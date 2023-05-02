  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Реал Сосьедад
 
Позже
Реал Мадрид

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 148
Реал Сосьедад 11.5% (17)
X 20.9% (31)
Реал Мадрид 67.6% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Реал Мадрид
3.20
3.54
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
19
Себальос
Дани
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
24
Диас
Мариано
21
Родриго
Реал Сосьедад
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

27 матчей

14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

7.4%
44.4%
48.2%
2 победы 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1
1.36

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

3.14
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

57
45

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

42
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 10 0.31
Браис Мендес 7 0.22
Кубо Такефуса 7 0.22
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.09
Барренечеа Андер 2 0.06
Мерино Микель 1 0.03
Сильва Давид 1 0.03
Субименди Мартин 1 0.03
Субельдия Игор 1 0.03
Ильяраменди Асьер 1 0.03
Фернандес Карлос 1 0.03
Исак Александр 1 0.03
Умар Садик 1 0.03
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Муньос Айхен 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 17 (6) 0.53
Винисиус Жуниор 10 0.31
Асенсио Марко 8 0.25
Вальверде Федерико 7 0.22
Родриго 6 (1) 0.19
Милитао Эдер 5 0.16
Модрич Лука 4 (1) 0.13
Васкес Лукас 4 0.13
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Тчуамени Орельен 0 0
Себальос Дани 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 11 0
Субельдия Игор 8 0
Мерино Микель 5 1
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Ле Норман Робен 5 0
Ильяраменди Асьер 4 0
Сорлот Александр 4 0
Сильва Давид 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Муньос Айхен 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Себальос Дани 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Милитао Эдер 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Реал Мадрид
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
6
Реал Сосьедад
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Реал Мадрид
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

19
38
Реал Сосьедад
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Реал Мадрид
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

23
44

Голы по времени матча

Забито

18
29
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
3
17%
5
17%
1-15
4
22%
2
7%
16-30
3
17%
5
17%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
2
11%
10
34%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
4
25%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Забито

21
39
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
14%
5
13%
1-15
5
24%
4
10%
16-30
4
19%
11
28%
31-45
5
24%
5
13%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
2
10%
9
23%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Забито

39
68
22 В 1-м тайме 32
17 Во 2-м тайме 36
18 Забивали первыми 21
9 Не забивали 3
6
15%
10
15%
1-15
9
23%
6
9%
16-30
7
18%
16
24%
31-45
9
23%
7
10%
46-60
4
10%
10
15%
61-75
4
10%
19
28%
76-90

Пропущено

31
31
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
4
13%
5
16%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
7
23%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2
Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
9 раз 28%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
13 раз 41%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
9
1.5
12
4
1
14
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
2
7
10
1.5
11
5
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
29
3
13
19
1.5
23
9
3
29
2.5
10
22
1
31
3.5
5
27
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
7.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 33-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" принимает мадридский "Реал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2023, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Пулидо Хуан Луис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

Исход игры
Реал Сосьедад
11.9% (18)
Ничья
21.2% (32)
Реал Мадрид
66.9% (101)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (75)
Меньше
34.78% (40)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
35.1% (53)
1:1 Ничья
15.2% (23)
0:1 Реал Мадрид
5.3% (8)
2:1 Реал Сосьедад
4.6% (7)
1:3 Реал Мадрид
4% (6)
0:2 Реал Мадрид
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:3 Реал Мадрид
2% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 