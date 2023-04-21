26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.