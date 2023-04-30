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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Университатя Крайова
1:2
Конец матча
Стяуа
0'
20' Желтая карточка
Компаньо Андреа
38' Желтая карточка
Микулеску Давид
0:1
44' Гол
Компаньо Андреа
55' Желтая карточка
Раул Силва
72' Желтая карточка
Сореску Деян
74' Желтая карточка
Зайков Джоко
78' Желтая карточка
Пантя Александру
78' Желтая карточка
Eugen Neagoe
79' Желтая карточка
Кристя Юлиан
80' Желтая карточка
Кольич Элвир
0:1
83' Не забитый пенальти
Иван Андрей
0:2
84' Гол
Сореску Деян
90' Желтая карточка
Дава Джойским
1:2
90' Пенальти
Кольич Элвир
90'+9
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
12
Нчамаа
Базилио
6
Скречу
Владимир
8
Матею
Александру
7
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
32
Тарновану
Стефан
23
Попеску
Овидиу
5
Дава
Джойским
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
Стяуа

История личных встреч

Университатя Крайова
Стяуа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

34 матча

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 29 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

44 матча

18.2%
15.9%
65.9%
8 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

13.6%
56.8%
29.6%
6 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.5%
22.7%
56.8%
9 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.78
0.87

Среднее время на гол

115
103

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.9
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.32
1.14

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

68
79

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 9 (2) 0.25
Маркович Йован 7 0.19
Крецу Александру 6 0.17
Кольич Элвир 5 (1) 0.14
Кымпану Георге 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.06
Митря Богдан 2 (1) 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджума Малком 9 0.25
Коман Флоринел 7 0.19
Кордя Андрей 6 0.17
Шут Адриан 4 0.11
Попеску Октавиан 3 0.08
Дава Джойским 3 0.08
Тамм Йоонас 3 0.08
Омрани Билель 2 0.06
Сореску Деян 2 0.06
Микулеску Давид 2 0.06
Олару Дариус 1 0.03
Радунович Ристо 1 (1) 0.03
Радаславеску Эдуард 1 0.03
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.03
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Крецу Александру 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Банку Никусор 4 0
Баярам Штефан 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 9 1
Радунович Ристо 6 0
Кордя Андрей 6 0
Микулеску Давид 6 0
Эджума Малком 4 1
Попеску Октавиан 5 0
Коман Флоринел 5 0
Олару Дариус 5 0
Оайдэ Рэзван 5 0
Крецу Валентин 4 0
Сореску Деян 4 0
Пантя Александру 4 0
Тарновану Стефан 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Омрани Билель 2 0
Шут Адриан 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Шербан Сорин 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Стяуа
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

5
7
Университатя Крайова
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Стяуа
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

13
29
Университатя Крайова
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (8)
56% (20)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (18)
22% (8)
28% (10)
Стяуа
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

28
25
8 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
9
32%
5
20%
61-75
7
25%
5
20%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
6
40%
5
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
4
18%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Забито

17
32
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
18%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
3
9%
31-45
5
29%
29%
10
31%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
1
6%
9
28%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
6
29%
76-90

Забито

45
57
17 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 35
17 Забивали первыми 20
7 Не забивали 6
3
7%
6
11%
1-15
6
13%
9
16%
16-30
8
18%
7
12%
31-45
9
20%
14
25%
46-60
11
24%
7
12%
61-75
8
18%
14
25%
76-90

Пропущено

33
43
16 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 28
5
15%
5
12%
1-15
3
9%
9
21%
16-30
8
24%
8
19%
31-45
7
21%
4
9%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
5
15%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Кечкемет - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Миовени - Университатя Крайова 0:1
Стяуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2
Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Конкордия 0:0 Стяуа - Слатина 1:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Стяуа - Вииторул Симиан 3:1 Стяуа - Прогресул Спартак 4:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Стяуа - Металоглобас Бухарест 1:0 Стяуа - Фарул 2:3 Германнштадт - Стяуа 0:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Стяуа

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
9 раз 47%
2
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 22%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
2
11 раз 31%
0
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
3
4 раза 11%
0
3 раза 8%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
9
8
3
15
2.5
5
12
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
2
5
13
1.5
8
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
33
3
14
22
1.5
17
19
3
33
2.5
6
30
1
35
3.5
2
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • 97'
    Университатя Крайова пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 56%, Стяуа: 44%.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О О Л - Кольич Элвир из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Stefan Tarnovanu прыгнул не в ту сторону.
  • Желтая карточка
    93'
    Joyskim Dawa получает желтую карточку за игру рукой
  • 93'
    После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!
  • 92'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    92'
    ПЕНАЛЬТИ! - Joyskim Dawa играет рукой в штрафной! Joyskim Dawa вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 92'
    Рогульич Анте бьет со штрафного в створ, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
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