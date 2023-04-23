  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Румыния
  5. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Рапид Бухарест
1:0
Второй тайм: 53'
Спорт Тим Бухарест
0'
4' Желтая карточка
Оня Рэзван
4' Желтая карточка
Омрани Билель
18' Желтая карточка
Дава Джойским
1:0
21' Гол
Албу Кристиан
28' Желтая карточка
Григоре Драгош
44' Желтая карточка
Ионицэ Александру II
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
23
Албу
Кристиан
14
Кяйт
Маттиас
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Рапид Бухарест
Спорт Тим Бухарест

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 17 (8) 0.49
Сефер Антонио 6 0.17
Албу Кристиан 3 0.09
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.09
Stefan Panoiu 3 0.09
Ионицэ Александру II 2 0.06
Григоре Драгош 2 0.06
Мораис Жуниор II 2 0.06
Кяйт Маттиас 1 0.03
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
Спорт Тим Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 3 0.75
Радунович Ристо 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 5 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Сефер Антонио 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Црепуля Любян 4 0
Костаче Ионуц 2 1
Якоб Паул 3 0
Молдован Хорациу 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Папо Джейсон 2 0
Белу Клаудиу 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
Штефан Флорин 1 0
Спорт Тим Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 2 0
Омрани Билель 1 0
Коман Флоринел 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Сореску Деян 1 0
Олару Дариус 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Спорт Тим Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
1
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Спорт Тим Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

12
2
Рапид Бухарест
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Спорт Тим Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

20
0

Волевые поражения

18
3

Голы по времени матча

Забито

28
4
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
19 Не забивали 1
3
11%
2
50%
1-15
5
18%
1
25%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
18%
1
25%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 1
22 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
50%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
1
12 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 1
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Забито

44
6
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 2
17 Забивали первыми 2
7 Не забивали 0
6
14%
2
33%
1-15
6
14%
1
17%
16-30
8
18%
1
17%
31-45
7
16%
1
17%
46-60
6
14%
1
17%
61-75
11
25%
0
0%
76-90

Пропущено

34
2
19 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
15 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 2
5
15%
0
0%
1-15
10
29%
29%
1
50%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
7
21%
1
50%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
6
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2
Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2
Спорт Тим Бухарест
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 поражений
Спорт Тим Бухарест - Фарул 2:1 ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Спорт Тим Бухарест

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Спорт Тим Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
7
1.5
3
13
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
4
14
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
13
21
1.5
2
1
3
31
2.5
1
33
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 35 22 8 5 62 - 34 74
2.
ЧФР Клуж
 35 21 6 8 60 - 34 69
3.
Университатя Крайова
 35 18 8 9 46 - 34 62
4.
Стяуа
 31 17 7 7 52 - 36 58
5.
Рапид Бухарест
 1:0 35 16 9 10 45 - 34 57
6.
Сепси
 35 12 9 14 53 - 38 45

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 36 13 10 13 43 - 38 49
2.
Петролул Плоешти
 34 14 3 17 32 - 46 45
3.
Ботошани
 36 10 14 12 34 - 45 44
4.
Германнштадт
 35 14 10 11 38 - 33 43
5.
Университатя Клуж
 34 10 10 14 30 - 42 40
6.
Волунтари
 34 9 13 12 35 - 37 40
7.
Киндия Тырговиште
 35 9 11 15 36 - 47 38
8.
УТА Арад
 35 7 10 18 33 - 47 31
9.
Арджеш
 35 7 9 19 23 - 48 30
10.
Миовени
 34 4 10 20 23 - 53 22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 18 15 2 1 38 - 12 47
2.
Университатя Крайова
 17 12 3 2 28 - 14 39
3.
ЧФР Клуж
 18 12 2 4 34 - 16 38
4.
Рапид Бухарест
 1:0 17 11 4 2 29 - 13 37
5.
Стяуа
 16 8 6 2 31 - 19 30
6.
Сепси
 18 7 4 7 31 - 17 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 18 9 3 6 26 - 17 30
2.
Университатя Клуж
 17 7 6 4 19 - 14 27
3.
Петролул Плоешти
 18 8 3 7 20 - 20 27
4.
Ботошани
 19 6 9 4 21 - 15 27
5.
УТА Арад
 17 6 4 7 22 - 22 22
6.
Волунтари
 17 5 6 6 15 - 13 21
7.
Киндия Тырговиште
 17 4 8 5 20 - 23 20
8.
Арджеш
 17 5 4 8 13 - 21 19
9.
Германнштадт
 17 7 4 6 21 - 16 16
10.
Миовени
 17 2 6 9 8 - 19 12

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 17 9 4 4 26 - 18 31
2.
Стяуа
 15 9 1 5 21 - 17 28
3.
Фарул
 17 7 6 4 24 - 22 27
4.
Университатя Крайова
 18 6 5 7 18 - 20 23
5.
Сепси
 17 5 5 7 22 - 21 20
6.
Рапид Бухарест
 1:0 18 5 5 8 16 - 21 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 18 7 6 5 17 - 17 27
2.
Волунтари
 17 4 7 6 20 - 24 19
3.
У Крайова 1948
 18 4 7 7 17 - 21 19
4.
Петролул Плоешти
 16 6 0 10 12 - 26 18
5.
Киндия Тырговиште
 18 5 3 10 16 - 24 18
6.
Ботошани
 17 4 5 8 13 - 30 17
7.
Университатя Клуж
 17 3 4 10 11 - 28 13
8.
Арджеш
 18 2 5 11 10 - 27 11
9.
Миовени
 17 2 4 11 15 - 34 10
10.
УТА Арад
 18 1 6 11 11 - 25 9

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Rapid-Giulesti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Рапид Бухарест 1:0 Спорт Тим Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рапид Бухарест
    Спорт Тим Бухарест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     