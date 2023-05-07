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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Краснодар
0:0
Первый тайм: 16'
Крылья Советов
0'
12' Желтая карточка
Писарский Владимир
Интервью Владимира Ивича перед м...

Ход матча

12'
 
Писарский Владимир
Прогнозы 139
Краснодар 86.3% (120)
X 7.9% (11)
Крылья Советов 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Крылья Советов
3.10
3.80
3.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
84
Литвинов
Вячеслав
4
Алонсо
Хуниор
6
Рамирес
Кристиан
10
Сперцян
Эдуард
7
Ахметов
Ильзат
16
Ленини
Пина
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
19
Батчи
Жоау
81
Овсянников
Богдан
29
Зуев
Александр
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
15
Рассказов
Николай
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
28
Гарре
Бенжамин
7
Цыпченко
Дмитрий
9
Писарский
Владимир
Краснодар
4-3-3
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Краснодар
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.83
1.42

Среднее время на гол

108
63

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
69

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.44
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.4
Кривцов Никита 6 0.24
Ионов Алексей 5 0.2
Олусегун Олакунле 4 0.16
Батчи Жоау 3 0.12
Кади 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 6 0.24
Ежов Роман 3 0.12
Пиняев Сергей 3 0.12
Костанца Фернандо 3 0.12
Шитов Владислав 2 0.08
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Бабкин Сергей 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Рамирес Кристиан 4 1
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Кобнан Мозес 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Ленини Пина 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 5 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Крылья Советов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
6
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Крылья Советов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

21
7
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Крылья Советов
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

30
13

Голы по времени матча

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
25%
5
22%
76-90

Забито

31
9
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
6%
2
22%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
4
13%
3
33%
61-75
4
13%
2
22%
76-90

Пропущено

22
16
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Забито

56
26
24 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
11%
4
15%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
9
16%
3
12%
31-45
14
25%
5
19%
46-60
9
16%
7
27%
61-75
9
16%
4
15%
76-90

Пропущено

38
39
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
11%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
8
21%
4
10%
46-60
8
21%
10
26%
61-75
9
24%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3

Результаты матчей

Краснодар
Крылья Советов

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
5
8
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
16
9
18
7
1.5
7
18
9
16
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 26 20 4 2 67 - 14 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 26 14 7 5 56 - 34 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 26 11 7 8 53 - 41 40
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 26 6 8 12 25 - 40 26
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 13 12 0 1 44 - 8 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 17 22
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:1 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 1:2 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
10.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ГОЛ! 0:1! Гарре!
  • Травма, повреждение
    14'
    Получает теперь медицинскую помощь пострадавший в предыдущем стыке футболист "Крыльев Советов".
  • Фол, нарушение
    13'
    Олакунле Олусегун слева в чужой штрафной выпрыгнул в надежде сыграть по верховому мячу, но вместо этого заехал по голове Николаю Рассказову.
  • Желтая карточка
    12'
    Владимир Писарский получил жёлтую карточку за то, что пытался помешать Кристиану Рамиресу выполнить штрафной удар в центре поля.
  • Угловой
    11'
    Недоволен был Жоау Батчи тем, что назначен угловой на левом фланге в пользу гостей. Бенжамин Гарре подавал этот корнер, после чего удар Николая Рассказова с подбора оказался заблокирован.
  • 10'
    Стабильный характер игры пока не оформился. Нельзя сказать, что какая-либо из команд владеет инициативой. Сейчас вот "Крылья" катают мяч на половине соперника. 
  • 9'
    "Крыльям Советов" очень нужны очки сегодня, а то сзади из зоны стыков их подпирает "Факел", отстающий от них всего лишь на один балл. 
  • 8'
    "Краснодар" вроде как должен считаться фаворитом сегодняшнего матча, но мы знаем, что эта команда не скупится на сюрпризы со знаком "минус" для себя.
  • Травма, повреждение
    7'
    Сергей Волков вообще-то опасно сыграл против Юрия Горшкова, высоко задрав ногу. Оказывается медицинская помощь футболисту "Крыльев Советов".
  • 6'
    Невысокая диагональ "чёрно-зелёных" в чужую штрафную с правого фланга не нашла в зоне левого инсайда Олакунле Олусегуна, потому что мяч раньше забрал Богдан Овсянников.
  • Опасный момент
    5'
    Издали с приличной силой приложился по чужим воротам Олакунле Олусегун. Никто не мешал ему размашисто пробить левее створа.
  • 4'
    На своей половине поля держат мяч краснодарцы. Не спешат развивать свою атаку хозяева, делают это в планомерном режиме.
  • Опасный момент
    3'
    Николай Рассказов завершил длительную атаку самарцев ударом с семнадцати метров низом левее створа.
  • 2'
    "Краснодар" в случае своей победы обгонит "Оренбург" и достигнет по очкам московское "Динамо".
  • 1'
    "Краснодар" играет в полностью чёрной форме сегодня, а у "Крыльев Советов" чёрные трусы, ну а футболки и гетры белые.
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • Описание гола
      16'
      ГОООООЛ Крылья Советов забивает
    • Желтая карточка
      12'
      Писарский Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Краснодар
    86.3% (120)
    Ничья
    7.9% (11)
    Крылья Советов
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.23% (79)
    Меньше
    35.77% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    70.73% (87)
    Нет
    29.27% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    45.3% (63)
    2:0 Краснодар
    13.7% (19)
    1:0 Краснодар
    12.2% (17)
    3:1 Краснодар
    6.5% (9)
    1:1 Ничья
    5.8% (8)
    2:3 Крылья Советов
    2.2% (3)
    3:2 Краснодар
    1.4% (2)
    1:2 Крылья Советов
    1.4% (2)
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    Краснодар
    Крылья Советов
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