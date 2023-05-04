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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Атлетик Б
 
Позже
Бетис
Прогнозы 131
Атлетик Б 66.4% (87)
X 27.5% (36)
Бетис 6.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Бетис
1.78
3.95
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
31
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
6
Весга
Микель
14
Гарсия
Дани
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Браво
Клаудио
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
4
Акуоку
Поль
33
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
21
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 9 (1) 0.28
Сансет Ойян 8 (1) 0.25
Уильямс Нико 6 0.19
Гурусета Горка 6 0.19
Весга Микель 3 (2) 0.09
Беренгер Алекс 3 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.38
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 5 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Вивиан Даниэль 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

4
5
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Бетис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

20
16
Атлетик Б
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Бетис
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

22
17
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
20%
8
36%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
40%
3
14%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
2
10%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

44
37
24 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
6
14%
5
14%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
9
20%
7
19%
31-45
5
11%
2
5%
46-60
7
16%
10
27%
61-75
8
18%
7
19%
76-90

Пропущено

31
39
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
5
16%
10
26%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
3
10%
8
21%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
7
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1
Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
11
13
19
1.5
12
20
7
25
2.5
6
26
4
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
9.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
10.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
11.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
8.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
9.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
11.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
12.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
13.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
7.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей испанского футбола! В 33-м туре Примеры "Атлетик" Бильбао в домашнем для себя матче сыграет с "Бетисом". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Ортис Мигель

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  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 131
Атлетик Б 66.4% (87)
X 27.5% (36)
Бетис 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
1.78
3.95
5.70
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Атлетик Б - Бетис онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетик Б - Бетис

Исход игры
Атлетик Б
66.4% (87)
Ничья
27.5% (36)
Бетис
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.4% (45)
1:1 Ничья
23.7% (31)
1:0 Атлетик Б
21.4% (28)
0:1 Бетис
3.1% (4)
1:2 Бетис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Атлетик Б
1.5% (2)
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