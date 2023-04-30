Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

32' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Стяуа

31' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Стяуа

31' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

30' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Удар от ворот произведет Стяуа

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Стяуа

26' Матч возобновлен

25' Зайков Джоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Компаньо Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

20' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Octavian Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

18' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

15' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

15' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

10' Удар от ворот произведет Стяуа

9' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Микулеску Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Скречу Владимир выиграл воздушное противоборство у Octavian Popescu.

8' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Стяуа начинает с центра поля