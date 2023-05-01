Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Рапид Бухарест , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О Л - Дуганджич Марко забивает с правой ноги!

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

46' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мухар Карло не смог попасть в створ ударом издали

43' Кяйт Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Григоре Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Daniel Birligea не смог попасть в створ ударом издали

40' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Horatiu Moldovan ослабляет давление, выбив мяч.

37' Красники Эрмал не смог попасть в створ ударом издали

36' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Сэпунару Кристиан

36' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ионицэ Александру II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Красники Эрмал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Близко! Мухар Карло нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

33' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Красники Эрмал получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Красники Эрмал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

29' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Дуганджич Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Оооо... вот это был удар! Дуганджич Марко должен был забить с этой позиции.

28' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - ЧФР Клуж пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Хорошую попытку сделал Красники Эрмал . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Daniel Birligea создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

23' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Цэру Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Браун Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бамгбойе Фуншо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Цэру Богдан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Сефер Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мораис Жуниор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Албу Кристиан выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

10' Сефер Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Команда Рапид Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О О Л - Дуганджич Марко из команды Рапид Бухарест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Симоне Скуффет прыгнул не в ту сторону.

9' После проверки VAR судья не изменил решения - Рапид Бухарест пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матиас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Красники Эрмал нанес удар головой, но Horatiu Moldovan спокойно отбил мяч.

2' Албу Кристиан выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Horatiu Moldovan взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру