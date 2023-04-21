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  4. Суперлига. Чемпионская группа 2022-2023

Румыния: Суперлига. Чемпионская группа

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Сепси
1:2
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
49' Гол
Крецу Александру
63' Красная карточка
Крецу Александру
0:2
66' Гол
Маркович Йован
82' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
84' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
90' Желтая карточка
Бэлаша Михай
90' Желтая карточка
Раул Силва
1:2
90' Гол
Штефэнеску Мариус
90'+9
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
45
Чоботарю
Денис
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
13
Матей
Космин
22
Франсишку
Жуниор
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Сепси
Университатя Крайова

История личных встреч

Сепси
Университатя Крайова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:0
С
0:2
С
0:1
С
1:0
С
1:2
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.04
1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

86
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 2 0.4
Тудорие Александру 2 0.4
Думитреску Андрес 1 0.2
Рондон Марио 0 0
Матей Космин 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Йован 3 0.6
Кольич Элвир 2 0.4
Кымпану Георге 2 0.4
Рогульич Анте 1 0.2
Крецу Александру 1 0.2
Иван Андрей 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Баярам Штефан 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 2 1
Бэлаша Михай 2 0
Аганович Аднан 1 0
Матей Космин 1 0
Георге Ион 1 0
Штефэнеску Мариус 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Cristiano Bergodi 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 1 1
Баярам Штефан 2 0
Матею Александру 1 0
Раул Силва 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0

Результаты матчей

Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
3
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
4
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Университатя Крайова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2
Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Университатя Крайова - Волунтари 3:3 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Университатя - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова - Миовени 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1

Результаты матчей

Сепси
Университатя Крайова

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 4 2 1 1 7 - 6 39
2.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 38
3.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
4.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
5.
Рапид Бухарест
 4 0 2 2 4 - 8 28
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24
7.
Спорт Тим Бухарест
 3 2 1 0 5 - 3 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 2 2 0 0 5 - 3 38
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 37
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Спорт Тим Бухарест
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 3
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
2.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
3.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 21
4.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вииторул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Стяуа
 0 - 0
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Топ бомбардиров
Спорт Тим Бухарест Коман Флоринел 3
Университатя Крайова Маркович Йован 3
Университатя Крайова Кольич Элвир 2 (1)
Сепси Штефэнеску Мариус 2 (1)
Сепси Тудорие Александру 2
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Ниняй Бранислав 1 2
Рапид Бухарест Костаче Ионуц 1 1
Университатя Крайова Крецу Александру 1 1
Вииторул Констанца Боли Кевин 2
Сепси Бэлаша Михай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сепси: 62%, Университатя Крайова: 38%.
  • 98'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Думитреску Андрес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Marius Stefanescu правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
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