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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Зенит
2:1
Второй тайм: 53'
Спартак Москва
0'
1:0
13' Гол
Клаудиньо
1:1
33' Гол
Бальде Диао Кейта
35' Желтая карточка
Зиньковский Антон
2:1
39' Гол
Мостовой Андрей
51' Желтая карточка
Чернов Никита
2:1. Гол Андрея Мостового (видео...
1:1. Гол Бальде Кейта (видео). М...
Опасно у ворот Кержакова (видео)...
1:0. Гол Клаудиньо (видео). Мир ...

Ход матча

13'
Клаудиньо
1:0
33'
1:1
Бальде Диао Кейта
(Промес Квинси)
35'
 
Зиньковский Антон
39'
Мостовой Андрей
(Клаудиньо)
2:1
46'
Чистяков Дмитрий
Караваев Вячеслав
 
51'
 
Чернов Никита
Прогнозы 197
Зенит 70.1% (138)
X 12.2% (24)
Спартак Москва 17.8% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Спартак Москва
1.52
6.70
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
55
Родригао
де
Соуза
77
Ренан
Роберт
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
23
Чернов
Никита
20
Тавареш
Томаш
17
Зиньковский
Антон
35
Мартинс
Кристофер
47
Зобнин
Роман
10
Промес
Квинси
9
Бальде
Диао
Кейта
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Зенит
4-3-3
Спартак Москва
4-4-2

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

37 матчей

48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.4%
48.6%
19%
12 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

2.55
1.47

Среднее время на гол

35
61

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

78
47

Голов в среднем за матч

2.11
1.27

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 22 (2) 0.85
Мостовой Андрей 8 0.31
Сергеев Иван 8 0.31
Вендел Маркус 8 0.31
Клаудиньо 5 0.19
Кузяев Далер 5 (2) 0.19
Мантуан Густаво 4 0.15
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 17 (2) 0.65
Соболев Александр Сергеевич 12 (2) 0.46
Зиньковский Антон 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Зобнин Роман 3 (1) 0.12
Бальде Диао Кейта 3 0.12
Литвинов Руслан 3 0.12
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Клаудиньо 1 0
Алип Нуралы 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0

Результаты матчей

Зенит
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Спартак Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

1
6
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

22
33
Зенит
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Спартак Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

23
39

Голы по времени матча

Забито

41
21
17 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
7
17%
1
5%
1-15
5
12%
5
24%
16-30
5
12%
3
14%
31-45
4
10%
5
24%
46-60
7
17%
2
10%
61-75
13
32%
5
24%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
4
12%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
21%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Забито

