Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

49' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

43' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Рауль де Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Плата Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мончу Рамон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Перез получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Луис Перез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' Мумин Абдул оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Хорошую попытку сделал Рауль де Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Паласон Иси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль де Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Рауль де Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Жорди Масип держит все под контролем

8' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Мончу Рамон бьет со штрафного в створ, но Столе Димитриевски держит все под контролем

3' Ларин Кайл нанес удар головой, но Столе Димитриевски спокойно отбил мяч.

2' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Паласон Иси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля