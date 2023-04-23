Тур: 5. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Феснич Оратиу
1:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаОня Рэзван
4' Желтая карточкаОмрани Билель
18' Желтая карточкаДава Джойским
1:0
21' ГолАлбу Кристиан
28' Желтая карточкаГригоре Драгош
44' Желтая карточкаИоницэ Александру II
85' Желтая карточкаРадунович Ристо
88' Желтая карточкаШтефан Флорин
90' Желтая карточкаМолдован Хорациу
90'+7
Ход матча
4'
18'
21'
1:0
28'
85'
88'
90'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
История личных встреч
Рапид Бухарест
Стяуа
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.8%
66.7%
5.5%
5 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.11
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
81
95
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|17 (8)
|0.49
|Сефер Антонио
|6
|0.17
|Албу Кристиан
|3
|0.09
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Stefan Panoiu
|3
|0.09
|Ионицэ Александру II
|2
|0.06
|Григоре Драгош
|2
|0.06
|Мораис Жуниор II
|2
|0.06
|Кяйт Маттиас
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.26
|Коман Флоринел
|7
|0.2
|Кордя Андрей
|6
|0.17
|Шут Адриан
|4
|0.11
|Попеску Октавиан
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Тамм Йоонас
|3
|0.09
|Омрани Билель
|2
|0.06
|Микулеску Давид
|2
|0.06
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Црепуля Любян
|4
|0
|Молдован Хорациу
|4
|0
|Костаче Ионуц
|2
|1
|Якоб Паул
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Штефан Флорин
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|8
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Коман Флоринел
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Микулеску Давид
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|3
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Пантя Александру
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Русу Богдан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Стяуа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
6
7
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Стяуа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
12
29
Рапид Бухарест
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Стяуа
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
20
10
Волевые поражения
18
36
Голы по времени матча
Забито
29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
10%
2
9%
1-15
6
21%
5
22%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
5
22%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
15%
3
14%
1-15
3
23%
6
29%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
16
32
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
3
19%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
19%
3
9%
31-45
4
25%
10
31%
46-60
1
6%
2
6%
61-75
4
25%
9
28%
76-90
Пропущено
21
21
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 15
3
14%
2
10%
1-15
7
33%
3
14%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Забито
45
55
21 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 34
18 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
6
13%
6
11%
1-15
7
16%
9
16%
16-30
8
18%
6
11%
31-45
7
16%
14
25%
46-60
6
13%
7
13%
61-75
11
24%
13
24%
76-90
Пропущено
34
42
19 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
5
15%
5
12%
1-15
10
29%
29%
9
21%
16-30
4
12%
8
19%
31-45
7
21%
4
10%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
6
18%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2
Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2
Стяуа
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 поражений
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Стяуа
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
161
98
98
314
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
414
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
323
1322
1619
332
629
134
233
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|10.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6