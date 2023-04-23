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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Волос
0:1
Первый тайм: 38'
Арис Салоники
0'
0:1
27' Гол
Дарида Владимир

Ход матча

27'
0:1
Дарида Владимир
(Пальма Луис)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Арис Салоники
4.90
6.80
2.01
Все Коэффициенты
12
Котник
Матиц
3
Алхо
Николай
66
Пиринен
Юха
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
51
Чиринос
Мичаэль
8
Enzo
Gaggi
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
4
Фабиано
Лейсманн
43
Пеерсман
Марвин
18
Мазику
Брэдли
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
11
Итурбе
Хуан
16
Дарида
Владимир
17
Пальма
Луис
47
Камара
Абубакар
Волос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Арис Салоники

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:0
С
2:0
ТМК
1:0
С
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
180

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 6 0.19
Ожегович Огнен 6 (1) 0.19
Цоканис Тасос 4 0.13
Фернандес Пауло 3 0.1
Куциас Георгиос 3 0.1
Луна Антонио 2 0.06
Ван Веерт Том 2 0.06
Баррьентос Жан 2 (1) 0.06
Чиринос Мичаэль 1 0.03
Enzo Gaggi 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Эшковал Жоау 1 0.03
Тахатос Эфстатиос 1 0.03
Кноккар Антони 1 (1) 0.03
Алхо Николай 0 0
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Карталис Александрос 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 8 0.26
Грэй Андре 6 0.19
Мансини Даниэль 4 0.13
Гарсия Мануэль II 4 0.13
Дарида Владимир 3 0.1
Итурбе Хуан 3 0.1
Фабиано Лейсманн 3 (1) 0.1
Камашу Рафаэл 2 0.06
Матео Гарсия 2 0.06
Рупп Лукас 1 0.03
Одубаджо Мозес 1 0.03
Жервиньо Куасси 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Брабец Якуб 1 0.03
Камара Абубакар 1 0.03
М'баката Салем 1 0.03
Пеерсман Марвин 0 0
Дабо Брайан 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делетич Милош 7 0
Сьелис Христос 7 0
Алхо Николай 3 2
Баррьентос Жан 6 0
Эшковал Жоау 6 0
Enzo Gaggi 5 0
Луна Антонио 4 0
Клейман Борис 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Мескида Николас 3 0
Ожегович Огнен 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Dimitris Metaxas 3 0
Си Аруна 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Перес Фелипе 2 0
Кноккар Антони 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Пиринен Юха 1 0
Каче Эргюс 1 0
Карталис Александрос 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Чиринос Мичаэль 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиано Лейсманн 9 0
Дабо Брайан 6 1
Этебо Огенекаро 6 1
Одубаджо Мозес 7 0
Камара Абубакар 3 1
Матео Гарсия 3 1
Итурбе Хуан 4 0
Пеерсман Марвин 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Мансини Даниэль 3 0
Камашу Рафаэл 3 0
Грэй Андре 2 0
Брабец Якуб 2 0
Хулиан Диас 2 0
Шейх Пап 2 0
Пальма Луис 0 1
Н'Кулу Николя 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мазику Брэдли 1 0
М'баката Салем 1 0

Результаты матчей

Волос
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Арис Салоники
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

8
6
Волос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Арис Салоники
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

14
25
Волос
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Арис Салоники
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

11
11

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

18
14
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Пропущено

28
21
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
14%
2
10%
1-15
5
18%
4
19%
16-30
7
25%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
5
18%
7
33%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
5
31%
4
15%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Забито

34
41
11 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
1
3%
5
12%
1-15
6
18%
7
17%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
8
24%
8
20%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
9
26%
8
20%
76-90

Пропущено

45
33
26 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
7
16%
4
12%
1-15
10
22%
5
15%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
6
13%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3
Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0

Результаты матчей

Волос
Арис Салоники

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волос
Арис Салоники

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
12
18
3
27
2.5
7
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 30 22 3 5 56 - 15 69
2.
Панатинаикос
 30 21 6 3 41 - 12 69
3.
Олимпиакос
 30 18 9 3 61 - 19 63
4.
ПАОК
 30 17 9 4 50 - 22 60
5.
Арис Салоники
 1:0 31 13 5 13 43 - 32 44
6.
Волос
 0:1 31 11 7 13 33 - 47 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 15 10 4 1 36 - 9 34
4.
ПАОК
 15 10 3 2 28 - 10 33
5.
Арис Салоники
 1:0 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 0:1 16 5 2 9 17 - 30 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 15 10 3 2 20 - 6 33
2.
АЕК
 15 10 2 3 24 - 8 32
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 0:1 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 1:0 16 4 3 9 16 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 15 (2)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
АЕК Гарсия Леви 12 (4)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (2)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
Весь список

Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Арис Салоники
4.90
6.80
2.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:1 Арис Салоники онлайн

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Арис Салоники
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