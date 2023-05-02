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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Арсенал
3:0
Перерыв
Челси
0'
1:0
18' Гол
Эдегор Мартин
2:0
31' Гол
Эдегор Мартин
3:0
34' Гол
Жезус Габриэл

Ход матча

18'
Эдегор Мартин
(Джака Гранит)
1:0
31'
Эдегор Мартин
(Джака Гранит)
2:0
34'
Жезус Габриэл
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 307 Количество передач 222
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 156
Арсенал 90.4% (141)
X 6.4% (10)
Челси 3.2% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Челси
5.70
6.60
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
19
Троссар
Леандро
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
33
Фофана
Уэсли
6
Силва
Тьяго
21
Чилуэлл
Бен
7
Канте
Н'Голо
5
Фернандес
Энцо
8
Ковачич
Матео
31
Мадуэке
Нони
9
Обамеянг
Пьер-Эмерик
17
Стерлинг
Рахим
Арсенал
4-3-3
Челси
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Челси

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
66.7%
11 побед 14 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

44 матча

38.6%
15.9%
45.5%
17 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

22.7%
38.6%
38.7%
10 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ЛЕ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
МКЧ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
С
1:1
ТМК
0:3
К
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
С
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:4
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.17

Среднее время на гол

73
77

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2
1.23

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

68
53

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 15 0.44
Эдегор Мартин 14 0.41
Сака Букайо 13 (2) 0.38
Жезус Габриэл 10 (1) 0.29
Джака Гранит 5 0.15
Нкетиа Эдди 4 0.12
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.21
Стерлинг Рахим 4 0.12
Маунт Мэйсон 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Галлахер Конор 2 0.06
Фелиш Жоау 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Парти Томас 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 8 1
Кулибали Калиду 6 1
Ковачич Матео 7 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Томас Тухель 1 1
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Арсенал
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

5
7
Арсенал
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Челси
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

28
16
Арсенал
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Челси
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

21
10

Волевые поражения

33
23

Голы по времени матча

Забито

46
15
15 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
2
4%
3
20%
1-15
6
13%
3
20%
16-30
7
15%
4
27%
31-45
12
26%
2
13%
46-60
9
20%
1
7%
61-75
10
22%
2
13%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
15%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
5
29%
29%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
6
30%
4
24%
61-75
2
10%
2
12%
76-90

Забито

30
18
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 21
7
23%
1
6%
1-15
7
23%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
6
20%
4
22%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
2
7%
6
33%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
4
20%
7
47%
61-75
5
25%
4
27%
76-90

Забито

76
33
33 В 1-м тайме 16
43 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 16
2 Не забивали 12
9
12%
4
12%
1-15
13
17%
6
18%
16-30
11
14%
6
18%
31-45
18
24%
6
18%
46-60
13
17%
3
9%
61-75
12
16%
8
24%
76-90

Пропущено

40
32
16 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
6
15%
2
6%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
7
18%
7
22%
31-45
7
18%
2
6%
46-60
10
25%
11
34%
61-75
7
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3
Челси
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0
Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0

