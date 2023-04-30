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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 37'
Стяуа
0'
25' Желтая карточка
Компаньо Андреа

Ход матча

25'
 
Компаньо Андреа

Владение мячом

21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
6
Скречу
Владимир
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
Стяуа

История личных встреч

Университатя Крайова
Стяуа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

34 матча

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

44 матча

18.2%
15.9%
65.9%
8 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
56.8%
29.6%
6 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.5%
22.7%
56.8%
9 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.78
0.87

Среднее время на гол

115
103

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.9
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.32
1.14

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

68
79

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (2) 0.25
Маркович Йован 7 0.19
Крецу Александру 6 0.17
Кольич Элвир 4 0.11
Кымпану Георге 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.06
Митря Богдан 2 (1) 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.25
Коман Флоринел 7 0.19
Кордя Андрей 6 0.17
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Омрани Билель 2 0.06
Микулеску Давид 2 0.06
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Банку Никусор 4 0
Баярам Штефан 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Раул Силва 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Кольич Элвир 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 8 1
Радунович Ристо 6 0
Кордя Андрей 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Коман Флоринел 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Микулеску Давид 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 3 0
Тарновану Стефан 3 0
Пантя Александру 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Омрани Билель 2 0
Шут Адриан 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Стяуа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

4
7
Университатя Крайова
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Стяуа
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

13
29
Университатя Крайова
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (8)
57% (20)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
51% (18)
20% (7)
29% (10)
Стяуа
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

17
36

Голы по времени матча

Забито

27
23
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
0
0%
2
9%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
9
33%
5
22%
61-75
6
22%
4
17%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
5
38%
5
24%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

17
32
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
3
18%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
5
29%
29%
10
31%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
1
6%
9
28%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

44
55
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 19
7 Не забивали 6
3
7%
6
11%
1-15
6
14%
9
16%
16-30
8
18%
6
11%
31-45
9
20%
14
25%
46-60
11
25%
7
13%
61-75
7
16%
13
24%
76-90

Пропущено

31
42
15 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 27
5
16%
5
12%
1-15
3
10%
9
21%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
7
23%
4
10%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
4
13%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1
Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул 2:3 Германнштадт - Стяуа 0:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Стяуа

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
11 раз 31%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
3
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
9
8
3
14
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
32
3
14
21
1.5
16
19
3
32
2.5
6
29
1
34
3.5
2
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 0:0 6 2 3 1 6 - 5 38
4.
Университатя Крайова
 0:0 6 2 3 1 9 - 7 36
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Университатя Крайова
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 0:0 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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