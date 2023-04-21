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  4. Суперлига. Чемпионская группа 2022-2023

Румыния: Суперлига. Чемпионская группа

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
0:0
Первый тайм: 27'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Крайова
2.91
3.35
2.75
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
45
Чоботарю
Денис
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
22
Франсишку
Жуниор
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
1:0
С
1:2
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.04
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 2 0.4
Штефэнеску Мариус 1 0.2
Думитреску Андрес 1 0.2
Рондон Марио 0 0
Матей Космин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольич Элвир 2 0.4
Маркович Йован 2 0.4
Кымпану Георге 2 0.4
Рогульич Анте 1 0.2
Иван Андрей 0 0
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 2 1
Аганович Аднан 1 0
Матей Космин 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Георге Ион 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баярам Штефан 2 0
Матею Александру 1 0
Крецу Александру 1 0

Результаты матчей

Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Сепси
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2
Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Сепси
Университатя Крайова

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 4 2 1 1 7 - 6 39
2.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 38
3.
Университатя Крайова
 0:0 5 1 3 1 7 - 6 33
4.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
5.
Рапид Бухарест
 4 0 2 2 4 - 8 28
6.
Сепси
 0:0 5 1 1 3 5 - 6 25
7.
Спорт Тим Бухарест
 3 2 1 0 5 - 3 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 2 2 0 0 5 - 3 38
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 37
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Университатя Крайова
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Сепси
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
Спорт Тим Бухарест
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 29
2.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
3.
Сепси
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 21
4.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вииторул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Стяуа
 0 - 0
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Топ бомбардиров
Спорт Тим Бухарест Коман Флоринел 3
Университатя Крайова Кольич Элвир 2 (1)
Сепси Тудорие Александру 2
Университатя Крайова Маркович Йован 2
Университатя Крайова Кымпану Георге 2
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Ниняй Бранислав 1 2
Рапид Бухарест Костаче Ионуц 1 1
Вииторул Констанца Боли Кевин 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Университатя Крайова Баярам Штефан 2
Весь список
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Сепси: 56%, Университатя Крайова: 44%.
  • 24'
    Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 23'
    Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    23'
    George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Университатя Крайова
    2.91
    3.35
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Университатя Крайова онлайн

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