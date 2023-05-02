Тур: 33. Стадион: Аноэта. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.60 Победа Реал Сосьедад
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
24
Диас
Мариано
21
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
21 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
32 Дотор КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Пас Николас
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
27 матчей
14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
7.4%
44.4%
48.2%
2 победы 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1
1.36
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
3.14
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
57
45
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
42
54
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|10
|0.31
|Браис Мендес
|7
|0.22
|Кубо Такефуса
|7
|0.22
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.09
|Барренечеа Андер
|2
|0.06
|Мерино Микель
|1
|0.03
|Сильва Давид
|1
|0.03
|Субименди Мартин
|1
|0.03
|Субельдия Игор
|1
|0.03
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.03
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|Исак Александр
|1
|0.03
|Умар Садик
|1
|0.03
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|17 (6)
|0.53
|Винисиус Жуниор
|10
|0.31
|Асенсио Марко
|8
|0.25
|Вальверде Федерико
|7
|0.22
|Родриго
|6 (1)
|0.19
|Милитао Эдер
|5
|0.16
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.13
|Васкес Лукас
|4
|0.13
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|11
|0
|Субельдия Игор
|8
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Ильяраменди Асьер
|4
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Себальос Дани
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Реал Мадрид
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
6
Реал Сосьедад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
19
38
Реал Сосьедад
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Реал Мадрид
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
23
44
Голы по времени матча
Забито
18
29
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
17%
5
17%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
2
11%
10
34%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Забито
21
39
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
14%
5
13%
1-15
5
24%
4
10%
16-30
4
19%
11
28%
31-45
5
24%
5
13%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
2
10%
9
23%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Забито
39
68
22 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 36
18 Забивали первыми 21
9 Не забивали 3
6
15%
10
15%
1-15
9
23%
6
9%
16-30
7
18%
16
24%
31-45
9
23%
7
10%
46-60
4
10%
10
15%
61-75
4
10%
19
28%
76-90
Пропущено
31
31
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
4
13%
5
16%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
7
23%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 41%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
69
124
114
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
142
710
115
215
313
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
293
1319
239
329
1022
131
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|32
|21
|5
|6
|69 - 30
|68
|3.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|55 - 25
|66
|4.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|41 - 29
|58
|5.
|Заявка
|32
|16
|5
|11
|46 - 33
|53
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|38 - 45
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|25 - 44
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 39
|33
|18.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|29 - 42
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|6.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 16
|24
|15.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|18.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|29 - 16
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 21
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.60 Победа Реал Сосьедад
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
11.9% (18)
Ничья
21.2% (32)
Реал Мадрид
66.9% (101)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
35.1% (53)
1:1 Ничья
15.2% (23)
0:1 Реал Мадрид
5.3% (8)
2:1 Реал Сосьедад
4.6% (7)
1:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:2 Реал Мадрид
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Реал Мадрид
2% (3)
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