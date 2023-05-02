Тур: 34. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Джонс Роберт
Ход матча
18'
1:0
31'
2:0
34'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
307 Количество передач 222
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Челси
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
66.7%
11 побед 14 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
44 матча
38.6%
15.9%
45.5%
17 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
22.7%
38.6%
38.7%
10 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.17
Среднее время на гол
73
77
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
2
1.23
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
68
53
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
74
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.44
|Эдегор Мартин
|14
|0.41
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.38
|Жезус Габриэл
|10 (1)
|0.29
|Джака Гранит
|5
|0.15
|Нкетиа Эдди
|4
|0.12
|Нелсон Райс
|3
|0.09
|Парти Томас
|3
|0.09
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.21
|Стерлинг Рахим
|4
|0.12
|Маунт Мэйсон
|3
|0.09
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|Фелиш Жоау
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Парти Томас
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|8
|1
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Ковачич Матео
|7
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
5
7
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Челси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
28
16
Арсенал
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Челси
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
21
10
Волевые поражения
33
23
Голы по времени матча
Забито
46
15
15 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
2
4%
3
20%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
7
15%
4
27%
31-45
12
26%
2
13%
46-60
9
20%
1
7%
61-75
10
22%
2
13%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
2
10%
2
12%
76-90
Забито
30
18
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
7
23%
1
6%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
20%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
2
7%
6
33%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
7
47%
61-75
5
25%
4
27%
76-90
Забито
76
33
33 В 1-м тайме 16
43 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 12
9
12%
4
12%
1-15
13
17%
6
18%
16-30
11
14%
6
18%
31-45
18
24%
6
18%
46-60
13
17%
3
9%
61-75
12
16%
8
24%
76-90
Пропущено
40
32
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
6
15%
2
6%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
7
18%
7
22%
31-45
7
18%
2
6%
46-60
10
25%
11
34%
61-75
7
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0
Результаты матчей
Арсенал
Челси
Точный счет
3:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
107
133
611
115
116
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
96
107
312
512
114
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
1913
2310
923
1617
230
726
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 38
|78
|2.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|84 - 30
|76
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 42
|56
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|45 - 45
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|0:3 Заявка
|33
|10
|9
|14
|30 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|3:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 21
|42
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|43 - 16
|37
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|0:3 Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|0:3 Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Челси
Исход игры
Арсенал
90.6% (145)
Ничья
6.3% (10)
Челси
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (87)
Меньше
25.64% (30)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
36.9% (59)
3:1 Арсенал
11.9% (19)
2:0 Арсенал
8.1% (13)
1:0 Арсенал
8.1% (13)
1:1 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Арсенал
1.3% (2)
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