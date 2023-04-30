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  5. Суперлига 2022-2023

Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Олимпиакос
5:0
Конец матча
Волос
0'
1:0
19' Гол
Нтои Андреас-Ричардос
2:0
25' Гол
Касами Пайтим
3:0
45' Гол
Биэл Пеп
4:0
61' Гол
Бакамбу Седрик
5:0
68' Гол
Эль-Араби Юссеф
90'+1
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
2
Рамон
6
М'Вила
Янн
27
Касами
Пайтим
21
Биэл
Пеп
28
Вальбуэна
Матьё
7
Фортунис
Костас
94
Бакамбу
Седрик
12
Котник
Матиц
17
Си
Аруна
16
Сьелис
Христос
66
Пиринен
Юха
32
Тахатос
Эфстатиос
21
Dimitris
Metaxas
8
Enzo
Gaggi
6
Цоканис
Тасос
51
Чиринос
Мичаэль
10
Перес
Фелипе
7
Делетич
Милош
Олимпиакос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:3
С
0:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.75

Среднее время на гол

450
120

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
62

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 18 (3) 0.55
Биэл Пеп 9 (1) 0.27
Эль-Араби Юссеф 6 (2) 0.18
Родригес Хамес 5 (1) 0.15
Фортунис Костас 4 0.12
Масурас Гиоргос 4 0.12
Каньос Серхи 4 0.12
Ин-Бом Хван 3 0.09
Вальбуэна Матьё 3 0.09
Родригес Гарри 2 0.06
Папастатопулос Сократис 2 0.06
Касами Пайтим 2 0.06
Андруцос Танасис 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Самассеку Диади 1 0.03
Ранджелович Лазар 1 0.03
Рябчук Олег 0 0
Рамон 0 0
М'Вила Янн 0 0
Уи-Чжо Хван 0 0
Марсело Родиней 0 0
Пипа 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 6 0.18
Ожегович Огнен 6 (1) 0.18
Цоканис Тасос 4 0.12
Фернандес Пауло 3 0.09
Куциас Георгиос 3 0.09
Луна Антонио 2 0.06
Ван Веерт Том 2 0.06
Баррьентос Жан 2 (1) 0.06
Чиринос Мичаэль 1 0.03
Enzo Gaggi 1 0.03
Перес Фелипе 1 0.03
Эшковал Жоау 1 0.03
Тахатос Эфстатиос 1 0.03
Кноккар Антони 1 (1) 0.03
Алхо Николай 0 0
Мескида Николас 0 0
Фернандеш Виктор 0 0
Карталис Александрос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 6 1
Рябчук Олег 5 0
Биэл Пеп 3 1
М'Вила Янн 4 0
Масурас Гиоргос 4 0
Марсело Родиней 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Бакамбу Седрик 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Врусаи Мариус 3 0
Ба Уссейну 3 0
Фортунис Костас 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 2 0
Вальбуэна Матьё 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Касами Пайтим 1 0
Родригес Хамес 1 0
Каньос Серхи 1 0
Самассеку Диади 1 0
Кунде Пьер 1 0
Пипа 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьелис Христос 8 0
Баррьентос Жан 7 0
Делетич Милош 7 0
Алхо Николай 3 2
Эшковал Жоау 6 0
Enzo Gaggi 6 0
Луна Антонио 5 0
Клейман Борис 4 0
Dimitris Metaxas 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Мескида Николас 3 0
Ожегович Огнен 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Си Аруна 1 1
Цоканис Тасос 2 0
Перес Фелипе 2 0
Карталис Александрос 2 0
Кноккар Антони 2 0
Тахатос Эфстатиос 2 0
Пиринен Юха 1 0
Каче Эргюс 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Чиринос Мичаэль 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Волос
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
5
Олимпиакос
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Волос
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
26

Волевые поражения

24
14
Олимпиакос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Волос
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
45% (15)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)

Сухие победы

8
13

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
28

Волевые поражения

30
19

Голы по времени матча

Забито

43
16
18 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 24
4
9%
0
0%
1-15
5
12%
3
19%
16-30
9
21%
3
19%
31-45
7
16%
3
19%
46-60
8
19%
2
13%
61-75
10
23%
5
31%
76-90

Пропущено

11
22
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
3
14%
1-15
3
27%
7
32%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
3
27%
1
5%
76-90

Забито

27
18
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
3
11%
1
6%
1-15
1
4%
3
17%
16-30
10
37%
1
6%
31-45
5
19%
5
28%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

