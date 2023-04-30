Тур: 6. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Первый тайм: 37'
Ход матча
25'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 РивалдиньоНападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
15 Juraj Badelj
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Mihai Pintilii
История личных встреч
Университатя Крайова
Стяуа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
34 матча
14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед
44 матча
18.2%
15.9%
65.9%
8 побед 7 ничьих 29 побед
Первый тайм
13.6%
56.8%
29.6%
6 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.5%
22.7%
56.8%
9 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.78
0.87
Среднее время на гол
115
103
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.9
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
1.32
1.14
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
68
79
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|9 (2)
|0.25
|Маркович Йован
|7
|0.19
|Крецу Александру
|6
|0.17
|Кольич Элвир
|4
|0.11
|Кымпану Георге
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.06
|Митря Богдан
|2 (1)
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Банку Никусор
|0
|0
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Зайков Джоко
|0
|0
|Ханка Серджу
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Исфан Александру
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджума Малком
|9
|0.25
|Коман Флоринел
|7
|0.19
|Кордя Андрей
|6
|0.17
|Шут Адриан
|4
|0.11
|Попеску Октавиан
|3
|0.08
|Дава Джойским
|3
|0.08
|Тамм Йоонас
|3
|0.08
|Омрани Билель
|2
|0.06
|Микулеску Давид
|2
|0.06
|Олару Дариус
|1
|0.03
|Радунович Ристо
|1 (1)
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Радаславеску Эдуард
|1
|0.03
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.03
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|5
|1
|Крецу Александру
|4
|1
|Скречу Владимир
|4
|1
|Матею Александру
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Баярам Штефан
|4
|0
|Арлаускис Гедрюс
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|3
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Ривалдиньо
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Мартич Иван
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Лазар Давид
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Маркович Йован
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Nicolo Napoli
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|8
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Кордя Андрей
|6
|0
|Эджума Малком
|4
|1
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Коман Флоринел
|5
|0
|Олару Дариус
|5
|0
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Микулеску Давид
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Сореску Деян
|3
|0
|Тарновану Стефан
|3
|0
|Пантя Александру
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Стяуа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
4
7
Университатя Крайова
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Стяуа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
13
29
Университатя Крайова
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (8)
57% (20)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
20% (7)
29% (10)
Стяуа
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
17
36
Голы по времени матча
Забито
27
23
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
9
33%
5
22%
61-75
6
22%
4
17%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
17
32
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
3
18%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
5
29%
29%
10
31%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
1
6%
9
28%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90
Забито
44
55
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
3
7%
6
11%
1-15
6
14%
9
16%
16-30
8
18%
6
11%
31-45
9
20%
14
25%
46-60
11
25%
7
13%
61-75
7
16%
13
24%
76-90
Пропущено
31
42
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
5
16%
5
12%
1-15
3
10%
9
21%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
4
13%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1
Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул 2:3 Германнштадт - Стяуа 0:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Стяуа
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
98
98
314
512
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
513
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
323
1421
1619
332
629
134
233
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|43
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|38
|4.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|36
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|31
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|10.
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10