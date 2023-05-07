Тур: 26. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
27 МойзесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
ЦСКА Москва
Оренбург
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.56
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
57
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|14 (4)
|0.56
|Обляков Иван
|7
|0.28
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.24
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.24
|Заболотный Антон
|3
|0.12
|Кучаев Константин
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Мухин Максим
|1
|0.04
|Дивеев Игорь
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.56
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.24
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.24
|Аюпов Тимур
|4
|0.16
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.12
|Эктов Александр
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|2
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.08
|Башич Иван
|2
|0.08
|Капленко Кирилл
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Оганесян Степан
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Зделар Саша
|5
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Гайич Милан III
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|7
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
8
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Оренбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
14
30
ЦСКА Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Оренбург
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
18
38
Голы по времени матча
Забито
29
17
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
3%
1
6%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
8
28%
4
24%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
7
24%
5
29%
29%
61-75
5
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
30
3 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
8
27%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
5
17%
31-45
4
44%
4
13%
46-60
1
11%
4
13%
61-75
1
11%
4
13%
76-90
Забито
16
32
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
5
31%
3
9%
1-15
4
25%
8
25%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
19%
4
13%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Забито
45
49
25 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
6
13%
4
8%
1-15
10
22%
11
22%
16-30
9
20%
11
22%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
9
20%
9
18%
61-75
8
18%
4
8%
76-90
Пропущено
24
47
8 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
0
0%
10
21%
1-15
2
8%
9
19%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
5
21%
7
15%
46-60
5
21%
6
13%
61-75
6
25%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Оренбург
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
103
66
58
48
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
67
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
223
1411
1411
718
718
421
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург
Исход игры
ЦСКА Москва
87.8% (137)
Ничья
3.2% (5)
Оренбург
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
63.93% (78)
Меньше
36.07% (44)
Обе команды забьют
Да
61.48% (75)
Нет
38.52% (47)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.3% (55)
2:0 ЦСКА Москва
18.6% (29)
3:1 ЦСКА Москва
7.7% (12)
1:0 ЦСКА Москва
7.7% (12)
3:0 ЦСКА Москва
3.8% (6)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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