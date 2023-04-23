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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Олимпиакос
1:3
Конец матча
АЕК
0'
0:1
7' Гол
Гачинович Мийат
40' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
41' Желтая карточка
Марсело Родиней
43' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
1:1
54' Гол
Бакамбу Седрик
66' Желтая карточка
Фортунис Костас
1:2
82' Пенальти
Гарсия Леви
1:3
90' Гол
Манталос Петрос
90'+7

Ход матча

7'
0:1
Гачинович Мийат
(Цубер Стивен)
40'
 
Шиманьски Дамиан
41'
Марсело Родиней
 
43'
 
Пинеда Орбелин
51'
Масурас Гиоргос
Вальбуэна Матьё
 
51'
Врусаи Мариус
Биэл Пеп
 
54'
Бакамбу Седрик
(Масурас Гиоргос)
1:1
66'
Фортунис Костас
 
70'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
70'
 
Йонссон Йенс
Шиманьски Дамиан
77'
Эль-Араби Юссеф
Бакамбу Седрик
 
82'
1:2
Гарсия Леви
84'
 
Фернандес Пауло
Гачинович Мийат
84'
 
Манталос Петрос
Цубер Стивен
84'
Андруцос Танасис
Марсело Родиней
 
84'
Касами Пайтим
Фортунис Костас
 
89'
 
Галанопулос Костас
Пинеда Орбелин
90'
1:3
Манталос Петрос
(Амрабат Нордин)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 277 Количество передач 373
  • 43 Владение мячом, % 57
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
66
Сиссе
Пап
Абу
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
21
Биэл
Пеп
28
Вальбуэна
Матьё
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
4
Шиманьски
Дамиан
19
Элиассон
Никлас
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-1-3-2

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

47 матчей

55.3%
19.1%
25.6%
26 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.3%
42.6%
19.1%
18 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.4%
38.3%
21.3%
19 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
КГ
1:1
К
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.96
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

1.39
0.58

Среднее время на гол

64
154

Всего голов

79
50

Голов в среднем за матч

1.68
1.06

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 16 (2) 0.52
Биэл Пеп 8 (1) 0.26
Родригес Хамес 5 (1) 0.16
Эль-Араби Юссеф 5 (2) 0.16
Фортунис Костас 4 0.13
Каньос Серхи 4 0.13
Масурас Гиоргос 4 0.13
Ин-Бом Хван 3 0.1
Вальбуэна Матьё 3 0.1
Родригес Гарри 2 0.06
Папастатопулос Сократис 2 0.06
Андруцос Танасис 1 0.03
Касами Пайтим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Самассеку Диади 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Рябчук Олег 0 0
Рамон 0 0
М'Вила Янн 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Марсело Родиней 0 0
Пипа 0 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 13 (4) 0.42
Гачинович Мийат 8 0.26
Пинеда Орбелин 8 0.26
Араужо Серхио 7 0.23
Амрабат Нордин 7 (4) 0.23
Цубер Стивен 5 0.16
Ван Веерт Том 4 0.13
Манталос Петрос 2 0.06
Вида Домагой 1 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Митоглу Герасимос 1 0.03
Элиассон Никлас 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 6 1
Биэл Пеп 3 1
М'Вила Янн 4 0
Марсело Родиней 4 0
Рябчук Олег 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Бакамбу Седрик 3 0
Масурас Гиоргос 3 0
Врусаи Мариус 3 0
Ба Уссейну 3 0
Фортунис Костас 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Касами Пайтим 1 0
Родригес Хамес 1 0
Каньос Серхи 1 0
Самассеку Диади 1 0
Кунде Пьер 1 0
Пипа 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Амрабат Нордин 7 0
Араужо Серхио 6 0
Цавелас Георгиос 5 0
Гачинович Мийат 5 0
Пинеда Орбелин 5 0
Вида Домагой 4 0
Мукуди Ароль 4 0
Манталос Петрос 3 0
Хаджсафи Эсхан 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Йонссон Йенс 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0
Фернандес Пауло 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
АЕК
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
3
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
АЕК
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

1
9

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

24
31
Олимпиакос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
АЕК
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

30
34

Голы по времени матча

Забито

38
26
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
4
11%
2
8%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
8
21%
4
15%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
10
26%
5
19%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

26
33
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
3
12%
4
12%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
10
38%
7
21%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
5
19%
11
33%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Забито

64
59
29 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 37
21 Забивали первыми 24
4 Не забивали 4
7
11%
6
10%
1-15
4
6%
5
8%
16-30
18
28%
11
19%
31-45
12
19%
10
17%
46-60
8
13%
11
19%
61-75
15
23%
16
27%
76-90

Пропущено

20
16
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
0
0%
7
44%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
8
40%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2
АЕК
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1
АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
10
6
1.5
10
5
5
11
2.5
7
8
3
13
3.5
2
13
3
13
4.5
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
8
8
4
11
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
27
4
18
13
1.5
18
13
9
22
2.5
11
20
4
27
3.5
3
28
3
28
4.5
2
29
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 31 23 3 5 59 - 16 72
2.
Панатинаикос
 31 22 6 3 43 - 13 72
3.
Олимпиакос
 31 18 9 4 62 - 22 63
4.
ПАОК
 31 17 9 5 51 - 24 60
5.
Арис Салоники
 31 13 5 13 45 - 32 44
6.
Волос
 31 11 7 13 33 - 49 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 30 8 10 12 29 - 32 34
2.
ОФИ
 30 8 10 12 30 - 37 34
3.
Панетоликос
 30 7 8 15 30 - 47 29
4.
Астерас
 30 5 14 11 22 - 34 29
5.
ПАС Янина
 30 5 12 13 28 - 47 27
6.
Ламия
 30 5 11 14 20 - 50 26
7.
Ионикос
 30 6 7 17 20 - 46 25
8.
Левадиакос
 30 4 11 15 19 - 42 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 15 12 1 2 32 - 7 37
2.
Панатинаикос
 15 11 3 1 21 - 6 36
3.
Олимпиакос
 16 10 4 2 37 - 12 34
4.
ПАОК
 16 10 3 3 29 - 12 33
5.
Арис Салоники
 15 9 2 4 27 - 12 29
6.
Волос
 16 5 2 9 17 - 32 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 15 6 6 3 16 - 11 24
2.
Астерас
 15 5 8 2 14 - 9 23
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 14 3 5 6 10 - 19 14
8.
Панетоликос
 15 3 4 8 11 - 21 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 16 11 3 2 22 - 7 36
2.
АЕК
 16 11 2 3 27 - 9 35
3.
Олимпиакос
 15 8 5 2 25 - 10 29
4.
ПАОК
 15 7 6 2 22 - 12 27
5.
Волос
 15 6 5 4 16 - 17 23
6.
Арис Салоники
 16 4 3 9 18 - 20 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 14 5 4 5 18 - 17 19
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
4.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
5.
Ламия
 15 1 7 7 8 - 25 10
6.
ПАС Янина
 15 1 6 8 12 - 25 9
7.
Левадиакос
 15 1 4 10 7 - 25 7
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 16 (2)
АЕК Гарсия Леви 13 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 10 (3)
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 9
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 10
Астерас Иглесиас Матиас 10
Астерас Гардавски Михаэль 1 8
Ионикос Ромао Алаиксис 1 8
ОФИ Ларссон Эрик 1 8
Весь список
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