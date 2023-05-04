  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Севилья
 
Позже
Эспаньол

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 136
Севилья 91.2% (124)
X 5.1% (7)
Эспаньол 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Эспаньол
1.88
3.92
4.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
3
Теллес
Алекс
10
Ракитич
Иван
18
Гуйе
Папе
7
Сусо
Хесус
17
Ламела
Эрик
21
Торрес
Оливер
12
Мир
Рафа
13
Пачеко
Фернандо
23
Монтес
Сесар
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
14
Оливан
Бриан
21
Рибаудо
Нико
6
Денис
Суарес
10
Дардер
Серхи
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
Севилья
4-2-3-1
Эспаньол
5-3-2

История личных встреч

Севилья
Эспаньол

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

33 матча

63.6%
21.2%
15.2%
21 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Голы

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

2.31
1.88

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.76
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.25
Ламела Эрик 4 0.13
Мир Рафа 4 0.13
Акунья Маркос 3 0.09
Торрес Оливер 3 0.09
Гудель Неманья 3 0.09
Окампос Лукас 3 (2) 0.09
Сусо Хесус 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Хиль Бриан 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (4) 0.44
Брайтвайт Мартин 9 0.28
Дардер Серхи 5 0.16
Пуадо Хавьер 4 0.13
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Кармона Хосе Анхель 6 2
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Гуйе Папе 4 2
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 12 0
Кабрера Леандро 8 2
Видаль Алеш 7 1
Винисиус Соуза 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Дардер Серхи 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Эспаньол
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

9
15
Севилья
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Эспаньол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

14
12
Севилья
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Эспаньол
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

23
27

Голы по времени матча

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
8
38%
1
5%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
14%
8
42%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Пропущено

20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
2
7%
1-15
5
25%
6
21%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
4
20%
4
14%
46-60
2
10%
5
18%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
5
26%
4
19%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
2
11%
6
29%
76-90

Пропущено

25
23
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
5
20%
1
4%
61-75
7
28%
6
26%
76-90

Забито

40
40
21 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
5
13%
2
5%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
11
28%
5
13%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
5
13%
13
33%
61-75
9
23%
11
28%
76-90

Пропущено

45
51
16 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
4
9%
5
10%
1-15
7
16%
10
20%
16-30
5
11%
10
20%
31-45
10
22%
7
14%
46-60
7
16%
6
12%
61-75
12
27%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0
Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0 Бетис - Эспаньол 3:1
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1

Результаты матчей

Севилья
Эспаньол

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
18 раз 56%
2
10 раз 31%
0
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Севилья
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
6
10
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
3
13
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
28
4
10
22
1.5
10
22
2
30
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
6.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
12.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
13.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
14.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
15.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
16.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
17.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Севилья - Эспаньол онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол

Исход игры
Севилья
91.4% (128)
Ничья
5% (7)
Эспаньол
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.2% (71)
Меньше
41.8% (51)
Обе команды забьют
Да
60.66% (74)
Нет
39.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Севилья
45% (63)
1:0 Севилья
17.9% (25)
2:0 Севилья
15.7% (22)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Севилья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Эспаньол
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Севилья
Эспаньол
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 