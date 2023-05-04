Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

92' Коуто Ян получил желтую карточку от судьи

91' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

88' Удар от ворот произведет Жирона

86' Хавьер Агирре получил желтую карточку от судьи

84' Г О О О О О О Л - Кастельянос Валентин из команды Жирона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

84' Мартин Иван из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Удар от ворот произведет Мальорка

83' Удар от ворот произведет Мальорка

83' Кастельянос Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Ромеу Ориоль пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

81' Рефери не любит споров - именно за это Родригес Даниэль сейчас получил желтую

80' Г О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Пауло Гассанига прыгнул не в ту сторону.

80' После проверки VAR судья не изменил решения - Мальорка пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Рефери не любит споров - именно за это Кастельянос Валентин сейчас получил желтую

78' Кан-Ин Ли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Эрнандес Хави V тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

76' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Артеро Рикард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Мальорка

71' Артеро Рикард не смог попасть в створ ударом издали

71' Мартин Иван из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

70' Хорошую попытку сделал Родригес Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Антонио Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Жирона

67' Руис Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

66' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рикельме Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Жирона

64' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Мальорка

63' Гутьеррес Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Артеро Рикард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Артеро Рикард пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

62' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Оооо... вот это был удар! Артеро Рикард должен был забить с этой позиции.

61' Кастельянос Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Мальорка отменен из-за положения "вне игры".

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

56' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ману Морланес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

54' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Бернардо Эспиноса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Сегодняшная посещаемость составляет 11767 болельщиков

51' Цыганков Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Судья свистит. Вальент Мартин атаковал сзади соперника. Это Arnau Martinez заработал своей команде штрафной

48' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

47' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Команда Жирона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?