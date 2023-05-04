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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Урал
Прогнозы 43
Пари НН 37.2% (16)
X 41.9% (18)
Урал 20.9% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Урал
2.90
3.36
2.75
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История личных встреч

Пари НН
Урал

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.71

Среднее время на гол

112
126

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.4
Калинский Николай 4 (4) 0.16
Милсон 2 0.08
Гоцук Кирилл 2 0.08
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.08
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.2
Бикфалви Эрик 4 0.16
Влут Рай 4 (2) 0.16
Ранджелович Лазар 3 0.12
Газинский Юрий 3 0.12
Мишкич Даниэль 2 0.08
Юшин Александр 2 0.08
Филипенко Егор 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Стоцкий Дмитрий 3 0
Шарипов Альберт 3 0
Янсане Момо 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Михайлов Ярослав 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Сергей Юран 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 8 0
Бевеев Мингиян 5 1
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 3 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0

Результаты матчей

Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Урал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
6
Пари НН
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Урал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

6
11
Пари НН
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Урал
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

23
21

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
0
0%
1
8%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
7
41%
6
46%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
15%
2
11%
1-15
7
27%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
6
23%
4
21%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
7
64%
5
33%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Пропущено

21
21
5 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
4
19%
6
29%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
10
48%
6
29%
76-90

Забито

28
28
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 9
0
0%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
14
50%
11
39%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Пропущено

47
40
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
7
15%
3
8%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
8
17%
6
15%
61-75
13
28%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1
Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Пари НН
Урал

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
0
9 раз 36%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
6
6
1.5
5
8
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
1
12
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
16
9
7
18
1.5
9
16
4
21
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 17 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.2% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Пари НН 37.2% (16)
    X 41.9% (18)
    Урал 20.9% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Урал
    2.90
    3.36
    2.75
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Урал

    Исход игры
    Пари НН
    37.2% (16)
    Ничья
    41.9% (18)
    Урал
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.2% (16)
    2:1 Пари НН
    18.6% (8)
    1:2 Урал
    11.6% (5)
    1:0 Пари НН
    9.3% (4)
    0:1 Урал
    7% (3)
    2:0 Пари НН
    4.7% (2)
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