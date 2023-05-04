Тур: 33. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
20
Онгла
Мартин
25
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чаваррия ПепЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Онгла МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Защитник
-
39 Роза ЛукасЗащитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
21 Санчес ИванПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paulo Pezzolano
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Вальядолид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
0.9
Среднее время на гол
62
100
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласон Иси
|8 (1)
|0.24
|Камелло Серхио
|5
|0.15
|Гарсия Альваро Ривера
|5
|0.15
|Лежён Флорьян
|4
|0.12
|Трехо Оскар
|3 (1)
|0.09
|Гарсия Франсиско III
|2
|0.06
|Комесанья Санти
|2
|0.06
|Фалькао Радамель
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|7 (1)
|0.21
|Леон Серхио
|5 (1)
|0.15
|Мончу Рамон
|3
|0.09
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|11
|1
|Лежён Флорьян
|5
|3
|Валентин Оскар
|9
|0
|Трехо Оскар
|8
|0
|Балью Иван
|6
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Фалькао Радамель
|4
|0
|Димитриевски Столе
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Сисс Пате
|4
|0
|Ираола Андони
|2
|1
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Нтекья Ранди
|0
|1
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Рауль де Томас
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Мумин Абдул
|1
|0
|Эрнандес Марио
|1
|0
|Мартин Андрес
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|9
|0
|Перес Кике
|8
|0
|Онгла Мартин
|5
|1
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Вальядолид
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
6
5
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Вальядолид
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
14
Волевые поражения
9
15
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Вальядолид
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
25
17
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90
Пропущено
19
34
12 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
11%
2
6%
1-15
4
21%
11
32%
16-30
6
32%
6
18%
31-45
3
16%
2
6%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
5
31%
6
32%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
22
20
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
9
45%
76-90
Забито
38
30
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 14
6
16%
3
10%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
9
24%
6
20%
76-90
Пропущено
41
54
22 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
10%
2
4%
1-15
7
17%
14
26%
16-30
11
27%
8
15%
31-45
8
20%
6
11%
46-60
5
12%
6
11%
61-75
6
15%
18
33%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2
Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5
Результаты матчей
Райо Вальекано
Вальядолид
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
88
511
214
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1814
1121
725
230
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|1:0 Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|0:1 Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|1:0 Заявка
|33
|12
|10
|11
|39 - 41
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|0:1 Заявка
|33
|10
|5
|18
|29 - 56
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|9.
|1:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|2
|12
|11 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9