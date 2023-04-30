Тур: 33. Стадион: Караискакис.
5:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
19' ГолНтои Андреас-Ричардос
2:0
25' ГолКасами Пайтим
3:0
45' ГолБиэл Пеп
4:0
61' ГолБакамбу Седрик
5:0
68' ГолЭль-Араби Юссеф
Ход матча
19'
25'
2:0
45'
3:0
61'
4:0
68'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
2
Рамон
21
Биэл
Пеп
12
Котник
Матиц
17
Си
Аруна
66
Пиринен
Юха
10
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
-
17 Си АрунаЗащитник
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Олимпиакос
Волос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.2
0.75
Среднее время на гол
450
120
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|17 (3)
|0.52
|Биэл Пеп
|9 (1)
|0.27
|Родригес Хамес
|5 (1)
|0.15
|Эль-Араби Юссеф
|5 (2)
|0.15
|Фортунис Костас
|4
|0.12
|Каньос Серхи
|4
|0.12
|Масурас Гиоргос
|4
|0.12
|Ин-Бом Хван
|3
|0.09
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.09
|Родригес Гарри
|2
|0.06
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.06
|Касами Пайтим
|2
|0.06
|Андруцос Танасис
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Самассеку Диади
|1
|0.03
|Ранджелович Лазар
|1
|0.03
|Рябчук Олег
|0
|0
|Рамон
|0
|0
|М'Вила Янн
|0
|0
|Уи-Чжо Хван
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Пипа
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|6
|0.18
|Ожегович Огнен
|6 (1)
|0.18
|Цоканис Тасос
|4
|0.12
|Фернандес Пауло
|3
|0.09
|Куциас Георгиос
|3
|0.09
|Луна Антонио
|2
|0.06
|Ван Веерт Том
|2
|0.06
|Баррьентос Жан
|2 (1)
|0.06
|Чиринос Мичаэль
|1
|0.03
|Enzo Gaggi
|1
|0.03
|Перес Фелипе
|1
|0.03
|Эшковал Жоау
|1
|0.03
|Тахатос Эфстатиос
|1
|0.03
|Кноккар Антони
|1 (1)
|0.03
|Алхо Николай
|0
|0
|Мескида Николас
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
|Карталис Александрос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|6
|1
|Рябчук Олег
|5
|0
|Биэл Пеп
|3
|1
|М'Вила Янн
|4
|0
|Масурас Гиоргос
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Бакамбу Седрик
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Врусаи Мариус
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Касами Пайтим
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Кунде Пьер
|1
|0
|Пипа
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьелис Христос
|8
|0
|Баррьентос Жан
|7
|0
|Делетич Милош
|7
|0
|Алхо Николай
|3
|2
|Эшковал Жоау
|6
|0
|Enzo Gaggi
|6
|0
|Луна Антонио
|5
|0
|Клейман Борис
|4
|0
|Dimitris Metaxas
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Мескида Николас
|3
|0
|Ожегович Огнен
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Си Аруна
|1
|1
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Перес Фелипе
|2
|0
|Карталис Александрос
|2
|0
|Кноккар Антони
|2
|0
|Тахатос Эфстатиос
|2
|0
|Пиринен Юха
|1
|0
|Каче Эргюс
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Чиринос Мичаэль
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Волос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
6
5
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Волос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
5
26
Волевые поражения
24
14
Олимпиакос
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Волос
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Сухие победы
7
13
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
9
28
Волевые поражения
30
19
Голы по времени матча
Забито
38
16
15 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
3
19%
16-30
8
21%
3
19%
31-45
7
18%
3
19%
46-60
6
16%
2
13%
61-75
10
26%
5
31%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
5
29%
29%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Забито
27
18
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
3
11%
1
6%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
10
37%
1
6%
31-45
5
19%
5
28%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Пропущено
11
33
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
1
9%
6
18%
16-30
1
9%
7
21%
31-45
1
9%
2
6%
46-60
3
27%
7
21%
61-75
5
45%
7
21%
76-90
Забито
65
34
29 В 1-м тайме 11
36 Во 2-м тайме 23
21 Забивали первыми 11
4 Не забивали 14
7
11%
1
3%
1-15
4
6%
6
18%
16-30
18
28%
4
12%
31-45
12
18%
8
24%
46-60
9
14%
6
18%
61-75
15
23%
9
26%
76-90
Пропущено
22
50
6 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 18
15 Не пропускали 22
1
5%
7
14%
1-15
4
18%
11
22%
16-30
1
5%
9
18%
31-45
4
18%
5
10%
46-60
4
18%
10
20%
61-75
8
36%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос
Волос
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
2
9 раз 28%
1
6 раз 19%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
98
106
710
511
116
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
88
510
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
1814
1814
1220
923
329
428
329
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|24
|4
|5
|63 - 16
|76
|2.
|0:0
|33
|23
|7
|3
|45 - 13
|76
|3.
|5:0
|33
|19
|9
|5
|68 - 24
|66
|4.
|2:2
|33
|17
|10
|6
|53 - 30
|61
|5.
|2:2
|33
|14
|6
|13
|49 - 35
|48
|6.
|0:5
|33
|11
|7
|15
|33 - 56
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|9
|10
|12
|33 - 39
|37
|2.
|31
|8
|10
|13
|31 - 35
|34
|3.
|31
|7
|9
|15
|32 - 49
|30
|4.
|31
|6
|12
|13
|29 - 47
|30
|5.
|31
|5
|15
|11
|22 - 34
|30
|6.
|31
|5
|12
|14
|20 - 50
|27
|7.
|31
|6
|7
|18
|20 - 47
|25
|8.
|31
|4
|12
|15
|21 - 44
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|1
|2
|36 - 7
|40
|2.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|21 - 6
|37
|3.
|5:0
|17
|11
|4
|2
|42 - 12
|37
|4.
|2:2
|17
|10
|4
|3
|31 - 14
|34
|5.
|2:2
|16
|10
|2
|4
|29 - 13
|32
|6.
|0:5
|17
|5
|2
|10
|17 - 34
|17
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|6
|4
|18 - 14
|24
|2.
|16
|5
|9
|2
|14 - 9
|24
|3.
|15
|4
|6
|5
|16 - 22
|18
|4.
|15
|4
|4
|7
|12 - 25
|16
|5.
|15
|3
|7
|5
|12 - 17
|16
|6.
|16
|3
|6
|7
|12 - 20
|15
|7.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|8.
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|12
|3
|2
|24 - 7
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|3
|3
|27 - 9
|36
|3.
|5:0
|16
|8
|5
|3
|26 - 12
|29
|4.
|2:2
|16
|7
|6
|3
|22 - 16
|27
|5.
|0:5
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|6.
|2:2
|17
|4
|4
|9
|20 - 22
|16
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|2.
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|3.
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|4.
|16
|3
|2
|11
|10 - 27
|11
|5.
|16
|1
|8
|7
|8 - 25
|11
|6.
|15
|2
|4
|9
|13 - 21
|10
|7.
|16
|1
|5
|10
|9 - 27
|8
|8.
|15
|0
|6
|9
|8 - 25
|6
|Олимпиакос
|Бакамбу Седрик
|18 (2)
|АЕК
|Гарсия Леви
|14 (4)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|13 (1)
|Панатинаикос
|Шпорар Андраж
|11 (3)
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|9 (3)
|Ионикос
|Ромао Алаиксис
|1 9
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 9
|Ионикос
|Валерианос Йоргос
|1 9
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|10
|Ионикос
|Georgios Mygas
|10