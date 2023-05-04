Тур: 33. Стадион: Монтиливи. Зрители: 11767 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
14' Желтая карточкаБернардо Эспиноса
1:0
45' ГолБернардо Эспиноса
59' Undefined phrase: football_event_Мурики Ведат
76' Желтая карточкаЭрнандес Хави
78' Желтая карточкаКастельянос Валентин
1:1
80' ПенальтиМурики Ведат
2:1
84' ГолКастельянос Валентин
86' Желтая карточкаХавьер Агирре
90' Желтая карточкаКоуто Ян
90'+8
Ход матча
45'
59'
76'
80'
1:1
84'
86'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
495 Количество передач 292
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.00 Тотал меньше 2 голов
-
1.78 Обе забьют – нет
18
Ромеу
Ориоль
23
Мартин
Иван
18
Коста
Хауме
19
Кан-Ин
Ли
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Вратарь
-
34 Фаррес БиэльЗащитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
43 Luis Montiel
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жирона
Мальорка
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.82
0.45
Тотал матчей
0.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
110
198
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (1)
|0.39
|Стуани Кристиан
|7 (4)
|0.21
|Рикельме Родриго
|4
|0.12
|Цыганков Виктор
|3
|0.09
|Мартинес Арнау
|3
|0.09
|Мартин Иван
|3
|0.09
|Эррера Янгель
|2
|0.06
|Давид Лопес
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|2
|0.06
|Сайс Самуэль
|2 (2)
|0.06
|Гарсия Алеш
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Вилья Тони
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.03
|Хуанпе Хуан
|1
|0.03
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|Фернандес Валери
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|13 (4)
|0.39
|Кан-Ин Ли
|6
|0.18
|Родригес Даниэль
|3
|0.09
|Раильо Антонио
|2
|0.06
|Дьедью Амат
|2
|0.06
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|Пратс Абдон
|1
|0.03
|Настасич Матия
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Ману Морланес
|1
|0.03
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Коста Хауме
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|10
|0
|Мартинес Арнау
|10
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Буэно Сантьяго
|6
|1
|Стуани Кристиан
|7
|0
|Гутьеррес Мигель
|5
|0
|Бернардо Эспиноса
|4
|0
|Давид Лопес
|4
|0
|Мичел Мадера
|0
|2
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Рейньер Жезус
|1
|1
|Чичарито
|2
|0
|Вилья Тони
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Коуто Ян
|2
|0
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Гарсия Борха I
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Эрнандес Хави V
|1
|0
|Рока Касалс Хоэль
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раильо Антонио
|11
|1
|Руис Иньиго
|11
|0
|Коста Хауме
|9
|0
|Копете Хосе
|7
|1
|Родригес Даниэль
|8
|0
|Вальент Мартин
|8
|0
|Мурики Ведат
|6
|1
|Хавьер Агирре
|6
|1
|Гренье Клеман
|7
|0
|Кан-Ин Ли
|7
|0
|Маффео Пабло
|5
|1
|Батталья Родриго
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гонсалес Джованни
|5
|0
|Санчес Антонио
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Райкович Предраг
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лаго Жуниор
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Мальорка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
1
Волевые поражения
7
8
Жирона
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Мальорка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
11
15
Жирона
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (12)
52% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Мальорка
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
26
6
Волевые поражения
18
23
Голы по времени матча
Забито
32
15
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
2
13%
16-30
8
25%
3
20%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
7
22%
4
27%
61-75
7
22%
3
20%
76-90
Пропущено
23
25
7 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 13
3
13%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
7
30%
2
8%
61-75
6
26%
6
24%
76-90
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
7
44%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
5
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
26
13
18 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
6
23%
3
23%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
7
27%
1
8%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Забито
49
31
20 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
8%
1
3%
1-15
6
12%
5
16%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
8
16%
9
29%
29%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
12
24%
6
19%
76-90
Пропущено
49
38
25 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 24
9
18%
6
16%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
11
22%
7
18%
31-45
5
10%
8
21%
46-60
9
18%
4
11%
61-75
10
20%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Вальядолид - Жирона 1:0 Жирона - Эльче 2:0
Барселона - Жирона 0:0 Жирона - Эспаньол 2:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Жирона - Атлетико М 0:1 Хетафе - Жирона 3:2 Атлетик Б - Жирона 2:3 Жирона - Альмерия 6:2 Кадис - Жирона 2:0 Жирона - Валенсия 1:0 Жирона - Барселона 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Жирона - Севилья 2:1 Эспаньол - Жирона 2:2 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Касереньо - Жирона 2:1 Манчестер Сити - Жирона 2:0
Мальорка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетико М - Мальорка 3:1 Мальорка - Хетафе 3:1 Сельта - Мальорка 0:1
Вальядолид - Мальорка 3:3 Мальорка - Осасуна 0:0 Бетис - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Севилья - Мальорка 2:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Кадис - Мальорка 2:0 Мальорка - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Вальядолид 1:0 Понтеведра - Мальорка 0:2 Хетафе - Мальорка 2:0
Результаты матчей
Жирона
Мальорка
Точный счет
2:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
0
8 раз 24%
1
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
11 раз 33%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жирона
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
116
214
413
214
215
115
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
79
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
2211
1815
627
528
330
231
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|13.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9