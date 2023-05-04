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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 61
Зенит 65.6% (40)
X 14.8% (9)
Спартак Москва 19.7% (12)
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Зенит
Ничья
Спартак Москва
1.58
5.20
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

37 матчей

48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.4%
48.6%
19%
12 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.4%
45.9%
21.7%
12 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

51
25

Голов в среднем за матч

2.55
1.47

Среднее время на гол

35
61

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Среднее время на гол

56
81

Всего голов

78
47

Голов в среднем за матч

2.11
1.27

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 22 (2) 0.88
Сергеев Иван 8 0.32
Вендел Маркус 8 0.32
Мостовой Андрей 7 0.28
Кузяев Далер 5 (2) 0.2
Клаудиньо 4 0.16
Мантуан Густаво 4 0.16
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 17 (2) 0.68
Соболев Александр Сергеевич 12 (2) 0.48
Зиньковский Антон 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Зобнин Роман 3 (1) 0.12
Литвинов Руслан 3 0.12
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Бальде Диао Кейта 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Вендел Маркус 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Кержаков Михаил 1 0
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Клаудиньо 1 0
Алип Нуралы 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0

Результаты матчей

Зенит
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Спартак Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

1
6
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Спартак Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

22
33
Зенит
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Спартак Москва
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

23
39

Голы по времени матча

Забито

41
21
17 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
7
17%
1
5%
1-15
5
12%
5
24%
16-30
5
12%
3
14%
31-45
4
10%
5
24%
46-60
7
17%
2
10%
61-75
13
32%
5
24%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

22
34
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
4
12%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
7
21%
31-45
6
27%
3
9%
46-60
5
23%
7
21%
61-75
3
14%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Забито

63
55
25 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
7
11%
5
9%
1-15
10
16%
8
15%
16-30
8
13%
10
18%
31-45
10
16%
8
15%
46-60
12
19%
9
16%
61-75
16
25%
15
27%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 19
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
7
22%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
2
13%
8
25%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
4
27%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
7:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 28%
3
6 раз 24%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
4
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
8
5
8
4
2.5
7
6
3
9
3.5
4
9
3
9
4.5
2
11
2
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
6
1.5
8
4
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
2
10
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
22
3
18
7
1.5
16
9
11
14
2.5
9
16
5
20
3.5
6
19
4
21
4.5
2
23
2
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 61
    Зенит 65.6% (40)
    X 14.8% (9)
    Спартак Москва 19.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    1.58
    5.20
    6.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    65.6% (40)
    Ничья
    14.8% (9)
    Спартак Москва
    19.7% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.64% (39)
    Меньше
    11.36% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    93.18% (41)
    Нет
    6.82% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    23% (14)
    3:1 Зенит
    13.1% (8)
    2:2 Ничья
    8.2% (5)
    5:1 Зенит
    4.9% (3)
    1:3 Спартак Москва
    3.3% (2)
    3:2 Зенит
    3.3% (2)
    1:2 Спартак Москва
    3.3% (2)
    2:0 Зенит
    3.3% (2)
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    Зенит
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