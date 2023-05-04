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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 42
ЦСКА Москва 92.9% (39)
X 4.8% (2)
Оренбург 2.4% (1)
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ЦСКА Москва
Ничья
Оренбург
5.70
4.62
5.44
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Оренбург

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.56

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
57

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 14 (4) 0.56
Обляков Иван 7 0.28
Медина Хесус 6 (2) 0.24
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.24
Заболотный Антон 3 0.12
Кучаев Константин 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Мухин Максим 1 0.04
Дивеев Игорь 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.56
Марин Джимми 6 (1) 0.24
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.24
Аюпов Тимур 4 0.16
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.12
Эктов Александр 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.08
Башич Иван 2 0.08
Капленко Кирилл 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Оганесян Степан 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 6 0
Зделар Саша 5 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 7 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Оренбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

14
30
ЦСКА Москва
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Оренбург
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (6)
20% (5)
56% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

18
38

Голы по времени матча

Забито

29
17
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
1
3%
1
6%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
8
28%
4
24%
31-45
2
7%
4
24%
46-60
7
24%
5
29%
29%
61-75
5
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
30
3 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
8
27%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
5
17%
31-45
4
44%
4
13%
46-60
1
11%
4
13%
61-75
1
11%
4
13%
76-90

Забито

16
32
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
5
31%
3
9%
1-15
4
25%
8
25%
16-30
1
6%
7
22%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
3
19%
4
13%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

45
49
25 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
6
13%
4
8%
1-15
10
22%
11
22%
16-30
9
20%
11
22%
31-45
3
7%
10
20%
46-60
9
20%
9
18%
61-75
8
18%
4
8%
76-90

Пропущено

24
47
8 В 1-м тайме 26
16 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
0
0%
10
21%
1-15
2
8%
9
19%
16-30
6
25%
7
15%
31-45
5
21%
7
15%
46-60
5
21%
6
13%
61-75
6
25%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1
Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6
Оренбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Оренбург - Ростов 2:2
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Оренбург

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
1
7 раз 28%
0
4 раза 16%
4
4 раза 16%
3
3 раза 12%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
10
3
6
6
2.5
5
8
4
8
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
4
8
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
22
3
14
11
1.5
14
11
7
18
2.5
7
18
4
21
3.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    ЦСКА Москва 92.9% (39)
    X 4.8% (2)
    Оренбург 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Оренбург
    5.70
    4.62
    5.44
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Оренбург

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    92.9% (39)
    Ничья
    4.8% (2)
    Оренбург
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    48.72% (19)
    Нет
    51.28% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    28.6% (12)
    2:0 ЦСКА Москва
    21.4% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    19% (8)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.1% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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