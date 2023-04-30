Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПЕНАЛЬТИ! - Joyskim Dawa играет рукой в штрафной! Joyskim Dawa вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

62' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Команда Стяуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

54' Маркович Йован выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

52' Удар от ворот произведет Стяуа

52' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

45' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

45' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Команда Стяуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

41' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' George Cimpanu из команды Университатя Крайова опасно и грубо сыграл. Octavian Popescu пострадал.

39' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Микулеску Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Удар от ворот произведет Стяуа

38' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Баярам Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' George Cimpanu из команды Университатя Крайова своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

34' Маркович Йован пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

33' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Баярам Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

32' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Стяуа

31' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Стяуа

31' George Cimpanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

30' Joyskim Dawa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Удар от ворот произведет Стяуа

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Стяуа

26' Матч возобновлен

25' Зайков Джоко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Компаньо Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

20' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Octavian Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

19' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Joyskim Dawa из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

18' George Cimpanu ослабляет давление, выбив мяч.

18' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

15' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

15' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Зайков Джоко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

10' Удар от ворот произведет Стяуа

9' Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Микулеску Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Скречу Владимир выиграл воздушное противоборство у Octavian Popescu.

8' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Стяуа начинает с центра поля