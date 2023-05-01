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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Атлетик Б
 
Позже
Бетис
Прогнозы 43
Атлетик Б 65.1% (28)
X 27.9% (12)
Бетис 7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Бетис
1.75
4.00
5.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

28 матчей

53.6%
21.4%
25%
15 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
50%
10.7%
11 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

40
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

63
86

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 9 (1) 0.28
Сансет Ойян 8 (1) 0.25
Уильямс Нико 6 0.19
Гурусета Горка 6 0.19
Весга Микель 3 (2) 0.09
Беренгер Алекс 3 0.09
Гарсия Рауль 2 0.06
Де Маркос Оскар 1 0.03
Юри Берчиче 1 0.03
Йерай Альварес 1 0.03
Иньиго Мартинес 1 0.03
Вивиан Даниэль 1 0.03
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 12 (5) 0.38
Каналес Серхио 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 4 0.13
Карвалью Вилльям 3 0.09
Миранда Хуан 3 0.09
Родри Родриго 2 0.06
Фекир Набиль 2 (1) 0.06
Энрике Луис 1 0.03
Перес Айосе 1 0.03
Гуардадо Андрес 1 0.03
Круз Хуан 1 0.03
Гидо Родригес 1 0.03
Виллиан Жозе 1 (1) 0.03
Морено Алекс 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Сабали Юссуф 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 7 1
Йерай Альварес 7 1
Сансет Ойян 5 1
Де Маркос Оскар 5 0
Гарсия Дани 5 0
Весга Микель 5 0
Вивиан Даниэль 5 0
Саррага Ойер 5 0
Эррера Андер 3 1
Гарсия Рауль 3 0
Муньяин Икер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Уильямс Нико 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Капа Андер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Паредес Айтор 1 0
Эрнесто Валверде 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 6 2
Карвалью Вилльям 6 1
Луис Фелипе 2 3
Гидо Родригес 7 0
Каналес Серхио 3 2
Фекир Набиль 4 1
Песселья Херман 2 2
Гуардадо Андрес 5 0
Энрике Луис 5 0
Руибаль Айтор 3 1
Хуанми Мигель 3 0
Иглесиас Борха 1 1
Перес Айосе 2 0
Хоакин Санчес 2 0
Силва Руи 2 0
Акуоку Поль 2 0
Абнер 2 0
Браво Клаудио 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Монтойя Мартин 1 0
Виллиан Жозе 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Морено Алекс 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Миранда Хуан 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Бетис
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

4
5
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Бетис
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

20
16
Атлетик Б
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Бетис
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

24
21

Голы по времени матча

Забито

22
17
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
20%
8
36%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
4
18%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
40%
3
14%
76-90

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
3
14%
3
15%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
5
23%
2
10%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
14%
2
12%
1-15
5
24%
1
6%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
10%
6
35%
46-60
7
33%
3
18%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

44
37
24 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 12
13 Не забивали 12
6
14%
5
14%
1-15
9
20%
6
16%
16-30
9
20%
7
19%
31-45
5
11%
2
5%
46-60
7
16%
10
27%
61-75
8
18%
7
19%
76-90

Пропущено

31
39
14 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
5
16%
10
26%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
3
10%
8
21%
46-60
7
23%
6
15%
61-75
7
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальорка - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0
Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0
Бетис
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барселона - Бетис 4:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Осасуна - Бетис 3:2 Бетис - Эспаньол 3:1
Бетис - Кадис 0:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Бетис - Мальорка 1:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Эльче - Бетис 2:3 Бетис - Вальядолид 2:1 Альмерия - Бетис 2:3 Бетис - Сельта 3:4 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Бетис - Осасуна 2:2 Бетис - Барселона 2:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
6 раз 19%
2
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
11
13
19
1.5
12
20
7
25
2.5
6
26
4
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 32 25 4 3 59 - 11 79
2.
Реал Мадрид
 Заявка 32 21 5 6 69 - 30 68
3.
Атлетико М
 Заявка 32 20 6 6 55 - 25 66
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 32 17 7 8 41 - 29 58
5.
Вильярреал
 Заявка 32 16 5 11 46 - 33 53
6.
Бетис
 Заявка 32 14 7 11 39 - 37 49
7.
Атлетик Б
 Заявка 32 13 8 11 43 - 32 47
8.
Осасуна
 Заявка 32 12 8 12 29 - 34 44
9.
Жирона
 Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10.
Райо Вальекано
 Заявка 32 11 10 11 38 - 41 43
11.
Севилья
 Заявка 32 11 8 13 38 - 47 41
12.
Мальорка
 Заявка 32 11 8 13 31 - 35 41
13.
Сельта
 Заявка 32 10 9 13 38 - 45 39
14.
Кадис
 Заявка 32 8 11 13 25 - 44 35
15.
Вальядолид
 Заявка 32 10 5 17 29 - 55 35
16.
Альмерия
 Заявка 32 9 6 17 40 - 57 33
17.
Валенсия
 Заявка 32 9 6 17 35 - 39 33
18.
Эспаньол
 Заявка 32 7 10 15 38 - 53 31
19.
Хетафе
 Заявка 32 7 10 15 29 - 42 31
20.
Эльче
 Заявка 32 3 7 22 24 - 62 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 13 3 0 32 - 2 42
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 31 - 13 33
4.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
5.
Жирона
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
6.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 8 4 3 19 - 13 28
8.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 7 5 4 23 - 18 26
10.
Альмерия
 Заявка 16 8 2 6 24 - 21 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Атлетик Б
 Заявка 16 7 3 6 20 - 12 24
13.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
14.
Валенсия
 Заявка 16 7 3 6 23 - 16 24
15.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
16.
Севилья
 Заявка 16 6 4 6 20 - 21 22
17.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
18.
Хетафе
 Заявка 16 5 5 6 17 - 18 20
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 16 10 1 5 29 - 16 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
6.
Бетис
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
7.
Вильярреал
 Заявка 16 6 3 7 19 - 18 21
8.
Осасуна
 Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Мальорка
 Заявка 16 4 3 9 14 - 23 15
13.
Эспаньол
 Заявка 16 3 5 8 19 - 28 14
14.
Кадис
 Заявка 15 3 5 7 9 - 21 14
15.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
16.
Вальядолид
 Заявка 16 3 2 11 11 - 34 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 16 1 3 12 9 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов.

    Главный судья: Ортис Мигель

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    • Прогнозы 43
    Атлетик Б 65.1% (28)
    X 27.9% (12)
    Бетис 7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Бетис
    1.75
    4.00
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетик Б - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Бетис

    Исход игры
    Атлетик Б
    65.1% (28)
    Ничья
    27.9% (12)
    Бетис
    7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    85.37% (35)
    Нет
    14.63% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    46.5% (20)
    1:1 Ничья
    23.3% (10)
    1:0 Атлетик Б
    11.6% (5)
    1:2 Бетис
    7% (3)
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    Атлетик Б
    Бетис
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