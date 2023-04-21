Г О О О О Л - Marius Stefanescu правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Маркович Йован на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матей Космин не смог попасть в створ ударом издали

85' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Попеску Лаурентиу получил желтую карточку от судьи

83' Marius Stefanescu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Marius Stefanescu наказан за толчок Нчамаа Базилио

81' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

77' Marius Stefanescu задерживает мяч рукой

72' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хорошую попытку сделал Рогульич Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Рогульич Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Матею Александру

66' Г О О О О Л - Маркович Йован забивает с правой ноги!

65' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

64' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Marius Stefanescu наказан за толчок Нчамаа Базилио

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

59' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Сепси

58' Иван Андрей не смог попасть в створ ударом издали

55' Влэдою Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Г О О О О Л - Крецу Александру забивает с правой ноги!

48' Удар от ворот произведет Сепси

47' Скречу Владимир наказан за толчок Marius Stefanescu

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля