Стартовал второй тайм в нашем поединке! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Чистяков вместо Караваева в составе команды хозяев вышел в перерыве. Первая замена в нашей встрече.

Промес отдал передачу на Зиньковского, тот нашел передачей Мартинса, который нанес выстрел по рамке соперника, но не сумел в левую "девятку" попасть.

Пока что впереди не может ничего не может придумать "Спартак". Малком же в атаке хозяев идет вперед, получает по ноге... Чернов видит карточку перед собой.

В итоге подавали мяч в штрафную игроки "Зенита", но из рамки выскочил Селихов, который до снаряда добраться все-таки сумел.

Да, серия рикошетов в штрафной "Спартака" была, когда Селихов ринулся в ноги соперника и мяч подобрал. Очень авантюрно играют оппоненты.

Кузяев нанес удар по воротам соперника. Мяч угодил в ногу сопернику, после чего отправился на угловой. Восьмой корнер в нашем матче, вроде как.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 2:1! Снова "Зенит" выходит вперед. На грани фола сыграл в отборе сейчас хозяева. Получил мяч Клаудиньо от Малкома, после чего выполнил передачу в центр на Мостового. Тот в третьим касанием пробил по рамке противника, попал в Тавареша, после чего мяч отрикошетил в ворота!

Абаскаль пытается намекнуть рефери, что в процессе борьбы за мяч против его игрока были нарушены правила, сыграно было локтем, но Кукуян уже принял решение, да и видеоассистент фола не увидел.

Последние минуты первого тайма у нас идут. "Зенит" пытается несколько игру успокоить. Держат питерцы сферу под контролем и никуда не торопятся.

Показали нам Джикию сейчас. Скучает он на скамейке запасных и ждет своего шанса на вход на футбольное поле.

Три минуты рефери компенсировал к основному времени первого тайма.

Штрафной заработали игроки "Зенита". Разыграли они стандартное положение. Выполнили передачу в центр питерцы, но Селихов снова на выходе ошибся, выронив снаряд из рук. Повезло, что были рядом партнеры. Они и подстраховали.

Спокойная концовка первого тайма у нас. Тавареш с левого края выполнил передачу на Зиньковского, который до мяча добраться не смог. Выбили его защитники за пределы поля.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи впереди питерский "Зенит", который намерен в этой встрече добыть победу и стать чемпионом страны. Досрочно! Пока же свисток на перерыв уходим отдыхать!

39' Настоящий оркестр на трибунах "Газпром Арены". Там "Катюшу" поют фанаты, ну, а "Зенит" никак не может вернуться мяч под свой контроль.

38' Идет постепенно к завершению первый тайм нашего матча. 8:2 по ударам в сторону ворот в пользу "Спартака". По ударам в створ - 3:1. Преимущество гостей весомое.

36' Расстроен немного Семак пропущенному голу, ну, а его команда выполняет подачу с левого края, со штрафного, но в обороне отрабатывает сам Зиньковский, из-за которого соперник этот штрафной удар заработал.

35' Эта расслабленность "Зенита" не могла не сыграть свою роль. Зиньковский же у "Спартака" получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАЛЬДЕ! 1:1!

Сравнивает счет "Спартак"! На левый край пришла передача к Промесу, который у лицевой линии догнал мяч и выполнил подачу на Бальде. Тот в касание ногой пробил по воротам, и сумел сравнять счет на табло! Идеальное исполнение от Кейта, да и не мешал ему тут особо никто бить!

32' Соболев получил мяч от партнера после прострел с левого края. Головой Соболев пробивал, но мяч намного выше цели полетел. Напрасно было настаивать на том, чтобы судьи назначили угловой. Коснулся мяча Александр.

31' Как-то без энтузиазма особого двигается мяч у "Спартака" в эти минуты Но и сам "Зенит" как-то ослабил хватку, решил задачу-минимум в первом тайме.

30' Полчаса фактически соперники отыграли на поле. Теперь Кузяев получил удар по ноге. Вернулся он также на поле. Не потребовалось ему ротации.

28' Получил удар в спину Клаудиньо. Немного полежал на газоне футболист "Зенита", после чего вернулся к игре. Выход медицинской бригады не потребовался.