Результаты матчей

Арсенал
Челси

Точный счет

3:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
4
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
13
3
1.5
6
11
11
5
2.5
1
16
5
11
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
9
6
10
7
1.5
3
12
5
12
2.5
1
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
19
13
23
10
1.5
9
23
16
17
2.5
2
30
7
26
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:0 Заявка 34 24 6 4 81 - 38 78
2.
Манчестер Сити
 Заявка 32 24 4 4 84 - 30 76
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 19 6 7 49 - 39 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 33 16 8 9 65 - 42 56
6.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
7.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
8.
Брайтон
 Заявка 31 15 7 9 61 - 40 52
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 33 13 6 14 45 - 45 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 0:3 Заявка 33 10 9 14 30 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 33 9 7 17 37 - 47 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 16 14 1 1 54 - 16 43
2.
Арсенал
 3:0 Заявка 17 13 3 1 48 - 21 42
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
4.
Ливерпуль
 Заявка 16 11 4 1 43 - 16 37
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 15 8 3 4 31 - 14 27
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 0:3 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 3:0 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 21 - 31 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 2 8 21 - 21 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 0:3 Заявка 16 4 4 8 13 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 16 3 3 10 15 - 24 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 34 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Арсенал" ведёт с крупным счётом у "Челси" в домашнем лондонском дерби.
  • 45'
    Бен Чилуэлл получил мяч на левом фланге, а подавать не стал, и опять пошли у "Челси" какие-то непонятные передачи поперёк-назад.
  • Фол, нарушение
    45'
    Габриэл Жезус на гостевой половине поля стал виновником падения на газон Рахима Стерлинга, это нарушение правил в атаке от одного из "канониров".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляются к первому тайму главным арбитром встречи.
  • 44'
    Матео Ковачич с левого края отдавал проникающую передачу на Рахима Стерлинга, а получился просто пас для соперника - Аарона Рамсдейла.
  • 43'
    Нони Мадуэке отдавал передачу на левый полуфланг Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который показал ужасную обработку и упустил мяч за лицевую.
  • Травма, повреждение
    41'
    Снова медицинская пауза в сегодняшнем матче. Уэсли Фофана потребовалась помощь непосредственно врачебной бригады.
  • 40'
    Габриэл Жезус через несколько секунд тоже упал на газон после столкновения с другим соперником, но поднялся быстро на ноги футболист "Арсенала".
  • Травма, повреждение
    39'
    Уэсли Фофана в центре поля на фланге лежит и не поднимается. Габи Жезус вроде как отмахнулся от него недавно.
  • 38'
    Спокойно перекатывают мяч игроки "Арсенала". Не совсем спокойно, всё-таки пытаются гости их прессинговать. Но справляются "канониры" без потерь.
  • 37'
    Интересно, удержит ли "Арсенал" сегодня победу? Вопрос может показаться странным, но эта команда приучила всех ждать от неё чего угодно.
  • 36'
    "Челси" жалкое зрелище представляет, особенно в обороне. На пороге очередного поражения находится команда Фрэнка Лэмпарда.
  • 35'
    Сначала Габриэл Жезус пытался ассистировать Граниту Джаке, чей удар заблокировал Уэсли Фофана, ну а на добивании сработал уже сам Жезус. Так был забит третий гол. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Габриэл Жезус!
    На левый угол вратарской последовал навес у "Арсенала", где возникла суматоха, и в конце концов Габи Жезус отправил мяч в сетку.
  • 32'
    Ну что, посмотрим, как отреагирует "Челси" на такое развитие событий и отреагирует ли вообще.
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    • 2 гола - дубль!
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мартин Эдегор (дубль)!
      Опять плохо действует оборона "синих", Гранит Джака отдаёт передачу в центр штрафной, а Мартин Эдегор поражает правый угол.
    • 30'
      Габриэл Жезус сам не решился пробивать из левой части чужой штрафной и откатил мяч на Граниту Джаки, у которого позиция для удара была ещё хуже.
    • 29'
      Мартин Эдегор со штрафного удара бесхитростно забросил мяч в руки Кепы Аррисабалаги.
    • Фол, нарушение
      28'
