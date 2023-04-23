Тур: 31. Стадион: Караискакис.
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолГачинович Мийат
40' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
41' Желтая карточкаМарсело Родиней
43' Желтая карточкаПинеда Орбелин
1:1
54' ГолБакамбу Седрик
66' Желтая карточкаФортунис Костас
1:2
82' ПенальтиГарсия Леви
1:3
90' ГолМанталос Петрос
90'+7
Ход матча
7'
0:1
40'
41'
43'
54'
66'
82'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
277 Количество передач 373
-
43 Владение мячом, % 57
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
25.8%
12.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
47 матчей
55.3%
19.1%
25.6%
26 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.3%
42.6%
19.1%
18 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.4%
38.3%
21.3%
19 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.96
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
1.39
0.58
Среднее время на гол
64
154
Всего голов
79
50
Голов в среднем за матч
1.68
1.06
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
36
Больше 77%
Меньше 23%
11
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
11
Больше 23%
Меньше 77%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
53
84
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|16 (2)
|0.52
|Биэл Пеп
|8 (1)
|0.26
|Родригес Хамес
|5 (1)
|0.16
|Эль-Араби Юссеф
|5 (2)
|0.16
|Фортунис Костас
|4
|0.13
|Каньос Серхи
|4
|0.13
|Масурас Гиоргос
|4
|0.13
|Ин-Бом Хван
|3
|0.1
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.1
|Родригес Гарри
|2
|0.06
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.03
|Касами Пайтим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Самассеку Диади
|1
|0.03
|Ранджелович Лазар
|1
|0.03
|Рябчук Олег
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|М'Вила Янн
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|13 (4)
|0.42
|Гачинович Мийат
|8
|0.26
|Пинеда Орбелин
|8
|0.26
|Араужо Серхио
|7
|0.23
|Амрабат Нордин
|7 (4)
|0.23
|Цубер Стивен
|5
|0.16
|Ван Веерт Том
|4
|0.13
|Манталос Петрос
|2
|0.06
|Вида Домагой
|1
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Митоглу Герасимос
|1
|0.03
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|6
|1
|Биэл Пеп
|3
|1
|М'Вила Янн
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Рябчук Олег
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Бакамбу Седрик
|3
|0
|Масурас Гиоргос
|3
|0
|Врусаи Мариус
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Пипа
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Амрабат Нордин
|7
|0
|Араужо Серхио
|6
|0
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Пинеда Орбелин
|5
|0
|Вида Домагой
|4
|0
|Мукуди Ароль
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Хаджсафи Эсхан
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
АЕК
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
3
Олимпиакос
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
АЕК
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Сухие победы
1
9
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
24
31
Олимпиакос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
АЕК
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
30
34
Голы по времени матча
Забито
38
26
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
17 Не забивали 17
4
11%
2
8%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
8
21%
4
15%
31-45
7
18%
6
23%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
10
26%
5
19%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
26
33
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
3
12%
4
12%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
10
38%
7
21%
31-45
5
19%
4
12%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
5
19%
11
33%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Забито
64
59
29 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 37
21 Забивали первыми 24
4 Не забивали 4
7
11%
6
10%
1-15
4
6%
5
8%
16-30
18
28%
11
19%
31-45
12
19%
10
17%
46-60
8
13%
11
19%
61-75
15
23%
16
27%
76-90
Пропущено
20
16
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
1
5%
2
13%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
0
0%
7
44%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
8
40%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2
Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2
АЕК
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1 Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1
АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1
Результаты матчей
Олимпиакос
АЕК
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
106
105
511
78
313
213
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
87
88
411
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
274
1813
1813
922
1120
427
328
328
229
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|3
|5
|59 - 16
|72
|2.
|31
|22
|6
|3
|43 - 13
|72
|3.
|31
|18
|9
|4
|62 - 22
|63
|4.
|31
|17
|9
|5
|51 - 24
|60
|5.
|31
|13
|5
|13
|45 - 32
|44
|6.
|31
|11
|7
|13
|33 - 49
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|8
|10
|12
|29 - 32
|34
|2.
|30
|8
|10
|12
|30 - 37
|34
|3.
|30
|7
|8
|15
|30 - 47
|29
|4.
|30
|5
|14
|11
|22 - 34
|29
|5.
|30
|5
|12
|13
|28 - 47
|27
|6.
|30
|5
|11
|14
|20 - 50
|26
|7.
|30
|6
|7
|17
|20 - 46
|25
|8.
|30
|4
|11
|15
|19 - 42
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|32 - 7
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|21 - 6
|36
|3.
|16
|10
|4
|2
|37 - 12
|34
|4.
|16
|10
|3
|3
|29 - 12
|33
|5.
|15
|9
|2
|4
|27 - 12
|29
|6.
|16
|5
|2
|9
|17 - 32
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|6
|3
|16 - 11
|24
|2.
|15
|5
|8
|2
|14 - 9
|23
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|8.
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|22 - 7
|36
|2.
|16
|11
|2
|3
|27 - 9
|35
|3.
|15
|8
|5
|2
|25 - 10
|29
|4.
|15
|7
|6
|2
|22 - 12
|27
|5.
|15
|6
|5
|4
|16 - 17
|23
|6.
|16
|4
|3
|9
|18 - 20
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|4.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|5.
|15
|1
|7
|7
|8 - 25
|10
|6.
|15
|1
|6
|8
|12 - 25
|9
|7.
|15
|1
|4
|10
|7 - 25
|7
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|16 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|13 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|10 (3)
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Астерас
|Иглесиас Матиас
|10
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|1 8
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 8
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 8