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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Рапид Бухарест
3:1
Второй тайм: 54'
ЧФР Клуж
0'
1:0
9' Пенальти
Дуганджич Марко
2:0
12' Гол
Кяйт Маттиас
2:1
15' Гол
Браун Кристофер
24' Желтая карточка
Аджей-Боатенг Бисмарк
32' Желтая карточка
Дан Петреску
3:1
45' Гол
Дуганджич Марко

Ход матча

9'
Дуганджич Марко
1:0
12'
Кяйт Маттиас
(Сефер Антонио)
2:0
15'
2:1
Браун Кристофер
(Цэру Богдан)
24'
 
Аджей-Боатенг Бисмарк
32'
 
Дан Петреску
45'
Дуганджич Марко
(Мораис Жуниор II)
3:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Рапид Бухарест
Ничья
ЧФР Клуж
3.25
8.70
2.26
Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
19
Оня
Рэзван
22
Сэпунару
Кристиан
21
Григоре
Драгош
13
Мораис
Жуниор
II
14
Кяйт
Маттиас
23
Албу
Кристиан
7
Сефер
Антонио
10
Ионицэ
Александру
II
70
Бамгбойе
Фуншо
45
Дуганджич
Марко
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Юри
25
Цэру
Богдан
47
Браун
Кристофер
82
Фика
Алин
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
73
Мухар
Карло
7
Красники
Эрмал
30
Бирлигея
Даниэль
32
Янга
Рангело
Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

История личных встреч

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:5
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
1:4
ДА
0:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.33

Среднее время на гол

100
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.21
1.16

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

74
77

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуганджич Марко 19 (9) 0.53
Сефер Антонио 6 0.17
Албу Кристиан 3 0.08
Сэпунару Кристиан 3 (1) 0.08
Stefan Panoiu 3 0.08
Ионицэ Александру II 2 0.06
Кяйт Маттиас 2 0.06
Мораис Жуниор II 2 0.06
Григоре Драгош 2 0.06
Оня Рэзван 1 0.03
Бамгбойе Фуншо 1 0.03
Лукассен Кевин 1 0.03
Эммерс Сиан 1 0.03
Якоб Паул 1 0.03
Костаче Ионуц 0 0
Чобану Андрей 0 0
Штефан Флорин 0 0
Папо Джейсон 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 9 (2) 0.25
Дяк Чиприан 6 (2) 0.17
Маня Кристьян 5 (3) 0.14
Красники Эрмал 4 0.11
Малеле Сефас 4 (2) 0.11
Мухар Карло 4 0.11
Матиас Юри 4 0.11
Бирлигея Даниэль 4 0.11
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Петрила Клаудиу 2 0.06
Цвек Ловро 2 0.06
Дебелюх Габриэл 2 0.06
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григоре Драгош 10 1
Мораис Жуниор II 5 1
Ионицэ Александру II 5 1
Оня Рэзван 6 0
Кяйт Маттиас 5 0
Сефер Антонио 5 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Црепуля Любян 4 0
Молдован Хорациу 4 0
Костаче Ионуц 2 1
Якоб Паул 3 0
Муту Адриан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Албу Кристиан 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Штефан Флорин 2 0
Папо Джейсон 2 0
Белу Клаудиу 1 0
Бамгбойе Фуншо 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 7 1
Колингер Денис 6 1
Дуганджич Марко 7 0
Йебоа Эммануэль 5 1
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Аджей-Боатенг Бисмарк 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Малеле Сефас 4 0
Маня Кристьян 4 0
Мухар Карло 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Браун Кристофер 3 0
Матиас Юри 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Янга Рангело 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Цвек Ловро 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
ЧФР Клуж
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

6
7
Рапид Бухарест
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
ЧФР Клуж
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

12
33
Рапид Бухарест
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
ЧФР Клуж
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
34% (12)
34% (12)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

18
40

Голы по времени матча

Забито

29
25
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 21
3
10%
3
12%
1-15
6
21%
4
16%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
5
17%
7
28%
61-75
7
24%
3
12%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
2
15%
6
32%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Забито

16
34
7 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 20
3
19%
4
12%
1-15
1
6%
8
24%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
4
25%
7
21%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
2
13%
1-15
7
33%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
19%
3
19%
76-90

Забито

45
59
21 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 24
7 Не забивали 6
6
13%
7
12%
1-15
7
16%
12
20%
16-30
8
18%
13
22%
31-45
7
16%
6
10%
46-60
6
13%
11
19%
61-75
11
24%
10
17%
76-90

Пропущено

34
35
19 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 24
5
15%
3
9%
1-15
10
29%
29%
3
9%
16-30
4
12%
5
14%
31-45
7
21%
7
20%
46-60
2
6%
9
26%
61-75
6
18%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Фарул 1:1
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 Фарул - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сигма Оломоуц - Рапид Бухарест 2:0 Рапид Бухарест - Кечкемет 3:1 Рапид Бухарест - Сарыер 3:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Фиорентина - Рапид Бухарест 3:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Стяуа 0:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Фарул - ЧФР Клуж 0:3 ЧФР Клуж - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
9 раз 26%
0
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
3
9
8
1.5
11
7
3
14
2.5
5
13
1
16
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
4
14
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
30
5
13
22
1.5
17
18
3
32
2.5
8
27
1
34
3.5
4
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 6 3 2 1 9 - 7 43
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 1:3 6 1 3 2 7 - 9 38
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 10 - 9 35
5.
Рапид Бухарест
 3:1 6 2 2 2 8 - 9 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 6 4 1 1 7 - 4 31
2.
У Крайова 1948
 6 3 2 1 10 - 5 31
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 6 3 2 1 5 - 2 27
5.
Волунтари
 6 2 4 0 12 - 9 27
6.
Университатя Клуж
 6 3 0 3 8 - 8 26
7.
Киндия Тырговиште
 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
9.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
10.
Миовени
 6 0 0 6 0 - 11 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3:1 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 1:3 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1:3 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3:1 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 19 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Рапид Бухарест
    Ничья
    ЧФР Клуж
    3.25
    8.70
    2.26
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