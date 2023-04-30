Тур: 33. Стадион: Апостолос Николаидис.
0:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЙонссон Йенс
43' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
44' Желтая карточкаМукуди Ароль
71' Желтая карточкаВида Домагой
85' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
89' Желтая карточкаМанталос Петрос
90'+5
Ход матча
24'
43'
44'
71'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 15
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
3
Хуанкар
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
Панатинаикос
АЕК
28 матчей
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.6%
46.4%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 16 побед
49 матчей
36.7%
34.7%
28.6%
18 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.6%
53.1%
16.3%
15 побед 26 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.4%
49%
32.6%
9 побед 24 ничьи 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.38
0.84
Среднее время на гол
65
107
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
60
41
Голов в среднем за матч
1.22
0.84
Тотал матчей
2.5
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
Среднее время на гол
73
107
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|11 (4)
|0.33
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.24
|Иоаннидис Фотис
|7 (2)
|0.21
|Паласиос Себастьян
|6
|0.18
|Бернард Дуарте
|2
|0.06
|Мансини Даниэль
|2
|0.06
|Вербич Беньямин
|2
|0.06
|Курбелис Димитрис
|1
|0.03
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.03
|Санчес Факундо
|1
|0.03
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Перес Рубен
|0
|0
|Шарлия Звонимир
|0
|0
|Бриньоли Альберто
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|14 (4)
|0.42
|Гачинович Мийат
|8
|0.24
|Пинеда Орбелин
|8
|0.24
|Араужо Серхио
|7
|0.21
|Амрабат Нордин
|7 (4)
|0.21
|Цубер Стивен
|6
|0.18
|Ван Веерт Том
|4
|0.12
|Манталос Петрос
|2
|0.06
|Мукуди Ароль
|2
|0.06
|Вида Домагой
|1
|0.03
|Фернандес Пауло
|1
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Митоглу Герасимос
|1
|0.03
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курбелис Димитрис
|9
|1
|Перес Рубен
|8
|0
|Шенквельд Барт
|6
|1
|Шарлия Звонимир
|5
|0
|Хуанкар
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Бриньоли Альберто
|4
|0
|Магнуссон Хёрдур
|4
|0
|Гнезда-Черин Адам
|4
|0
|Шпорар Андраж
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Вербич Беньямин
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Чокай Энис
|0
|1
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|9
|0
|Амрабат Нордин
|8
|0
|Араужо Серхио
|6
|0
|Вида Домагой
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|5
|0
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Пинеда Орбелин
|5
|0
|Мукуди Ароль
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Хаджсафи Эсхан
|3
|0
|Йонссон Йенс
|3
|0
|Элиассон Никлас
|3
|0
|Рота Лазарос
|3
|0
|Цубер Стивен
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Гарсия Леви
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
АЕК
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
13% (2)
81% (13)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Панатинаикос
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
АЕК
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
23
35
Панатинаикос
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
АЕК
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
12
10
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
26
38
Голы по времени матча
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
2
10%
2
8%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
2
10%
6
23%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
8
38%
5
19%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
50%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
23
37
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
20 Не забивали 19
1
4%
4
11%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
6
26%
7
19%
31-45
3
13%
4
11%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
5
22%
13
35%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90
Забито
44
63
17 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 39
22 Забивали первыми 25
6 Не забивали 5
3
7%
6
10%
1-15
3
7%
7
11%
16-30
11
25%
11
17%
31-45
5
11%
10
16%
46-60
9
20%
11
17%
61-75
13
30%
30%
18
29%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
5
36%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - ПАОК 4:0 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 АЕК - Арис Салоники 3:1
Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0
Результаты матчей
Панатинаикос
АЕК
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 27%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
79
115
115
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
89
116
413
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
285
1518
1914
231
1221
132
429
132
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|24
|4
|5
|63 - 16
|76
|2.
|33
|23
|7
|3
|45 - 13
|76
|3.
|33
|19
|9
|5
|68 - 24
|66
|4.
|33
|18
|9
|6
|54 - 30
|63
|5.
|33
|14
|5
|14
|49 - 36
|47
|6.
|33
|11
|7
|15
|33 - 56
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|21 - 6
|37
|3.
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|17
|11
|3
|3
|32 - 14
|36
|5.
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|6.
|17
|4
|3
|10
|20 - 23
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панатинаикос
|Курбелис Димитрис
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10