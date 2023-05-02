  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 13352 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Альмерия
2:1
Конец матча
Эльче
0'
20' Желтая карточка
Нванкво Джон
1:0
22' Гол
Баптистао Лео
50' Желтая карточка
Клерк Карлос
2:0
52' Гол
Эмбарба Адриан
59' Желтая карточка
Эли Родриго
77' Желтая карточка
Де ла Ос Сесар
2:1
90' Гол
Понсе Эсекель
90'+6

Ход матча

20'
 
Нванкво Джон
22'
Баптистао Лео
(Эли Родриго)
1:0
46'
 
Кольядо Алекс
Нванкво Джон
50'
 
Клерк Карлос
52'
Эмбарба Адриан
2:0
59'
Эли Родриго
 
67'
 
Понсе Эсекель
Бое Лукас
67'
 
Гутьеррес Хосе
Фидель Чавес
68'
 
Нтекья Ранди
Милья Пере
69'
Брандарис Хуан
Баптистао Лео
 
77'
Рамазани Ларжи
Эмбарба Адриан
 
77'
Портильо Франсиско
Посо Алехандро
 
77'
 
Фернандес Николас
Бланко Лаутаро
77'
Де ла Ос Сесар
 
84'
Саму Кошта
Робертоне Лукас
 
84'
Эгуарас Иниго
Мелеро Гонсало
 
90'
2:1
Понсе Эсекель
(Фернандес Николас)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 13
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 291 Количество передач 323
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Альмерия 79.8% (91)
X 14% (16)
Эльче 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Мартинес
Фернардо
17
Посо
Алехандро
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
20
Сентельес
Алехандро
5
Робертоне
Лукас
6
Де
ла
Ос
Сесар
3
Мелеро
Гонсало
10
Эмбарба
Адриан
16
Суарес
Луис
III
12
Баптистао
Лео
1
Вернер
Аксель
17
Фернандес
Хосан
7
Магальян
Лисандро
23
Клерк
Карлос
2
Бланко
Лаутаро
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Альмерия
4-3-3
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Альмерия
Эльче

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
1:2
С
0:2
С
1:1
С
5:3
С
2:2
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
1:3
КК
3:3
П
1:0
П
2:2
П
1:0
П
2:2
С
2:1
С
1:0
С
0:2
КК
1:0
С
1:3

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

10
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.91

Среднее время на гол

81
47

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
58

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 6 0.18
Мелеро Гонсало 4 (1) 0.12
Суарес Луис III 4 0.12
Баптистао Лео 4 0.12
Рамазани Ларжи 3 0.09
Бабич Срджан 3 0.09
Робертоне Лукас 2 0.06
Эмбарба Адриан 2 0.06
Портильо Франсиско 2 0.06
Лазаро 2 0.06
Умар Садик 2 0.06
Саму Гарсия 1 0.03
Эгуарас Иниго 1 0.03
Сентельес Алехандро 1 0.03
Брандарис Хуан 1 0.03
Де ла Ос Сесар 1 0.03
Акиеме Серхио 1 0.03
Пуигмаль Арнау 1 0.03
Посо Алехандро 0 0
Соуза Диего II 0 0
Эли Родриго 0 0
Мендес Убулан 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.18
Бое Лукас 4 0.12
Понсе Эсекель 4 0.12
Моренте Тете 3 0.09
Фидель Чавес 2 (1) 0.06
Гумбау Херард 1 0.03
Рохер Марти 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эли Родриго 8 1
Баптистао Лео 7 0
Робертоне Лукас 7 0
Де ла Ос Сесар 6 0
Эмбарба Адриан 4 1
Эгуарас Иниго 5 0
Бабич Срджан 5 0
Брандарис Хуан 5 0
Акиеме Серхио 5 0
Рамазани Ларжи 5 0
Кайки 5 0
Саму Гарсия 4 0
Мелеро Гонсало 4 0
Суарес Луис III 4 0
Пуигмаль Арнау 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Мендес Убулан 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Лазаро 1 0
Портильо Франсиско 1 0
Соуза Диего II 1 0
Санчес Курро 1 0
Умар Садик 1 0
Посо Алехандро 1 0
Марко Милованович I 1 0
Руби 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Альмерия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
9
Альмерия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

29
20

Волевые поражения

8
11
Альмерия
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Эльче
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

37
20

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
3
12%
1
10%
1-15
7
27%
1
10%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
4
15%
4
40%
76-90

Пропущено

22
37
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
1
5%
13
35%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
6
27%
7
19%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
3
19%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Пропущено

36
25
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
14%
4
16%
1-15
5
14%
7
28%
16-30
8
22%
2
8%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
22%
7
28%
61-75
6
17%
3
12%
76-90

Забито

42
27
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 15
6
14%
6
22%
1-15
8
19%
3
11%
16-30
8
19%
5
19%
31-45
10
24%
4
15%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
5
12%
5
19%
76-90

Пропущено

58
62
25 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 31
7
12%
6
10%
1-15
9
16%
12
19%
16-30
9
16%
15
24%
31-45
9
16%
8
13%
46-60
12
21%
11
18%
61-75
12
21%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1
Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0
Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3

Результаты матчей

Альмерия
Эльче

Точный счет

2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
7
8
9
1.5
3
13
4
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
9
5
11
1.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
17
16
13
20
1.5
5
28
4
29
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
7.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Нтекья Ранди из команды Эльче нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 96'
    Контроль мяча: Альмерия: 47%, Эльче: 53%.
  • 95'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 95'
    Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Офсайд
    94'
    Фернандес Николас из команды Эльче в офсайде
  • 94'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эльче
  • 93'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Понсе Эсекель из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Де ла Ос Сесар
  • 92'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Фернандес Николас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      90'
      ГОООООЛ - Понсе Эсекель Эльче забивает ударом головой
    • 90'
      Мартинес Фернардо из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 89'
      Магальян Лисандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Альмерия начинает контратаку
    • 89'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Альмерия 79.8% (91)
    X 14% (16)
    Эльче 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Альмерия 2:1 Эльче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 2:1 Эльче

    Исход игры
    Альмерия
    79.8% (91)
    Ничья
    14% (16)
    Эльче
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (50)
    Меньше
    52.83% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Альмерия
    35.1% (40)
    1:0 Альмерия
    30.7% (35)
    1:1 Ничья
    10.5% (12)
    2:0 Альмерия
    5.3% (6)
    1:2 Эльче
    2.6% (3)
    3:2 Альмерия
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Альмерия
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     