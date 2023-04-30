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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Второй тайм: 69'
АЕК
0'
24' Желтая карточка
Йонссон Йенс
43' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
44' Желтая карточка
Мукуди Ароль

Ход матча

21'
 
Пинеда Орбелин
Рота Лазарос
24'
 
Йонссон Йенс
43'
Магнуссон Хёрдур
 
44'
 
Мукуди Ароль
47'
Мансини Даниэль
Гнезда-Черин Адам
 
59'
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
 
60'
Кляйнхайслер Ласло
Бернард Дуарте
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 15
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
4.50
3.20
3.70
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
25
Галанопулос
Костас
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Панатинаикос
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

Панатинаикос
АЕК

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед

49 матчей

36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.6%
53.1%
16.3%
15 побед 26 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.4%
49%
32.6%
9 побед 24 ничьи 16 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:0
С
3:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
3:1
К
2:3
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.38
0.84

Среднее время на гол

65
107

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

60
41

Голов в среднем за матч

1.22
0.84

Тотал матчей

2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44

Среднее время на гол

73
107

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 11 (4) 0.33
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.24
Иоаннидис Фотис 7 (2) 0.21
Паласиос Себастьян 6 0.18
Бернард Дуарте 2 0.06
Мансини Даниэль 2 0.06
Вербич Беньямин 2 0.06
Курбелис Димитрис 1 0.03
Гнезда-Черин Адам 1 0.03
Санчес Факундо 1 0.03
Кляйнхайслер Ласло 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Перес Рубен 0 0
Шарлия Звонимир 0 0
Бриньоли Альберто 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 14 (4) 0.42
Гачинович Мийат 8 0.24
Пинеда Орбелин 8 0.24
Араужо Серхио 7 0.21
Амрабат Нордин 7 (4) 0.21
Цубер Стивен 6 0.18
Ван Веерт Том 4 0.12
Манталос Петрос 2 0.06
Мукуди Ароль 2 0.06
Вида Домагой 1 0.03
Фернандес Пауло 1 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Митоглу Герасимос 1 0.03
Элиассон Никлас 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Сидибе Джибриль 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Рота Лазарос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курбелис Димитрис 8 1
Перес Рубен 8 0
Шенквельд Барт 6 1
Шарлия Звонимир 5 0
Хуанкар 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Бриньоли Альберто 4 0
Магнуссон Хёрдур 4 0
Гнезда-Черин Адам 4 0
Шпорар Андраж 3 0
Санчес Факундо 2 0
Вербич Беньямин 2 0
Паласиос Себастьян 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Чокай Энис 0 1
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 9 0
Амрабат Нордин 8 0
Араужо Серхио 6 0
Цавелас Георгиос 5 0
Гачинович Мийат 5 0
Пинеда Орбелин 5 0
Мукуди Ароль 5 0
Вида Домагой 4 0
Манталос Петрос 3 0
Хаджсафи Эсхан 3 0
Йонссон Йенс 3 0
Элиассон Никлас 3 0
Рота Лазарос 3 0
Цубер Стивен 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Гарсия Леви 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
АЕК
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3
Панатинаикос
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
АЕК
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

23
35
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
56% (18)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
АЕК
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)

Сухие победы

12
10

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

26
38

Голы по времени матча

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
8
38%
5
19%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

23
37
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
19 Не забивали 18
1
4%
4
11%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
6
26%
7
19%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
5
22%
13
35%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

44
63
17 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 39
22 Забивали первыми 25
5 Не забивали 4
3
7%
6
10%
1-15
3
7%
7
11%
16-30
11
25%
11
17%
31-45
5
11%
10
16%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
13
30%
30%
18
29%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1
Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0

Результаты матчей

Панатинаикос
АЕК

Точный счет

2:0
5 раз 33%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 28%
3
8 раз 25%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
11
5
1
14
2.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
8
8
1
16
2.5
4
12
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
28
4
15
17
1.5
19
13
2
30
2.5
12
20
1
31
3.5
4
28
1
31
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 0:0 33 24 4 5 63 - 16 76
2.
Панатинаикос
 0:0 33 23 7 3 45 - 13 76
3.
Олимпиакос
 5:0 33 19 9 5 68 - 24 66
4.
ПАОК
 2:2 33 17 10 6 53 - 30 61
5.
Арис Салоники
 2:2 33 14 6 13 49 - 35 48
6.
Волос
 0:5 33 11 7 15 33 - 56 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 0:0 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 0:0 16 11 4 1 21 - 6 37
3.
Олимпиакос
 5:0 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 2:2 17 10 4 3 31 - 14 34
5.
Арис Салоники
 2:2 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 0:5 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 0:0 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 5:0 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 2:2 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 0:5 16 6 5 5 16 - 22 23
6.
Арис Салоники
 2:2 17 4 4 9 20 - 22 16

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Ионикос Georgios Mygas 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
АЕК
4.50
3.20
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 АЕК онлайн

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Панатинаикос
АЕК
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