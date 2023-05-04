Локомотив Москва

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Приветствуем всех любителей российского футбола на текстовой трансляции матча 26-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и клубом "Сочи" из одноимённого города. Информировать вас о ходе этой встречи на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.