63
55
25 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
7
11%
5
9%
1-15
10
16%
8
15%
16-30
8
13%
10
18%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
16%
61-75
16
25%
15
27%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
7
22%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
4
27%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
7:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
8
5
8
4
2.5
7
6
3
9
3.5
4
9
3
9
4.5
2
11
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
2
10
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
22
3
18
7
1.5
16
9
11
14
2.5
9
16
5
20
3.5
6
19
4
21
4.5
2
23
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 26 20 4 2 67 - 14 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 26 14 7 5 56 - 34 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 26 11 7 8 53 - 41 40
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 26 6 8 12 25 - 40 26
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 13 12 0 1 44 - 8 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
10.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    54'
    Кузяев нанес удар по воротам соперника. Мяч угодил в ногу сопернику, после чего отправился на угловой. Восьмой корнер в нашем матче, вроде как.
  • 52'
    Да, серия рикошетов в штрафной "Спартака" была, когда Селихов ринулся в ноги соперника и мяч подобрал. Очень авантюрно играют оппоненты. 
  • 51'
    В итоге подавали мяч в штрафную игроки "Зенита", но из рамки выскочил Селихов, который до снаряда добраться все-таки сумел. 
  • Желтая карточка
    50'
    Пока что впереди не может ничего не может придумать "Спартак". Малком же в атаке хозяев идет вперед, получает по ноге... Чернов видит карточку перед собой.
  • 48'
    Промес отдал передачу на Зиньковского, тот нашел передачей Мартинса, который нанес выстрел по рамке соперника, но не сумел в левую "девятку" попасть.
  • Замена
    47'
    Чистяков вместо Караваева в составе команды хозяев вышел в перерыве. Первая замена в нашей встрече. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди питерский "Зенит", который намерен в этой встрече добыть победу и стать чемпионом страны. Досрочно! Пока же свисток на перерыв уходим отдыхать!
  • 45'
    Спокойная концовка первого тайма у нас. Тавареш с левого края выполнил передачу на Зиньковского, который до мяча добраться не смог. Выбили его защитники за пределы поля. 
  • 45'
    Штрафной заработали игроки "Зенита". Разыграли они стандартное положение. Выполнили передачу в центр питерцы, но Селихов снова на выходе ошибся, выронив снаряд из рук. Повезло, что были рядом партнеры. Они и подстраховали. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери компенсировал к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Показали нам Джикию сейчас. Скучает он на скамейке запасных и ждет своего шанса на вход на футбольное поле. 
  • 43'
    Последние минуты первого тайма у нас идут. "Зенит" пытается несколько игру успокоить. Держат питерцы сферу под контролем и никуда не торопятся. 
  • 42'
    Абаскаль пытается намекнуть рефери, что в процессе борьбы за мяч против его игрока были нарушены правила, сыграно было локтем, но Кукуян уже принял решение, да и видеоассистент фола не увидел. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 2:1!
    Снова "Зенит" выходит вперед. На грани фола сыграл в отборе сейчас хозяева. Получил мяч Клаудиньо от Малкома, после чего выполнил передачу в центр на Мостового. Тот в третьим касанием пробил по рамке противника, попал в Тавареша, после чего мяч отрикошетил в ворота!
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    • 39'
      Настоящий оркестр на трибунах "Газпром Арены". Там "Катюшу" поют фанаты, ну, а "Зенит" никак не может вернуться мяч под свой контроль.
    • 38'
      Идет постепенно к завершению первый тайм нашего матча. 8:2 по ударам в сторону ворот в пользу "Спартака". По ударам в створ - 3:1. Преимущество гостей весомое.
    • 36'
      Расстроен немного Семак пропущенному голу, ну, а его команда выполняет подачу с левого края, со штрафного, но в обороне отрабатывает сам Зиньковский, из-за которого соперник этот штрафной удар заработал. 
    • Желтая карточка
      35'
      Эта расслабленность "Зенита" не могла не сыграть свою роль. Зиньковский же у "Спартака" получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАЛЬДЕ! 1:1!
      Сравнивает счет "Спартак"! На левый край пришла передача к Промесу, который у лицевой линии догнал мяч и выполнил подачу на Бальде. Тот в касание ногой пробил по воротам, и сумел сравнять счет на табло! Идеальное исполнение от Кейта, да и не мешал ему тут особо никто бить!
    • 32'
      Соболев получил мяч от партнера после прострел с левого края. Головой Соболев пробивал, но мяч намного выше цели полетел. Напрасно было настаивать на том, чтобы судьи назначили угловой. Коснулся мяча Александр. 
    • 31'
      Как-то без энтузиазма особого двигается мяч у "Спартака" в эти минуты Но и сам "Зенит" как-то ослабил хватку, решил задачу-минимум в первом тайме. 
    • 30'
      Полчаса фактически соперники отыграли на поле. Теперь Кузяев получил удар по ноге. Вернулся он также на поле. Не потребовалось ему ротации. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Получил удар в спину Клаудиньо. Немного полежал на газоне футболист "Зенита", после чего вернулся к игре. Выход медицинской бригады не потребовался. 
