Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Оооо... вот это был удар! Octavian Popescu должен был забить с этой позиции.

Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Octavian Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Рапид Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дуганджич Марко выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

46' Adrian Sut наказан за толчок Бамгбойе Фуншо

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

43' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Дуганджич Марко

42' Компаньо Андреа не смог попасть в створ ударом издали

42' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

41' Ионицэ Александру II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

39' Joyskim Dawa выиграл воздушное противоборство у Бамгбойе Фуншо

36' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

36' Octavian Popescu из команды Спорт Тим Бухарест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

30' Радунович Ристо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Григоре Драгош получил желтую карточку от судьи

28' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Г О О О О Л - Албу Кристиан забивает с правой ноги!

21' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сэпунару Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Joyskim Dawa совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Сефер Антонио наказан за толчок Adrian Sut

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Компаньо Андреа нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

8' Joyskim Dawa наказан за толчок Дуганджич Марко

7' Игрок из команды Спорт Тим Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

6' Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку

5' Рефери не любит споров - именно за это Омрани Билель сейчас получил желтую

4' Оня Рэзван получил желтую карточку от судьи

4' Joyskim Dawa из команды Спорт Тим Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Joyskim Dawa из команды Спорт Тим Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру