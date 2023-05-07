Тур: 26. Стадион: Краснодар.
0:0
Первый тайм: 16'
Бонусы букмекеров
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ленини
Пина
19
Батчи
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ленини ПинаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Батчи ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Краснодар
Крылья Советов
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
0.83
1.42
Среднее время на гол
108
63
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.04
1.29
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
86
69
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|11
|0.44
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.4
|Кривцов Никита
|6
|0.24
|Ионов Алексей
|5
|0.2
|Олусегун Олакунле
|4
|0.16
|Батчи Жоау
|3
|0.12
|Кади
|3
|0.12
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.08
|Рамирес Кристиан
|2
|0.08
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|0
|0
|Кайо Панталеао
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|6
|0.24
|Ежов Роман
|3
|0.12
|Пиняев Сергей
|3
|0.12
|Костанца Фернандо
|3
|0.12
|Шитов Владислав
|2
|0.08
|Коваленко Александр
|1
|0.04
|Евгеньев Роман
|1
|0.04
|Бейл Гленн
|1 (1)
|0.04
|Якуба Денис
|1
|0.04
|Рахманович Амер
|1
|0.04
|Гапонов Илья
|1
|0.04
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.04
|Бабкин Сергей
|1
|0.04
|Чиркович Александар
|1
|0.04
|Горшков Юрий
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
|Соколов Артём
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|5
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Кобнан Мозес
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|5
|2
|Солдатенков Александр
|5
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Ежов Роман
|4
|0
|Евгеньев Роман
|3
|0
|Глушенков Максим
|3
|0
|Ломаев Иван
|3
|0
|Витюгов Максим
|3
|0
|Коваленко Александр
|2
|0
|Зотов Георгий
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Гапонов Илья
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Чиркович Александар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Крылья Советов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
6
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Крылья Советов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
21
7
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Крылья Советов
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
22
15
Волевые поражения
30
13
Голы по времени матча
Забито
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
25%
5
22%
76-90
Забито
31
9
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
6%
2
22%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
4
13%
3
33%
61-75
4
13%
2
22%
76-90
Пропущено
22
16
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90
Забито
56
26
24 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
11%
4
15%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
9
16%
3
12%
31-45
14
25%
5
19%
46-60
9
16%
7
27%
61-75
9
16%
4
15%
76-90
Пропущено
38
39
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
11%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
8
21%
4
10%
46-60
8
21%
10
26%
61-75
9
24%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3
Результаты матчей
Краснодар
Крылья Советов
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
93
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
58
58
112
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
169
187
718
916
124
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|26
|20
|4
|2
|67 - 14
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|1:2 Заявка
|26
|14
|7
|5
|56 - 34
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|53 - 41
|40
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|0:0 Заявка
|26
|6
|8
|12
|25 - 40
|26
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|12
|0
|1
|44 - 8
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|1:2 Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 17
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|1:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
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|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Краснодар
86.3% (120)
Ничья
7.9% (11)
Крылья Советов
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
64.23% (79)
Меньше
35.77% (44)
Обе команды забьют
Да
70.73% (87)
Нет
29.27% (36)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
45.3% (63)
2:0 Краснодар
13.7% (19)
1:0 Краснодар
12.2% (17)
3:1 Краснодар
6.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (8)
2:3 Крылья Советов
2.2% (3)
3:2 Краснодар
1.4% (2)
1:2 Крылья Советов
1.4% (2)
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