11
33
2 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 15
0
0%
4
12%
1-15
1
9%
6
18%
16-30
1
9%
7
21%
31-45
1
9%
2
6%
46-60
3
27%
7
21%
61-75
5
45%
7
21%
76-90

Забито

70
34
32 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 23
22 Забивали первыми 11
4 Не забивали 15
7
10%
1
3%
1-15
6
9%
6
18%
16-30
19
27%
4
12%
31-45
12
17%
8
24%
46-60
11
16%
6
18%
61-75
15
21%
9
26%
76-90

Пропущено

22
55
6 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 23
1
5%
7
13%
1-15
4
18%
13
24%
16-30
1
5%
10
18%
31-45
4
18%
5
9%
46-60
4
18%
12
22%
61-75
8
36%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:3 Олимпиакос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0
Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2
Волос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Арис Салоники 0:3 ПАОК - Волос 4:2 Волос - АЕК 0:1
Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Волос

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
8 раз 47%
2
6 раз 35%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
2
9 раз 27%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
11
6
1.5
7
10
6
11
2.5
1
16
4
13
3.5
4
13
4.5
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
18
15
19
14
1.5
12
21
10
23
2.5
3
30
5
28
3.5
4
29
4.5
2
31
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 33 24 4 5 63 - 16 76
2.
Панатинаикос
 33 23 7 3 45 - 13 76
3.
Олимпиакос
 33 19 9 5 68 - 24 66
4.
ПАОК
 33 18 9 6 54 - 30 63
5.
Арис Салоники
 33 14 5 14 49 - 36 47
6.
Волос
 33 11 7 15 33 - 56 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 31 9 10 12 33 - 39 37
2.
Атромитос
 31 8 10 13 31 - 35 34
3.
Панетоликос
 31 7 9 15 32 - 49 30
4.
ПАС Янина
 31 6 12 13 29 - 47 30
5.
Астерас
 31 5 15 11 22 - 34 30
6.
Ламия
 31 5 12 14 20 - 50 27
7.
Ионикос
 31 6 7 18 20 - 47 25
8.
Левадиакос
 31 4 12 15 21 - 44 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 16 13 1 2 36 - 7 40
2.
Панатинаикос
 16 11 4 1 21 - 6 37
3.
Олимпиакос
 17 11 4 2 42 - 12 37
4.
ПАОК
 17 11 3 3 32 - 14 36
5.
Арис Салоники
 16 10 2 4 29 - 13 32
6.
Волос
 17 5 2 10 17 - 34 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атромитос
 16 6 6 4 18 - 14 24
2.
Астерас
 16 5 9 2 14 - 9 24
3.
ПАС Янина
 15 4 6 5 16 - 22 18
4.
Ламия
 15 4 4 7 12 - 25 16
5.
Левадиакос
 15 3 7 5 12 - 17 16
6.
ОФИ
 16 3 6 7 12 - 20 15
7.
Ионикос
 15 3 5 7 10 - 20 14
8.
Панетоликос
 16 3 5 8 13 - 23 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 17 12 3 2 24 - 7 39
2.
АЕК
 17 11 3 3 27 - 9 36
3.
Олимпиакос
 16 8 5 3 26 - 12 29
4.
ПАОК
 16 7 6 3 22 - 16 27
5.
Волос
 16 6 5 5 16 - 22 23
6.
Арис Салоники
 17 4 3 10 20 - 23 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 15 6 4 5 21 - 19 22
2.
Панетоликос
 15 4 4 7 19 - 26 16
3.
ПАС Янина
 16 2 6 8 13 - 25 12
4.
Ионикос
 16 3 2 11 10 - 27 11
5.
Ламия
 16 1 8 7 8 - 25 11
6.
Атромитос
 15 2 4 9 13 - 21 10
7.
Левадиакос
 16 1 5 10 9 - 27 8
8.
Астерас
 15 0 6 9 8 - 25 6

Топ бомбардиров
Олимпиакос Бакамбу Седрик 18 (2)
АЕК Гарсия Леви 14 (4)
Панетоликос Карелис Никос 13 (1)
Панатинаикос Шпорар Андраж 11 (3)
Арис Салоники Пальма Луис 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ионикос Ромао Алаиксис 1 9
ОФИ Ларссон Эрик 1 9
Ионикос Валерианос Йоргос 1 9
Панатинаикос Курбелис Димитрис 1 9
Панетоликос Младен Себастьян 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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