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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Рапид Бухарест
1:0
Конец матча
Стяуа
0'
4' Желтая карточка
Оня Рэзван
4' Желтая карточка
Омрани Билель
18' Желтая карточка
Дава Джойским
1:0
21' Гол
Албу Кристиан
28' Желтая карточка
Григоре Драгош
44' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
85' Желтая карточка
Радунович Ристо
88' Желтая карточка
Штефан Флорин
90' Желтая карточка
Молдован Хорациу
90'+7
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
Стяуа

История личных встреч

Рапид Бухарест
Стяуа

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
С
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
0:0
ДА
0:1
К
0:1
ДА
0:0
ДА
5:1
ДА
1:1
ДА
1:2
ДА
0:0
ДА
0:3

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.11
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

81
95

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 17 (8) 0.49
Сефер Антонио 6 0.17
Албу Кристиан 3 0.09
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.09
Stefan Panoiu 3 0.09
Ионицэ Александру II 2 0.06
Григоре Драгош 2 0.06
Мораис Жуниор II 2 0.06
Кяйт Маттиас 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.26
Коман Флоринел 7 0.2
Кордя Андрей 6 0.17
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Тамм Йоонас 3 0.09
Омрани Билель 2 0.06
Микулеску Давид 2 0.06
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 5 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Сефер Антонио 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Црепуля Любян 4 0
Молдован Хорациу 4 0
Костаче Ионуц 2 1
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Белу Клаудиу 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 8 1
Радунович Ристо 6 0
Кордя Андрей 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Коман Флоринел 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Микулеску Давид 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 3 0
Тарновану Стефан 3 0
Пантя Александру 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Русу Богдан 2 0
Омрани Билель 2 0
Шут Адриан 2 0
Николае Дикэ 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Стяуа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

6
7
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Стяуа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

12
29
Рапид Бухарест
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Стяуа
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

20
10

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
10%
2
9%
1-15
6
21%
5
22%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
5
22%
61-75
7
24%
4
17%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
6
29%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

16
32
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
19%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
19%
3
9%
31-45
4
25%
10
31%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
4
25%
9
28%
76-90

Пропущено

21
21
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
14%
2
10%
1-15
7
33%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Забито

45
55
21 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
6
13%
6
11%
1-15
7
16%
9
16%
16-30
8
18%
6
11%
31-45
7
16%
14
25%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
11
24%
13
24%
76-90

Пропущено

34
42
19 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
5
15%
5
12%
1-15
10
29%
29%
9
21%
16-30
4
12%
8
19%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
6
18%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2
Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2
Стяуа
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 поражений
Спорт Тим Бухарест - Фарул 2:1 ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Стяуа

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
9
8
3
14
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
32
3
13
22
1.5
16
19
3
32
2.5
6
29
1
34
3.5
2
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 8
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 6
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 5
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 3

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 11
3.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 9
4.
У Крайова 1948
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Волунтари
 4 1 3 0 7 - 5 6
7.
Киндия Тырговиште
 5 2 0 3 4 - 5 6
8.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 4
9.
Арджеш
 5 1 0 4 2 - 7 3
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 8 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
У Крайова 1948
 3 1 1 1 6 - 4 4
5.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Петролул Плоешти
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 3
8.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 5 0
10.
Арджеш
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    97'
    Судье надоело, что Horatiu Moldovan тянет время и он наказал его горчичником
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Рапид Бухарест вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 40%, Стяуа: 60%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
  • 95'
    Шанс! Тамм Йоонас из команды Стяуа пробил головой, но мимо
  • 95'
    Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Рапид Бухарест
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Микулеску Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Коман Флоринел из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Стяуа пытается что-то создать.
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    • 92'
      Тактическая замена. Сефер Антонио уходит с поля и его заменяет Stefan Panoiu
    • Фол, нарушение
      91'
      Омрани Билель наказан за толчок Оня Рэзван
    • 91'
      Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Албу Кристиан из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 90'
      Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 89'
      Игрок из команды Стяуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:0 Стяуа онлайн

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