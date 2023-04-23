Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Horatiu Moldovan тянет время и он наказал его горчичником

Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

89' Хорошую попытку сделал Омрани Билель . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Рефери не любит споров - именно за это Florin Stefan сейчас получил желтую

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид

85' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

84' Сефер Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

83' Хорошую попытку сделал Adrian Sut. Удар в створ, но вратарь начеку

83' Омрани Билель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Florin Stefan из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Албу Кристиан наказан за толчок Adrian Sut

79' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Омрани Билель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Матч возобновлен

77' Мораис Жуниор II получил травму и заменен. Florin Stefan выходит на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Эммерс Сиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

69' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Эммерс Сиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Horatiu Moldovan делает важнейший сейв!

67' Оооо... вот это был удар! Кордя Андрей должен был забить с этой позиции.

67' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Бамгбойе Фуншо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Радунович Ристо пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan держит все под контролем

63' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Дуганджич Марко выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

59' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

53' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

51' Сэпунару Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Octavian Popescu из команды Спорт Тим Бухарест разыграл угловой с левого угла.

50' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Horatiu Moldovan ловит мяч

50' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Оооо... вот это был удар! Octavian Popescu должен был забить с этой позиции.

49' Octavian Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Тактическая замена. Joyskim Dawa уходит с поля и его заменяет Кристя Юлиан