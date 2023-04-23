Тур: 31. Стадион: Пантессалико.
0:1
Первый тайм: 38'
Ход матча
27'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
12
Котник
Матиц
66
Пиринен
Юха
13
Луна
Антонио
23
Хулиан
Диас
11
Итурбе
Хуан
17
Пальма
Луис
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Си АрунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Волос
Арис Салоники
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
180
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|6
|0.19
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|0.19
|Цоканис Тасос
|4
|0.13
|Фернандес Пауло
|3
|0.1
|Куциас Георгиос
|3
|0.1
|Луна Антонио
|2
|0.06
|Ван Веерт Том
|2
|0.06
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.06
|Чиринос Мичаэль
|1
|0.03
|Enzo Gaggi
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Эшковал Жоау
|1
|0.03
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0.03
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.03
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
|Карталис Александрос
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|8
|0.26
|Грэй Андре
|6
|0.19
|Мансини Даниэль
|4
|0.13
|Гарсия Мануэль II
|4
|0.13
|Дарида Владимир
|3
|0.1
|Итурбе Хуан
|3
|0.1
|Фабиано Лейсманн
|3 (1)
|0.1
|Камашу Рафаэл
|2
|0.06
|Матео Гарсия
|2
|0.06
|Рупп Лукас
|1
|0.03
|Одубаджо Мозес
|1
|0.03
|Жервиньо Куасси
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Брабец Якуб
|1
|0.03
|Камара Абубакар
|1
|0.03
|М'баката Салем
|1
|0.03
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делетич Милош
|7
|0
|Сьелис Христос
|7
|0
|Алхо Николай
|3
|2
|Баррьентос Жан
|6
|0
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Enzo Gaggi
|5
|0
|Луна Антонио
|4
|0
|Клейман Борис
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Мескида Николас
|3
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Dimitris Metaxas
|3
|0
|Си Аруна
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Каче Эргюс
|1
|0
|Карталис Александрос
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Чиринос Мичаэль
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|9
|0
|Дабо Брайан
|6
|1
|Этебо Огенекаро
|6
|1
|Одубаджо Мозес
|7
|0
|Камара Абубакар
|3
|1
|Матео Гарсия
|3
|1
|Итурбе Хуан
|4
|0
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Камашу Рафаэл
|3
|0
|Грэй Андре
|2
|0
|Брабец Якуб
|2
|0
|Хулиан Диас
|2
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
Результаты матчей
Волос
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Арис Салоники
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
6
Волос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Арис Салоники
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
14
25
Волос
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Арис Салоники
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
20% (6)
47% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
11
11
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
22
31
Голы по времени матча
Забито
18
14
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
5
28%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Пропущено
28
21
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
14%
2
10%
1-15
5
18%
4
19%
16-30
7
25%
4
19%
31-45
1
4%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
5
18%
7
33%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
0
0%
4
15%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
6
22%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
5
31%
4
15%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
18%
2
17%
1-15
5
29%
29%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Забито
34
41
11 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
1
3%
5
12%
1-15
6
18%
7
17%
16-30
4
12%
7
17%
31-45
8
24%
8
20%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
9
26%
8
20%
76-90
Пропущено
45
33
26 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 21
7
16%
4
12%
1-15
10
22%
5
15%
16-30
9
20%
6
18%
31-45
4
9%
4
12%
46-60
9
20%
5
15%
61-75
6
13%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3
Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
АЕК - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2
Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0
Результаты матчей
Волос
Арис Салоники
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
0
10 раз 33%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волос
Арис Салоники
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
78
87
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
510
411
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
2010
1218
1218
327
723
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|3
|5
|56 - 15
|69
|2.
|30
|21
|6
|3
|41 - 12
|69
|3.
|30
|18
|9
|3
|61 - 19
|63
|4.
|30
|17
|9
|4
|50 - 22
|60
|5.
|1:0
|31
|13
|5
|13
|43 - 32
|44
|6.
|0:1
|31
|11
|7
|13
|33 - 47
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|8
|10
|12
|29 - 32
|34
|2.
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|30
|7
|8
|15
|30 - 47
|29
|4.
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|30
|5
|12
|13
|28 - 47
|27
|6.
|30
|5
|11
|14
|20 - 50
|26
|7.
|30
|6
|7
|17
|20 - 46
|25
|8.
|30
|4
|11
|15
|19 - 42
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|36 - 9
|34
|4.
|15
|10
|3
|2
|28 - 10
|33
|5.
|1:0
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|0:1
|16
|5
|2
|9
|17 - 30
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|20 - 6
|33
|2.
|15
|10
|2
|3
|24 - 8
|32
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|1:0
|16
|4
|3
|9
|16 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|5.
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|15 (2)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|12 (4)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (2)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8