  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Райо Вальекано
1:0
Второй тайм: 72'
Вальядолид
0'
1:0
48' Гол
Рауль де Томас

Ход матча

25'
 
Фреснеда Иван
Луис Перез
48'
Рауль де Томас
(Гарсия Альваро Ривера)
1:0
59'
 
Леон Серхио
Перес Кике
59'
 
Санчес Иван
Плата Гонсало
66'
 
Роке Меса
Агуадо Альваро
66'
 
Кенеди Роберт
Санчес Хавьер
68'
Камелло Серхио
Рауль де Томас
 
68'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 120
Райо Вальекано 82.5% (99)
X 13.3% (16)
Вальядолид 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Вальядолид
2.35
4.50
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
5
Катена
Алехандро
3
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
6
Комесанья
Санти
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
25
Рауль
де
Томас
1
Масип
Хорди
5
Санчес
Хавьер
20
Онгла
Мартин
15
Эль-Ямик
Джавад
2
Луис
Перез
18
Эскудеро
Серхио
8
Мончу
Рамон
4
Перес
Кике
6
Агуадо
Альваро
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
Райо Вальекано
4-2-3-1
Вальядолид
3-4-1-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Вальядолид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ТМК
0:0
П
1:2
П
0:1
ТМК
2:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:0
ТМС
2:1
П
1:1
КК
3:1
КК
0:0
П
0:3
П
1:2
П
6:1
С
2:2
С
3:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
0.9

Среднее время на гол

62
100

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласон Иси 8 (1) 0.24
Камелло Серхио 5 0.15
Гарсия Альваро Ривера 5 0.15
Лежён Флорьян 4 0.12
Трехо Оскар 3 (1) 0.09
Гарсия Франсиско III 2 0.06
Комесанья Санти 2 0.06
Фалькао Радамель 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Рауль де Томас 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 7 (1) 0.21
Леон Серхио 5 (1) 0.15
Мончу Рамон 3 0.09
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 11 1
Лежён Флорьян 5 3
Валентин Оскар 9 0
Трехо Оскар 8 0
Балью Иван 6 0
Гарсия Альваро Ривера 6 0
Комесанья Санти 5 0
Фалькао Радамель 4 0
Димитриевски Столе 4 0
Паласон Иси 4 0
Сисс Пате 4 0
Ираола Андони 2 1
Санчес Сальвадор 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Нтекья Ранди 0 1
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Рауль де Томас 1 0
Лопес Унаи 1 0
Мумин Абдул 1 0
Эрнандес Марио 1 0
Мартин Андрес 1 0
Камелло Серхио 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 8 0
Онгла Мартин 5 1
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Вальядолид
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

6
5
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Вальядолид
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
14

Волевые поражения

9
15
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Вальядолид
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
47% (15)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

25
17

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
3
14%
3
27%
1-15
3
14%
2
18%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Пропущено

19
34
12 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
11%
2
6%
1-15
4
21%
11
32%
16-30
6
32%
6
18%
31-45
3
16%
2
6%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
5
31%
6
32%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
5
23%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
4
18%
9
45%
76-90

Забито

38
30
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 14
9 Не забивали 14
6
16%
3
10%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
9
24%
6
20%
76-90

Пропущено

41
54
22 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 25
4
10%
2
4%
1-15
7
17%
14
26%
16-30
11
27%
8
15%
31-45
8
20%
6
11%
46-60
5
12%
6
11%
61-75
6
15%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1
Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Кадис - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Альмерия 2:0 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Райо Вальекано - Бетис 1:2 Спортинг Хихон - Райо Вальекано 2:0 Жирона - Райо Вальекано 2:2 Атлетико Сагунтино - Райо Вальекано 0:0
Вальядолид
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0 Вильярреал - Вальядолид 1:2
Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2 Аренас Гечо - Вальядолид 1:5

Результаты матчей

Райо Вальекано
Вальядолид

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
3
13
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
18
14
11
21
1.5
7
25
2
30
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 1:0 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 33 12 10 11 39 - 41 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 0:1 Заявка 33 10 5 18 29 - 56 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 17 8 5 4 24 - 18 29
8.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
9.
Бетис
 1:0 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
10.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 0:1 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 1:0 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 1:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 0:1 Заявка 17 3 2 12 11 - 35 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Райо Вальекано 82.5% (99)
    X 13.3% (16)
    Вальядолид 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Вальядолид
    2.35
    4.50
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"