Тур: 5. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Феснич Оратиу
1:0
Второй тайм: 53'
0'
4' Желтая карточкаОня Рэзван
4' Желтая карточкаОмрани Билель
18' Желтая карточкаДава Джойским
1:0
21' ГолАлбу Кристиан
28' Желтая карточкаГригоре Драгош
44' Желтая карточкаИоницэ Александру II
Ход матча
4'
18'
21'
1:0
28'
Владение мячом
19
Оня
Рэзван
14
Кяйт
Маттиас
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кяйт МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Папо ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуганджич Марко
|17 (8)
|0.49
|Сефер Антонио
|6
|0.17
|Албу Кристиан
|3
|0.09
|Сэпунару Кристиан
|3 (1)
|0.09
|Stefan Panoiu
|3
|0.09
|Ионицэ Александру II
|2
|0.06
|Григоре Драгош
|2
|0.06
|Мораис Жуниор II
|2
|0.06
|Кяйт Маттиас
|1
|0.03
|Оня Рэзван
|1
|0.03
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0.03
|Лукассен Кевин
|1
|0.03
|Эммерс Сиан
|1
|0.03
|Якоб Паул
|1
|0.03
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Чобану Андрей
|0
|0
|Штефан Флорин
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Спорт Тим Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|3
|0.75
|Радунович Ристо
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григоре Драгош
|10
|1
|Мораис Жуниор II
|5
|1
|Ионицэ Александру II
|5
|1
|Оня Рэзван
|6
|0
|Кяйт Маттиас
|5
|0
|Сефер Антонио
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Црепуля Любян
|4
|0
|Костаче Ионуц
|2
|1
|Якоб Паул
|3
|0
|Молдован Хорациу
|3
|0
|Муту Адриан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Албу Кристиан
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Папо Джейсон
|2
|0
|Белу Клаудиу
|1
|0
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
Спорт Тим Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|2
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Коман Флоринел
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Спорт Тим Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
1
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Спорт Тим Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
12
2
Рапид Бухарест
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (14)
35% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Спорт Тим Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
20
0
Волевые поражения
18
3
Голы по времени матча
Забито
28
4
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 1
19 Не забивали 1
3
11%
2
50%
1-15
5
18%
1
25%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
5
18%
1
25%
61-75
7
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
1
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 1
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
100%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 1
22 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
1
50%
31-45
4
25%
1
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
1
12 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 1
3
14%
0
0%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
5
24%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Забито
44
6
20 В 1-м тайме 4
24 Во 2-м тайме 2
17 Забивали первыми 2
7 Не забивали 0
6
14%
2
33%
1-15
6
14%
1
17%
16-30
8
18%
1
17%
31-45
7
16%
1
17%
46-60
6
14%
1
17%
61-75
11
25%
0
0%
76-90
Пропущено
34
2
19 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 1
15 Пропускали первыми 1
24 Не пропускали 2
5
15%
0
0%
1-15
10
29%
29%
1
50%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
7
21%
1
50%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
6
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2
Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2
Спорт Тим Бухарест
(3 матча)
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 поражений
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Спорт Тим Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Спорт Тим Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
97
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
414
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
1321
21
331
133
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|22
|8
|5
|62 - 34
|74
|2.
|35
|21
|6
|8
|60 - 34
|69
|3.
|35
|18
|8
|9
|46 - 34
|62
|4.
|31
|17
|7
|7
|52 - 36
|58
|5.
|1:0
|35
|16
|9
|10
|45 - 34
|57
|6.
|35
|12
|9
|14
|53 - 38
|45
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|15
|2
|1
|38 - 12
|47
|2.
|17
|12
|3
|2
|28 - 14
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|4.
|1:0
|17
|11
|4
|2
|29 - 13
|37
|5.
|16
|8
|6
|2
|31 - 19
|30
|6.
|18
|7
|4
|7
|31 - 17
|25
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|2.
|15
|9
|1
|5
|21 - 17
|28
|3.
|17
|7
|6
|4
|24 - 22
|27
|4.
|18
|6
|5
|7
|18 - 20
|23
|5.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|6.
|1:0
|18
|5
|5
|8
|16 - 21
|20
Группа вылета
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 6