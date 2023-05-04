  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 11767 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Жирона
2:1
Конец матча
Мальорка
0'
14' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
1:0
45' Гол
Бернардо Эспиноса
59' Undefined phrase: football_event_
Мурики Ведат
76' Желтая карточка
Эрнандес Хави
78' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
1:1
80' Пенальти
Мурики Ведат
2:1
84' Гол
Кастельянос Валентин
86' Желтая карточка
Хавьер Агирре
90' Желтая карточка
Коуто Ян
90'+8

Ход матча

14'
Бернардо Эспиноса
 
45'
Бернардо Эспиноса
1:0
59'
 
Мурики Ведат
60'
Артеро Рикард
Рейньер Жезус
 
66'
 
Родригес Даниэль
Хаджикадунич Деннис
72'
 
Аугустинссон Людвиг
Коста Хауме
73'
Эрнандес Хави
Гутьеррес Мигель
 
76'
Эрнандес Хави
 
78'
Кастельянос Валентин
 
80'
1:1
Мурики Ведат
84'
Кастельянос Валентин
(Мартин Иван)
2:1
86'
 
Анхель Луис
Дьедью Амат
86'
 
Ману Морланес
86'
 
Хавьер Агирре
86'
 
Гренье Клеман
Кастельянос Валентин
90'
Стуани Кристиан
Цыганков Виктор
 
90'
Калленс Александр
Мартин Иван
 
90'
Коуто Ян
 
90'
Коуто Ян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 495 Количество передач 292
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 128
Жирона 80.5% (103)
X 14.1% (18)
Мальорка 5.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
2
Бернардо
Эспиноса
22
Буэно
Сантьяго
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
19
Рейньер
Жезус
8
Цыганков
Виктор
23
Мартин
Иван
17
Рикельме
Родриго
9
Кастельянос
Валентин
1
Райкович
Предраг
6
Копете
Хосе
24
Вальент
Мартин
5
Хаджикадунич
Деннис
10
Санчес
Антонио
18
Коста
Хауме
11
Ману
Морланес
4
Руис
Иньиго
19
Кан-Ин
Ли
7
Мурики
Ведат
23
Дьедью
Амат
Жирона
4-1-4-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Жирона
Мальорка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.45

Тотал матчей

0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

110
198

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (1) 0.39
Стуани Кристиан 7 (4) 0.21
Рикельме Родриго 4 0.12
Цыганков Виктор 3 0.09
Мартинес Арнау 3 0.09
Мартин Иван 3 0.09
Эррера Янгель 2 0.06
Давид Лопес 2 0.06
Ромеу Ориоль 2 0.06
Сайс Самуэль 2 (2) 0.06
Гарсия Алеш 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Вилья Тони 1 0.03
Чичарито 1 0.03
Бернардо Эспиноса 1 0.03
Хуанпе Хуан 1 0.03
Гарсия Борха I 1 0.03
Рейньер Жезус 1 0.03
Фернандес Валери 0 0
Коуто Ян 0 0
Вальехо Ману 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 13 (4) 0.39
Кан-Ин Ли 6 0.18
Родригес Даниэль 3 0.09
Раильо Антонио 2 0.06
Дьедью Амат 2 0.06
Маффео Пабло 1 0.03
Пратс Абдон 1 0.03
Настасич Матия 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Ману Морланес 1 0.03
Гонсалес Джованни 0 0
Коста Хауме 0 0
Руис Иньиго 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 10 0
Мартинес Арнау 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Буэно Сантьяго 6 1
Стуани Кристиан 7 0
Гутьеррес Мигель 5 0
Бернардо Эспиноса 4 0
Давид Лопес 4 0
Мичел Мадера 0 2
Гассанига Пауло 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Рейньер Жезус 1 1
Чичарито 2 0
Вилья Тони 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартин Иван 2 0
Коуто Ян 2 0
Рикельме Родриго 1 0
Калленс Александр 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Гарсия Борха I 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Эрнандес Хави V 1 0
Рока Касалс Хоэль 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раильо Антонио 11 1
Руис Иньиго 11 0
Коста Хауме 9 0
Копете Хосе 7 1
Родригес Даниэль 8 0
Вальент Мартин 8 0
Мурики Ведат 6 1
Хавьер Агирре 6 1
Гренье Клеман 7 0
Кан-Ин Ли 7 0
Маффео Пабло 5 1
Батталья Родриго 5 0
Баба Иддрису 5 0
Гонсалес Джованни 5 0
Санчес Антонио 4 0
Настасич Матия 3 0
Райкович Предраг 3 0
Пратс Абдон 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Лаго Жуниор 1 0
Анхель Луис 1 0

Результаты матчей

Жирона
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Мальорка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

7
8
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

11
15
Жирона
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Мальорка
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

26
6

Волевые поражения

18
23

Голы по времени матча

Забито

32
15
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
25%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
7
22%
4
27%
61-75
7
22%
3
20%
76-90

Пропущено

23
25
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
6
26%
6
24%
76-90

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
7
44%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

26
13
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
6
23%
3
23%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
7
27%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
15%
3
23%
76-90

Забито

49
31
20 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
8%
1
3%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
8
16%
9
29%
29%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
12
24%
6
19%
76-90

Пропущено

49
38
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 24
9
18%
6
16%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
5
10%
8
21%
46-60
9
18%
4
11%
61-75
10
20%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0
Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1
Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Жирона
Мальорка

Точный счет

2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
11 раз 33%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жирона
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
2
14
4
13
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
7
9
1.5
4
13
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
22
11
18
15
1.5
6
27
5
28
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
9.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
10.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
11.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
12.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
13.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Жирона: 62%, Мальорка: 38%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 98'
    Анхель Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 97'
    Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 96'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Артеро Рикард ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Мальорка пытается что-то создать.
  • 96'
    Вальент Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 95'
    Мальорка начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Аугустинссон Людвиг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Жирона пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      95'
      Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Родригес Даниэль
    • 94'
      Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 93'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 93'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)