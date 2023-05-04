Тур: 33. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Ортис Мигель
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
11
Уильямс
Нико
23
Сабали
Юссуф
33
Миранда
Хуан
21
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
-
29 Арес МалкомНападающий
-
30 Гомес Унаи
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Атлетик Б
Бетис
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
28 матчей
53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2
1.07
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
40
29
Голов в среднем за матч
1.43
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
63
86
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|9 (1)
|0.28
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.25
|Уильямс Нико
|6
|0.19
|Гурусета Горка
|6
|0.19
|Весга Микель
|3 (2)
|0.09
|Беренгер Алекс
|3
|0.09
|Гарсия Рауль
|2
|0.06
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|Вивиан Даниэль
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|12 (5)
|0.38
|Каналес Серхио
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|4
|0.13
|Карвалью Вилльям
|3
|0.09
|Миранда Хуан
|3
|0.09
|Родри Родриго
|2
|0.06
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.06
|Энрике Луис
|1
|0.03
|Перес Айосе
|1
|0.03
|Гуардадо Андрес
|1
|0.03
|Круз Хуан
|1
|0.03
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|Виллиан Жозе
|1 (1)
|0.03
|Морено Алекс
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|7
|1
|Йерай Альварес
|7
|1
|Сансет Ойян
|5
|1
|Де Маркос Оскар
|5
|0
|Гарсия Дани
|5
|0
|Весга Микель
|5
|0
|Вивиан Даниэль
|5
|0
|Саррага Ойер
|5
|0
|Эррера Андер
|3
|1
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Капа Андер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|6
|2
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|Луис Фелипе
|2
|3
|Гидо Родригес
|7
|0
|Каналес Серхио
|3
|2
|Фекир Набиль
|4
|1
|Песселья Херман
|2
|2
|Гуардадо Андрес
|5
|0
|Энрике Луис
|5
|0
|Руибаль Айтор
|3
|1
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Иглесиас Борха
|1
|1
|Перес Айосе
|2
|0
|Хоакин Санчес
|2
|0
|Силва Руи
|2
|0
|Акуоку Поль
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Монтойя Мартин
|1
|0
|Виллиан Жозе
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
4
5
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Бетис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
20
16
Атлетик Б
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Бетис
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
24
21
Голы по времени матча
Забито
22
17
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
20%
8
36%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
40%
3
14%
76-90
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
2
10%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
44
37
24 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
6
14%
5
14%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
9
20%
7
19%
31-45
5
11%
2
5%
46-60
7
16%
10
27%
61-75
8
18%
7
19%
76-90
Пропущено
31
39
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
5
16%
10
26%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
3
10%
8
21%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
7
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1
Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Бетис
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
610
610
412
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
79
610
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2111
1319
1220
725
626
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|39 - 37
|49
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|43 - 32
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|38 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|29 - 55
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 18
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|13.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|14.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 12
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|11 - 34
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
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|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б - Бетис
Исход игры
Атлетик Б
66.4% (87)
Ничья
27.5% (36)
Бетис
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.4% (45)
1:1 Ничья
23.7% (31)
1:0 Атлетик Б
21.4% (28)
0:1 Бетис
3.1% (4)
1:2 Бетис
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Атлетик Б
1.5% (2)
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