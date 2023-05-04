Тур: 26. Стадион: РЖД Арена.
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Сочи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|8
|0.32
|Миранчук Антон
|7 (5)
|0.28
|Игнатьев Иван
|5
|0.2
|Изидор Вильсон
|4
|0.16
|Камано Франсуа
|3
|0.12
|Баринов Дмитрий
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Керк Джирано
|2
|0.08
|Тикнизян Наир
|1
|0.04
|Карпукас Артём
|1
|0.04
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
|Магкеев Станислав
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.44
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.2
|Сарвели Владислав
|4
|0.16
|Жоаозиньо
|3
|0.12
|Юсупов Артур
|2
|0.08
|Джорджевич Лука
|2
|0.08
|Заика Кирилл
|2
|0.08
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Шипунов Тимофей
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|6
|1
|Магкеев Станислав
|6
|1
|Ненахов Максим
|3
|2
|Тикнизян Наир
|5
|0
|Миранчук Антон
|4
|0
|Карпукас Артём
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Камано Франсуа
|3
|0
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Смольников Игорь
|1
|1
|Митай Марио
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Игнатьев Иван
|2
|0
|Изидор Вильсон
|2
|0
|Погостнов Егор
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Щетинин Михаил
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|7
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сочи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
11
4
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
18
24
Локомотив Москва
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сочи
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
29
28
Голы по времени матча
Забито
23
12
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
5
42%
61-75
8
35%
2
17%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
18%
3
11%
1-15
4
18%
3
11%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
6
27%
3
11%
61-75
2
9%
7
26%
76-90
Забито
18
25
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
17%
5
20%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
21
16
5 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
4
25%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
12
57%
2
13%
76-90
Забито
41
37
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
6
15%
5
14%
1-15
8
20%
2
5%
16-30
5
12%
11
30%
30%
31-45
7
17%
3
8%
46-60
4
10%
8
22%
61-75
11
27%
8
22%
76-90
Пропущено
43
43
17 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
9%
5
12%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
8
19%
9
21%
31-45
3
7%
10
23%
46-60
9
21%
7
16%
61-75
14
33%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2
Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1
Результаты матчей
Локомотив Москва
Сочи
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
8 раз 32%
2
8 раз 32%
1
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
57
85
39
310
210
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
66
58
48
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
1015
1213
718
421
421
223
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|36 - 33
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 57
|17
|16.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Сочи
Исход игры
Локомотив Москва
90.9% (50)
Ничья
7.3% (4)
Сочи
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.63% (35)
Меньше
31.37% (16)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
45.5% (25)
2:0 Локомотив Москва
14.5% (8)
1:0 Локомотив Москва
9.1% (5)
3:1 Локомотив Москва
9.1% (5)
1:1 Ничья
5.5% (3)
3:0 Локомотив Москва
3.6% (2)
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