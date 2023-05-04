Тур: 33. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Альберола Хавьер
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.83 Победа «Севильи»
-
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
18
Гуйе
Папе
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Монтес СесарЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Санчес РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Эспаньол
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
33 матча
63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
2.31
1.88
Среднее время на гол
38
47
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.76
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.25
|Ламела Эрик
|4
|0.13
|Мир Рафа
|4
|0.13
|Акунья Маркос
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|3
|0.09
|Гудель Неманья
|3
|0.09
|Окампос Лукас
|3 (2)
|0.09
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Хиль Бриан
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|14 (4)
|0.44
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.28
|Дардер Серхи
|5
|0.16
|Пуадо Хавьер
|4
|0.13
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Кармона Хосе Анхель
|6
|2
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Гуйе Папе
|4
|2
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|12
|0
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Видаль Алеш
|7
|1
|Винисиус Соуза
|7
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Эспаньол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
15
Севилья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Эспаньол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
14
12
Севилья
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Эспаньол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
8
38%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
14%
8
42%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Пропущено
20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
5
25%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
5
25%
7
25%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
2
11%
6
29%
76-90
Пропущено
25
23
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
7
28%
6
26%
76-90
Забито
40
40
21 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
5
13%
2
5%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
11
28%
5
13%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
13
33%
61-75
9
23%
11
28%
76-90
Пропущено
45
51
16 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
4
9%
5
10%
1-15
7
16%
10
20%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
10
22%
7
14%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
12
27%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1
Результаты матчей
Севилья
Эспаньол
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
18 раз 56%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Севилья
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
151
313
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
284
1022
1022
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|8.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|9.
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|38 - 47
|41
|12.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|31 - 35
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|38 - 53
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|12.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|13.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|16.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|14 - 23
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 28
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.83 Победа «Севильи»
-
Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол
Исход игры
Севилья
91.4% (128)
Ничья
5% (7)
Эспаньол
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.2% (71)
Меньше
41.8% (51)
Обе команды забьют
Да
60.66% (74)
Нет
39.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Севилья
45% (63)
1:0 Севилья
17.9% (25)
2:0 Севилья
15.7% (22)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Севилья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Эспаньол
1.4% (2)
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