    • Угловой
      27'
      Кержаков сыграл сейчас на выходе, зафиксировав мяч в своих перчатках после подачи от Промеса. Кажется, что уже 6-7 угловых сегодня соперники подали на двоих. Открытый футбол мы наблюдаем. 
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТ! Догнал у лицевой мяч Промес. Выходит он на ударную позицию, но пробивает, попадая в защитника соперника. Угловых огромное количество. В частности, подает их в большом количестве именно коллектив Абаскаля. 
    • Угловой
      25'
      Спокойно отбивается и тут "Зенит", после подачи Промеса с правого края. Такое ощущение, что визуально все ситуации под контролем питерской команды оказываются. Даже Кассьерра в свою штрафную на стандарты приходит.
    • Угловой
      24'
      Второй свой угловой Спартак" исполняет. Следует навес на дальнюю штангу, где Ренан головой играет за лицевую линию. Просит рефери снова корнер подать "красно-белых", но с другого края. 
    • 23'
      Недовольно качает головой Малком. Игроку "Зенита" показалось, что против него явно были правила нарушены, но решение сочинским рефери уже принято, его оспорить нельзя.
    • Судья
      21'
      УХ! Тавареш сейчас в подкате в борьбе с Таварешем действовал. Сумел игрок "Спартака" до мяча дотянуться. По мнению Кукуяна, не было фола против бразильца. 
    • 20'
      Бальде! После подачи с правого края игрок "Спартака" головой нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел значительно выше цели. Да и контролировал ситуацию на все 100% тут Кержаков.
    • 19'
      Мартинес пытался выполнить проникающий пас в штрафную соперника, но откуда-то возник перед ним Клаудиньо, который в лучших традициях защитника вынес мяч за боковую. 
    • Угловой
      17'
      Барриос отметился сейчас возле своих ворот. Сумел он выполнить подкат против игрока "Спартака". Промес выполняет навес от правого флага, но в обороне играет здорово "Зенит".
    • 16'
      Зиньковский отдал дальний пас на Промеса, который скинул мяч в сторону партнера. Соболев нанес дальний удар по рамке противника, но сфера выше цели полетела.
    • 15'
      Да, трагедия для Селихова, конечно. Явно не хотел так сыграть футболист "Спартака", но мяч в сетке оказался. Сейчас же "красно-белые" пытаются что-то придумать в атаке, чтобы ответить.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЛАУДИНЬО! 1:0!
      Вот это ляп Селихова! Получил он мяч от защитника, после чего долго пытался от него избавиться. В конечном итоге выбил он мяч, но попал в Клаудиньо, и от ноги игрока "Зенита" мя влетел в сетку!
    • 12'
      С Соболевым все нормально, на поле он вернулся и встречу продолжил. Показывают нам наставников клуба. Каждый из них выглядит сосредоточено. 
    • 11'
      Кассьерра нанес дальний удар по воротам соперника сейчас, но в итоге он мяч направил намного выше цели. Тем не менее, в учет пойдет этот выстрел.
    • Травма, повреждение
      10'
      Досталось Соболеву в одном из игровых моментов. В лицо от соперника прилетел ему удар мячом, но момент был игровым. Судья дал возможность даже медикам на поле выйти. 
    • 9'
      Малком снова с мячом на правой бровке оказался. Перевел он сферу на Клаудиньо, против которого тут же выдвинулся соперник, заблокировав прострел.
    • 7'
      Малком едва не заставил соперника сейчас ошибиться. Прессинговал он вратаря "Спартака", которому пришлось выбивать сферу в пожарном порядке за пределы футбольного газона.
    • 6'
      Клаудиньо отправляется выполнять навесную передачу с левого края. Следует навес на дальнюю штангу, где никого из питерцев не оказывается.
    • Угловой
      5'
      Мостовой по левому флангу пытался продраться к воротам соперника, но сразу двое соперников его встречают. В итоге мяч уходит на угловой. Мартинс мяч выбивает за лицевую. 
    • 4'
      Осторожно мячом владеют на первых минутах соперники. Игра начинается на половине поля "Спартака". Пытается "Зенит" сразу же гол в ворота соперника забить.
    • 2'
      Футболисты "Зенита" вышли на поле в небесных цветах, а игроки московского "Спартака" предстали в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Санкт-Петербурге! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Клаудиньо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Мостовой Андрей бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Зиньковский Антон получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Промес Квинси сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Бальде Диао Кейта бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Клаудиньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 2:1 Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    70.1% (138)
    Ничья
    12.2% (24)
    Спартак Москва
    17.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.69% (114)
    Меньше
    12.31% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    90.77% (118)
    Нет
    9.23% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    25.9% (51)
    3:1 Зенит
    13.7% (27)
    2:2 Ничья
    5.1% (10)
    3:2 Зенит
    4.6% (9)
    2:0 Зенит
    3% (6)
    1:1 Ничья
    3% (6)
    5:1 Зенит
    2.5% (5)
    1:0 Зенит
    1.5% (3)
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    Спартак Москва
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