Тур: 33. Стадион: Камп Ноу Спотифай.
История личных встреч
Барселона
Осасуна
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
105.9%
11.8%
18 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
24
Голов в среднем за матч
3.75
2
Среднее время на гол
24
45
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.42
Среднее время на гол
83
216
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
2.42
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
37
74
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|19
|0.59
|Рафинья Диас
|7
|0.22
|Педри
|6
|0.19
|Дембеле Усман
|5
|0.16
|Фати Ансу
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|4
|0.13
|Торрес Ферран
|4
|0.13
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Альба Жорди
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.22
|Будимир Анте
|4
|0.13
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.09
|Эззалзули Абде
|3
|0.09
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Гомес Мойсес
|2
|0.06
|Гарсия Давид III
|2
|0.06
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.06
|Барха Энрике
|1
|0.03
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|9
|0
|Рафинья Диас
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Альба Жорди
|4
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Давид III
|8
|1
|Торро Лукас
|9
|0
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|7
|0
|Орос Аймар
|6
|0
|Эззалзули Абде
|2
|2
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Гомес Мойсес
|5
|0
|Кике Гарсия
|5
|0
|Монкайола Хон
|5
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Осасуна
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
12
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
1
6
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Осасуна
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
26
15
Барселона
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
Осасуна
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
27
21
Голы по времени матча
Забито
32
12
22 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
14 Забивали первыми 8
18 Не забивали 23
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
4
33%
16-30
13
41%
3
25%
31-45
3
9%
1
8%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
3
9%
1
8%
76-90
Пропущено
2
15
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
50%
5
33%
61-75
1
50%
1
7%
76-90
Забито
28
18
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
1
4%
6
33%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
4
14%
3
17%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
9
32%
4
22%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
3
38%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
7
39%
76-90
Забито
60
30
30 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 13
25 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
6
10%
7
23%
1-15
9
15%
5
17%
16-30
15
25%
5
17%
31-45
7
12%
4
13%
46-60
11
18%
4
13%
61-75
12
20%
5
17%
76-90
Пропущено
10
33
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 22
3
30%
2
6%
1-15
2
20%
5
15%
16-30
1
10%
6
18%
31-45
1
10%
4
12%
46-60
1
10%
8
24%
61-75
2
20%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0
Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 0:1 Осасуна - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Осасуна - Эльче 2:1 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Барселона
Осасуна
Точный счет
1:0
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
4
6 раз 19%
2
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Барселона
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
97
610
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
610
214
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
1913
1517
824
1022
230
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|25
|4
|3
|59 - 11
|79
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|50 - 23
|63
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|42 - 31
|46
|8.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 34
|44
|9.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|10.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|48 - 45
|41
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 45
|41
|12.
|Заявка
|31
|11
|7
|13
|30 - 34
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|15.
|Заявка
|31
|10
|5
|16
|27 - 50
|35
|16.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|40 - 57
|33
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|29 - 41
|31
|19.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|37 - 53
|28
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|24 - 62
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|32 - 2
|42
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|9.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|10.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|11.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 11
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 25
|14
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 10
|30
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|12 - 15
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 24
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|9 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|13 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 9
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|12
Прогнозы на матч Барселона - Осасуна
Исход игры
Барселона
100% (5)
Ничья
0% (0)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (2)
Меньше
60% (3)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (5)
Популярный счёт
2:0 Барселона
60% (3)
3:0 Барселона
40% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!