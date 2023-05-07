Первый тайм

16' ГОЛ! 0:1! Гарре!

14' Получает теперь медицинскую помощь пострадавший в предыдущем стыке футболист "Крыльев Советов".

13' Олакунле Олусегун слева в чужой штрафной выпрыгнул в надежде сыграть по верховому мячу, но вместо этого заехал по голове Николаю Рассказову.

12' Владимир Писарский получил жёлтую карточку за то, что пытался помешать Кристиану Рамиресу выполнить штрафной удар в центре поля.

11' Недоволен был Жоау Батчи тем, что назначен угловой на левом фланге в пользу гостей. Бенжамин Гарре подавал этот корнер, после чего удар Николая Рассказова с подбора оказался заблокирован.

10' Стабильный характер игры пока не оформился. Нельзя сказать, что какая-либо из команд владеет инициативой. Сейчас вот "Крылья" катают мяч на половине соперника.