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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Жирона
 
Позже
Мальорка

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 126
Жирона 80.2% (101)
X 14.3% (18)
Мальорка 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Мальорка
2.15
3.52
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
3
Гутьеррес
Мигель
2
Бернардо
Эспиноса
22
Буэно
Сантьяго
4
Мартинес
Арнау
18
Ромеу
Ориоль
19
Рейньер
Жезус
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
6
Копете
Хосе
5
Хаджикадунич
Деннис
10
Санчес
Антонио
18
Коста
Хауме
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Жирона
4-1-4-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Жирона
Мальорка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.45

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

110
198

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 12 (1) 0.38
Стуани Кристиан 7 (4) 0.22
Рикельме Родриго 4 0.13
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Давид Лопес 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Коуто Ян 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 12 (3) 0.38
Кан-Ин Ли 6 0.19
Родригес Даниэль 3 0.09
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Бернардо Эспиноса 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 11 0
Коста Хауме 9 0
Копете Хосе 7 1
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Гренье Клеман 7 0
Родригес Даниэль 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Маффео Пабло 5 1
Хавьер Агирре 5 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0

Результаты матчей

Жирона
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Мальорка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

7
7
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Мальорка
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

11
15
Жирона
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
53% (17)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Мальорка
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

25
6

Волевые поражения

18
22

Голы по времени матча

Забито

30
14
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
7%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
23%
4
29%
61-75
6
20%
2
14%
76-90

Пропущено

22
23
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
7
32%
2
9%
61-75
5
23%
5
22%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
7
44%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

26
13
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
6
23%
3
23%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
7
27%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
15%
3
23%
76-90

Забито

47
30
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
9%
1
3%
1-15
6
13%
5
17%
16-30
9
19%
4
13%
31-45
8
17%
9
30%
46-60
9
19%
6
20%
61-75
11
23%
5
17%
76-90

Пропущено

48
36
25 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 23
9
19%
6
17%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
11
23%
6
17%
31-45
5
10%
8
22%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
9
19%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0
Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1
Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Жирона
Мальорка

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 25%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
0
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
2
14
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
21
11
17
15
1.5
6
26
5
27
2.5
3
29
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
6.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
12.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
13.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
14.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
15.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
16.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
17.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Мальорка начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Жирона 80.2% (101)
X 14.3% (18)
Мальорка 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Мальорка
2.15
3.52
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жирона - Мальорка

Исход игры
Жирона
80.5% (103)
Ничья
14.1% (18)
Мальорка
5.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
55.56% (65)
Нет
44.44% (52)
Популярный счёт
2:1 Жирона
32% (41)
1:0 Жирона
28.9% (37)
1:1 Ничья
11.7% (15)
2:0 Жирона
9.4% (12)
1:2 Мальорка
3.9% (5)
3:2 Жирона
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Жирона
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