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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 55
Локомотив Москва 90.9% (50)
X 7.3% (4)
Сочи 1.8% (1)
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Локомотив Москва
Ничья
Сочи
2.05
3.96
3.80
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История личных встреч

Локомотив Москва
Сочи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.4

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.32
Миранчук Антон 7 (5) 0.28
Игнатьев Иван 5 0.2
Изидор Вильсон 4 0.16
Камано Франсуа 3 0.12
Баринов Дмитрий 2 0.08
Марадишвили Константин 2 0.08
Керк Джирано 2 0.08
Тикнизян Наир 1 0.04
Карпукас Артём 1 0.04
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.44
Мелкадзе Георгий 5 0.2
Сарвели Владислав 4 0.16
Жоаозиньо 3 0.12
Юсупов Артур 2 0.08
Джорджевич Лука 2 0.08
Заика Кирилл 2 0.08
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Шипунов Тимофей 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 3 2
Тикнизян Наир 5 0
Миранчук Антон 4 0
Карпукас Артём 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Смольников Игорь 1 1
Митай Марио 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Игнатьев Иван 2 0
Изидор Вильсон 2 0
Погостнов Егор 2 0
Дзюба Артём 1 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 7 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сочи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

11
4
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

18
24
Локомотив Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сочи
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

29
28

Голы по времени матча

Забито

23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
8
35%
2
17%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
6
27%
3
11%
61-75
2
9%
7
26%
76-90

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
17%
5
20%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

21
16
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
12
57%
2
13%
76-90

Забито

41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
6
15%
5
14%
1-15
8
20%
2
5%
16-30
5
12%
11
30%
30%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
4
10%
8
22%
61-75
11
27%
8
22%
76-90

Пропущено

43
43
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
9%
5
12%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
8
19%
9
21%
31-45
3
7%
10
23%
46-60
9
21%
7
16%
61-75
14
33%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2
Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Сочи

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
5
7
1.5
8
5
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
2
11
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
4
8
4
9
2.5
1
11
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
17
8
10
15
1.5
12
13
7
18
2.5
4
21
4
21
3.5
2
23
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей российского футбола на текстовой трансляции матча 26-го тура РПЛ между московским "Локомотивом" и клубом "Сочи" из одноимённого города. Информировать вас о ходе этой встречи на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 6 минут.



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Прогнозы 55
Локомотив Москва 90.9% (50)
X 7.3% (4)
Сочи 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Сочи
2.05
3.96
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи

Исход игры
Локомотив Москва
90.9% (50)
Ничья
7.3% (4)
Сочи
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
45.5% (25)
2:0 Локомотив Москва
14.5% (8)
1:0 Локомотив Москва
9.1% (5)
3:1 Локомотив Москва
9.1% (5)
1:1 Ничья
5.5% (3)
3:0 Локомотив Москва
3.6% (2)
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