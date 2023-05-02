Тур: 33. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 13352 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
20' Желтая карточкаНванкво Джон
1:0
22' ГолБаптистао Лео
50' Желтая карточкаКлерк Карлос
2:0
52' ГолЭмбарба Адриан
59' Желтая карточкаЭли Родриго
77' Желтая карточкаДе ла Ос Сесар
2:1
90' ГолПонсе Эсекель
90'+6
Ход матча
20'
22'
1:0
50'
52'
2:0
59'
77'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 13
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
291 Количество передач 323
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджан
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Суарес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму КоштаПолузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Защитник
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нтекья РандиНападающий
-
34 Javi Pamies
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Эльче
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
10
21
Голов в среднем за матч
1.11
1.91
Среднее время на гол
81
47
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
58
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|6
|0.18
|Мелеро Гонсало
|4 (1)
|0.12
|Суарес Луис III
|4
|0.12
|Баптистао Лео
|4
|0.12
|Рамазани Ларжи
|3
|0.09
|Бабич Срджан
|3
|0.09
|Робертоне Лукас
|2
|0.06
|Эмбарба Адриан
|2
|0.06
|Портильо Франсиско
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|Умар Садик
|2
|0.06
|Саму Гарсия
|1
|0.03
|Эгуарас Иниго
|1
|0.03
|Сентельес Алехандро
|1
|0.03
|Брандарис Хуан
|1
|0.03
|Де ла Ос Сесар
|1
|0.03
|Акиеме Серхио
|1
|0.03
|Пуигмаль Арнау
|1
|0.03
|Посо Алехандро
|0
|0
|Соуза Диего II
|0
|0
|Эли Родриго
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.18
|Бое Лукас
|4
|0.12
|Понсе Эсекель
|4
|0.12
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.06
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Рохер Марти
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эли Родриго
|8
|1
|Баптистао Лео
|7
|0
|Робертоне Лукас
|7
|0
|Де ла Ос Сесар
|6
|0
|Эмбарба Адриан
|4
|1
|Эгуарас Иниго
|5
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Брандарис Хуан
|5
|0
|Акиеме Серхио
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|5
|0
|Кайки
|5
|0
|Саму Гарсия
|4
|0
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|Суарес Луис III
|4
|0
|Пуигмаль Арнау
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Мендес Убулан
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Лазаро
|1
|0
|Портильо Франсиско
|1
|0
|Соуза Диего II
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
|Руби
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Эльче
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
9
Альмерия
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Эльче
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
29
20
Волевые поражения
8
11
Альмерия
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Эльче
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
37
20
Волевые поражения
14
20
Голы по времени матча
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
3
12%
1
10%
1-15
7
27%
1
10%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
2
20%
61-75
4
15%
4
40%
76-90
Пропущено
22
37
7 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
2
9%
2
5%
1-15
4
18%
5
14%
16-30
1
5%
13
35%
31-45
5
23%
6
16%
46-60
4
18%
4
11%
61-75
6
27%
7
19%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
3
19%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
4
24%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Пропущено
36
25
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
5
14%
4
16%
1-15
5
14%
7
28%
16-30
8
22%
2
8%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
8
22%
7
28%
61-75
6
17%
3
12%
76-90
Забито
42
27
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 15
6
14%
6
22%
1-15
8
19%
3
11%
16-30
8
19%
5
19%
31-45
10
24%
4
15%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
5
12%
5
19%
76-90
Пропущено
58
62
25 В 1-м тайме 33
33 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 31
7
12%
6
10%
1-15
9
16%
12
19%
16-30
9
16%
15
24%
31-45
9
16%
8
13%
46-60
12
21%
11
18%
61-75
12
21%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1
Альмерия - Валенсия 2:1 Сельта - Альмерия 2:2 Альмерия - Кадис 1:1 Севилья - Альмерия 2:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Альмерия - Барселона 1:0 Жирона - Альмерия 6:2 Альмерия - Бетис 2:3 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Альмерия - Эспаньол 3:1 Валенсия - Альмерия 2:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Лацио 2:0 Торино - Альмерия 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2 Жирона - Эльче 2:0
Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3
Результаты матчей
Альмерия
Эльче
Точный счет
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
97
89
313
413
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
89
511
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
1716
1320
528
429
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|55 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 2:1 Эльче
Исход игры
Альмерия
79.8% (91)
Ничья
14% (16)
Эльче
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (50)
Меньше
52.83% (56)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Альмерия
35.1% (40)
1:0 Альмерия
30.7% (35)
1:1 Ничья
10.5% (12)
2:0 Альмерия
5.3% (6)
1:2 Эльче
2.6% (3)
3:2 Альмерия
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Альмерия
1.8% (2)
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