилья
 
Позже
Жирона
Прогнозы 143
Севилья 88.1% (126)
X 9.1% (13)
Жирона 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Жирона
1.95
4.30
4.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
18
Гуйе
Папе
5
Окампос
Лукас
24
Гомес
Алехандро
Папу
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
22
Буэно
Сантьяго
15
Хуанпе
Хуан
16
Эрнандес
Хави
V
18
Ромеу
Ориоль
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
3
Гутьеррес
Мигель
9
Кастельянос
Валентин
Севилья
4-2-3-1
Жирона
4-1-4-1

История личных встреч

Севилья
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.26
Ламела Эрик 4 0.13
Мир Рафа 4 0.13
Акунья Маркос 3 0.1
Торрес Оливер 3 0.1
Гудель Неманья 3 0.1
Окампос Лукас 3 (2) 0.1
Сусо Хесус 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Хиль Бриан 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 11 (1) 0.35
Стуани Кристиан 7 (4) 0.23
Рикельме Родриго 4 0.13
Цыганков Виктор 3 0.1
Мартинес Арнау 3 0.1
Мартин Иван 3 0.1
Эррера Янгель 2 0.06
Давид Лопес 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Коуто Ян 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 9 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гуйе Папе 4 2
Гудель Неманья 7 0
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0

Результаты матчей

Севилья
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Жирона
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
12
Севилья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Жирона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

14
27
Севилья
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Жирона
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
55% (17)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

23
13

Волевые поражения

23
39

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
1
5%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
33%
76-90

Пропущено

18
26
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
11%
6
23%
1-15
4
22%
5
19%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
4
15%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
3
16%
7
23%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
2
11%
6
20%
76-90

Пропущено

25
22
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
24%
3
14%
46-60
5
20%
7
32%
61-75
7
28%
5
23%
76-90

Забито

40
45
21 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
5
13%
4
9%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
11
28%
9
20%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
5
13%
9
20%
61-75
9
23%
11
24%
76-90

Пропущено

43
48
15 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
4
9%
9
19%
1-15
6
14%
5
10%
16-30
5
12%
11
23%
31-45
9
21%
5
10%
46-60
7
16%
9
19%
61-75
12
28%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2
Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0 Барселона - Жирона 0:0
Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Жирона - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Севилья
Жирона

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
2
11 раз 35%
0
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
10
6
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
5
3
13
1.5
6
9
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
23
8
10
21
1.5
16
15
2
29
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 32 13 7 12 42 - 32 46
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 32 12 7 13 31 - 34 43
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Жирона
 Заявка 31 11 8 12 48 - 45 41
12.
Севилья
 Заявка 31 11 8 12 38 - 45 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 8 4 4 17 - 11 28
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
10.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 1:0 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
16.
Жирона
 Заявка 15 2 5 8 17 - 24 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Акунья Маркос 2 9
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Эспаньол Хиль Оскар II 12
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Севилья" сыграет дома с "Жироной". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2023, осталось 11 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Севилья.
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Прогнозы 143
Севилья 88.1% (126)
X 9.1% (13)
Жирона 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Жирона
1.95
4.30
4.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Жирона

Исход игры
Севилья
88.1% (126)
Ничья
9.1% (13)
Жирона
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.53% (56)
Меньше
54.47% (67)
Обе команды забьют
Да
47.97% (59)
Нет
52.03% (64)
Популярный счёт
2:1 Севилья
30.8% (44)
2:0 Севилья
24.5% (35)
1:0 Севилья
16.1% (23)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Севилья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:0 Севилья
1.4% (2)
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