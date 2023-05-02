Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Largie Ramazani выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фернандес Хосан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Альмерия

46' Моренте Тете из команды Эльче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Эльче

41' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Альмерия

39' Удар от ворот произведет Альмерия

38' Матч возобновлен

37' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Альмерия

33' Гумбау Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Игрок из команды Эльче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Робертоне Лукас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Бабич Срджан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Г О О О О Л - Баптистао Лео забивает с правой ноги!

22' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Нванкво Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе

19' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Эльче

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

13' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Альмерия

13' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Альмерия

11' Милья Пере оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Альмерия

8' Гумбау Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Бланко Лаутаро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Матч возобновлен

8' Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бланко Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Игрок из команды Эльче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Эльче

4' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эльче начинает с центра поля