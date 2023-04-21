Тур: 5. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
Сепси
Университатя Крайова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.69
1
Среднее время на гол
130
90
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.04
1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
86
90
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тудорие Александру
|2
|0.4
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.2
|Думитреску Андрес
|1
|0.2
|Рондон Марио
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольич Элвир
|2
|0.4
|Маркович Йован
|2
|0.4
|Кымпану Георге
|2
|0.4
|Рогульич Анте
|1
|0.2
|Иван Андрей
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|2
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баярам Штефан
|2
|0
|Матею Александру
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
4
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2
Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1
Результаты матчей
Сепси
Университатя Крайова
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|39
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|38
|3.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|33
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|5.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|28
|6.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|25
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|38
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|37
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|29
|2.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|3.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|0
|-
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Спорт Тим Бухарест
|Коман Флоринел
|3
|Университатя Крайова
|Кольич Элвир
|2 (1)
|Сепси
|Тудорие Александру
|2
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|2
|Университатя Крайова
|Кымпану Георге
|2
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|1 2
|Рапид Бухарест
|Костаче Ионуц
|1 1
|Вииторул Констанца
|Боли Кевин
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Университатя Крайова
|Баярам Штефан
|2