      Рука действительно была - полуприжатая, так скажем. Сейчас есть у "Арсенала" штрафной, поскольку Пьер-Эмерик Обамеянг в нескольких метрах от своей штрафной сфолил против Жоржиньо.
    • 27'
      Леандро Троссар наносит удар с правого полуфланга, и мяч в своей штрафной блокирует Уэсли Фофана. Нет пенальти, хотя "канониры" усмотрели там игру рукой.
    • Угловой
      26'
      Корнер с правого фланга исполнил тоже Бен Чилуэлл, была подача, а Якуб Кивёр вынес мяч вторым этажом, то есть ничего опасного.
    • Опасный момент
      25'
      Бен Чилуэлл слева врывался в чужую штрафную и нанёс опасный удар  в дальний угол, который Аарон Рэмсдейл перевёл на угловой.
    • 24'
      Если напомнить о предыдущих матчах команд, то "Арсенал" проиграл с разгромным счётом клубу "Манчестер Сити", а "Челси" потерпел поражение от "Брентфорда".
    • Фол, нарушение
      23'
      Жоржиньо фолит против Энцо Фернандеса, небольшое нарушение правил со стороны "Арсенала".
    • 22'
      Правда, теперь вот отдали мяч хозяева сопернику, перестраиваются на оборонительный стиль в какой-то манере.
    • 21'
      Немногим более 60 процентов времени владеет мячом "Арсенал". Можно сказать, он реализовал своё территориальное превосходство.
    • Судья
      20'
      При Фрэнке Лэмпарде "Челси" проиграл пять матчей кряду. Сегодня шестой, что ли, будет?
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мартин Эдегор!
      Хорошую атаку провели футболисты хозяев поля, Гранит Джака прострелил с левого края, а Мартин Эдегор отправил мяч в цель от перекладины.
    • 17'
      Рахим Стерлинг перешёл через центр поля и подарил мяч игроку хозяев. Как-то "Челси" не демонстрирует серьёзного футбола сегодня. А удивительно ли это вообще?
    • 16'
      Леандро Троссар выполнял подачу с левого края, а Букайо Сака с линии вратарской пробил вторым этажом в правый угол, где мяч отразил Кепа Аррисабалага.
    • 15'
      Но и "Арсенал" такого маху дал: имел лидерство с приличным отрывом и умудрился превратить в пыль своё преимущество в таблице над "Манчестер Сити".
    • 14'
      "Челси", конечно, ничего уже не светит в этом сезоне, провально всё получилось у "синих" после ухода Романа Абрамовича.
    • Фол, нарушение
      13'
      Сесар Аспиликуета нарушает правила против Леандро Троссара.
    • Угловой
      12'
      Угловой заработан хозяевами на левом фланге. Потом уже с игры последовала у них подача слишком сильная, мяч отправился за лицевую линию.
    • 10'
      "Арсенал", конечно, должен хотеть реабилитироваться перед своими болельщиками. И начало матча по игре остаётся за "пушкарями".
    • Травма, повреждение
      9'
      Букайо Сака справа от чужих ворот не преуспел в создании опасного момента и не заработал углового, зато нанёс небольшое повреждение Тьяго Силве.
    • 8'
      Александр Зинченко не решился навешивать с левого фланга, решили "канониры" разыгрывать низом и в итоге потеряли мяч, но ненадолго.
    • 7'
      С левого фланга проходила у "Челси" проникающая передача в штрафную площадь "Арсенала", однако её адресатом оказался одинокий Аарон Рамсдейл.
    • Травма, повреждение
      5'
      Энцо Фернандес возле центральной линии неудачно поборолся за низовой мяч с Габриэлем дос Сантосом и получил повреждение.
    • Опасный момент
      5'
      Но теперь опасно у ворот "Челси"! Сесар Аспиликуета в собственной штрафной криво скинул мяч головой под удар Гранита Джаки, который не сумел переиграл Кепу Аррисабалагу с минимального расстояния.
    • 4'
      Александр Зинченко вбросил аут на левом фланге в центре поля, и также остались хозяева катать мяч вдали от ворот соперника. Неинтересно пока.
    • 4'
      Если напомнить о предыдущих матчах команд, то "Арсенал" проиграл с разгромным счётом клубу "Манчестер Сити", а "Челси" потерпел поражение от "Брентфорда".
    • 3'
      Бен Уайт совершал доставку с правого фланга, однако не довели "арсенальцы" ситуацию до удара по чужим воротам, хотя была у них такая возможность на подступах к штрафной "Челси".
    • 2'
      "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Челси" экипировка сине-белого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Челси

    Исход игры
    Арсенал
    90.6% (145)
    Ничья
    6.3% (10)
    Челси
    3.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (87)
    Меньше
    25.64% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    36.9% (59)
    3:1 Арсенал
    11.9% (19)
    2:0 Арсенал
    8.1% (13)
    1:0 Арсенал
    8.1% (13)
    1:1 Ничья
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    3:0 Арсенал
    1.3% (2)
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    Арсенал
    Челси
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