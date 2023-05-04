Тур: 26. Стадион: Нижний Новгород.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Пари НН
Урал
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.71
Среднее время на гол
112
126
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.4
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.16
|Милсон
|2
|0.08
|Гоцук Кирилл
|2
|0.08
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.08
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.2
|Бикфалви Эрик
|4
|0.16
|Влут Рай
|4 (2)
|0.16
|Ранджелович Лазар
|3
|0.12
|Газинский Юрий
|3
|0.12
|Мишкич Даниэль
|2
|0.08
|Юшин Александр
|2
|0.08
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Бевеев Мингиян
|5
|1
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|3
|1
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Урал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
6
Пари НН
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
6
11
Пари НН
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Урал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
23
21
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
6
46%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
26
19
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
6
23%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
11
15
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
64%
5
33%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Пропущено
21
21
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
19%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
10
48%
6
29%
76-90
Забито
28
28
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
0
0%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
14
50%
11
39%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Пропущено
47
40
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
7
15%
3
8%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
13
28%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1
Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1
Результаты матчей
Пари НН
Урал
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
94
66
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
112
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
169
718
916
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|36 - 33
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 57
|17
|16.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Урал
Исход игры
Пари НН
37.2% (16)
Ничья
41.9% (18)
Урал
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (16)
2:1 Пари НН
18.6% (8)
1:2 Урал
11.6% (5)
1:0 Пари НН
9.3% (4)
0:1 Урал
7% (3)
2:0 Пари НН
4.7% (2)
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