Тур: 26. Стадион: Газпром Арена.
2:1
Второй тайм: 53'
0'
1:0
13' ГолКлаудиньо
1:1
33' ГолБальде Диао Кейта
35' Желтая карточкаЗиньковский Антон
2:1
39' ГолМостовой Андрей
51' Желтая карточкаЧернов Никита
Бонусы букмекеров
Ход матча
13'
1:0
33'
39'
2:1
51'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Ренан
Роберт
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Ренан РобертЗащитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
39 Маслов ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Зорин ДаниилПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
37 матчей
48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.4%
48.6%
19%
12 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
2.55
1.47
Среднее время на гол
35
61
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.1
Среднее время на гол
56
81
Всего голов
78
47
Голов в среднем за матч
2.11
1.27
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|22 (2)
|0.85
|Мостовой Андрей
|8
|0.31
|Сергеев Иван
|8
|0.31
|Вендел Маркус
|8
|0.31
|Клаудиньо
|5
|0.19
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.19
|Мантуан Густаво
|4
|0.15
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|17 (2)
|0.65
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (2)
|0.46
|Зиньковский Антон
|3
|0.12
|Николсон Шамар
|3
|0.12
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.12
|Бальде Диао Кейта
|3
|0.12
|Литвинов Руслан
|3
|0.12
|Мартинс Кристофер
|2
|0.08
|Игнатов Михаил
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|2
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Кержаков Михаил
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Литвинов Руслан
|5
|1
|Промес Квинси
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Селихов Александр
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Денисов Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Гильермо Абаскаль
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Спартак Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
1
6
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
22
33
Зенит
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Спартак Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
23
39
Голы по времени матча
Забито
41
21
17 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
7
17%
1
5%
1-15
5
12%
5
24%
16-30
5
12%
3
14%
31-45
4
10%
5
24%
46-60
7
17%
2
10%
61-75
13
32%
5
24%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Забито
22
34
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
4
12%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
21%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Забито
63
55
25 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
7
11%
5
9%
1-15
10
16%
8
15%
16-30
8
13%
10
18%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
16%
61-75
16
25%
15
27%
76-90
Пропущено
15
32
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
7
22%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
4
27%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Результаты матчей
Зенит
Спартак Москва
Точный счет
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
7:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Зенит
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
84
76
39
49
39
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
76
84
310
210
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
223
187
169
1114
916
520
619
421
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|26
|20
|4
|2
|67 - 14
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|1:2 Заявка
|26
|14
|7
|5
|56 - 34
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|53 - 41
|40
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|0:0 Заявка
|26
|6
|8
|12
|25 - 40
|26
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|12
|0
|1
|44 - 8
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|1:2 Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|1:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 2:1 Спартак Москва
Исход игры
Зенит
70.1% (138)
Ничья
12.2% (24)
Спартак Москва
17.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
87.69% (114)
Меньше
12.31% (16)
Обе команды забьют
Да
90.77% (118)
Нет
9.23% (12)
Популярный счёт
2:1 Зенит
25.9% (51)
3:1 Зенит
13.7% (27)
2:2 Ничья
5.1% (10)
3:2 Зенит
4.6% (9)
2:0 Зенит
3% (6)
1:1 Ничья
3% (6)
5:1 Зенит
2.5% (5)
1:0 Зенит
1.5% (3)
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