Снова медицинская пауза в сегодняшнем матче. Уэсли Фофана потребовалась помощь непосредственно врачебной бригады.

Нони Мадуэке отдавал передачу на левый полуфланг Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который показал ужасную обработку и упустил мяч за лицевую.

Матео Ковачич с левого края отдавал проникающую передачу на Рахима Стерлинга, а получился просто пас для соперника - Аарона Рамсдейла.

Габриэл Жезус на гостевой половине поля стал виновником падения на газон Рахима Стерлинга, это нарушение правил в атаке от одного из "канониров".

Бен Чилуэлл получил мяч на левом фланге, а подавать не стал, и опять пошли у "Челси" какие-то непонятные передачи поперёк-назад.

Свисток на перерыв. "Арсенал" ведёт с крупным счётом у "Челси" в домашнем лондонском дерби.

Ну что, посмотрим, как отреагирует "Челси" на такое развитие событий и отреагирует ли вообще.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Габриэл Жезус! На левый угол вратарской последовал навес у "Арсенала", где возникла суматоха, и в конце концов Габи Жезус отправил мяч в сетку.

Сначала Габриэл Жезус пытался ассистировать Граниту Джаке, чей удар заблокировал Уэсли Фофана, ну а на добивании сработал уже сам Жезус. Так был забит третий гол.

"Челси" жалкое зрелище представляет, особенно в обороне. На пороге очередного поражения находится команда Фрэнка Лэмпарда.

Интересно, удержит ли "Арсенал" сегодня победу? Вопрос может показаться странным, но эта команда приучила всех ждать от неё чего угодно.

Спокойно перекатывают мяч игроки "Арсенала". Не совсем спокойно, всё-таки пытаются гости их прессинговать. Но справляются "канониры" без потерь.

Уэсли Фофана в центре поля на фланге лежит и не поднимается. Габи Жезус вроде как отмахнулся от него недавно.

Габриэл Жезус через несколько секунд тоже упал на газон после столкновения с другим соперником, но поднялся быстро на ноги футболист "Арсенала".

Правда, теперь вот отдали мяч хозяева сопернику, перестраиваются на оборонительный стиль в какой-то манере.

Жоржиньо фолит против Энцо Фернандеса, небольшое нарушение правил со стороны "Арсенала".

Если напомнить о предыдущих матчах команд, то "Арсенал" проиграл с разгромным счётом клубу "Манчестер Сити", а "Челси" потерпел поражение от "Брентфорда".

Бен Чилуэлл слева врывался в чужую штрафную и нанёс опасный удар в дальний угол, который Аарон Рэмсдейл перевёл на угловой.

Корнер с правого фланга исполнил тоже Бен Чилуэлл, была подача, а Якуб Кивёр вынес мяч вторым этажом, то есть ничего опасного.

Леандро Троссар наносит удар с правого полуфланга, и мяч в своей штрафной блокирует Уэсли Фофана. Нет пенальти, хотя "канониры" усмотрели там игру рукой.

Рука действительно была - полуприжатая, так скажем. Сейчас есть у "Арсенала" штрафной, поскольку Пьер-Эмерик Обамеянг в нескольких метрах от своей штрафной сфолил против Жоржиньо.

Мартин Эдегор со штрафного удара бесхитростно забросил мяч в руки Кепы Аррисабалаги.

Габриэл Жезус сам не решился пробивать из левой части чужой штрафной и откатил мяч на Граниту Джаки, у которого позиция для удара была ещё хуже.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Мартин Эдегор (дубль)! Опять плохо действует оборона "синих", Гранит Джака отдаёт передачу в центр штрафной, а Мартин Эдегор поражает правый угол.

21' Немногим более 60 процентов времени владеет мячом "Арсенал". Можно сказать, он реализовал своё территориальное превосходство.

20' При Фрэнке Лэмпарде "Челси" проиграл пять матчей кряду. Сегодня шестой, что ли, будет?

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Мартин Эдегор!

Хорошую атаку провели футболисты хозяев поля, Гранит Джака прострелил с левого края, а Мартин Эдегор отправил мяч в цель от перекладины.

17' Рахим Стерлинг перешёл через центр поля и подарил мяч игроку хозяев. Как-то "Челси" не демонстрирует серьёзного футбола сегодня. А удивительно ли это вообще?

16' Леандро Троссар выполнял подачу с левого края, а Букайо Сака с линии вратарской пробил вторым этажом в правый угол, где мяч отразил Кепа Аррисабалага.

15' Но и "Арсенал" такого маху дал: имел лидерство с приличным отрывом и умудрился превратить в пыль своё преимущество в таблице над "Манчестер Сити".

14' "Челси", конечно, ничего уже не светит в этом сезоне, провально всё получилось у "синих" после ухода Романа Абрамовича.

13' Сесар Аспиликуета нарушает правила против Леандро Троссара.

12' Угловой заработан хозяевами на левом фланге. Потом уже с игры последовала у них подача слишком сильная, мяч отправился за лицевую линию.

10' "Арсенал", конечно, должен хотеть реабилитироваться перед своими болельщиками. И начало матча по игре остаётся за "пушкарями".

9' Букайо Сака справа от чужих ворот не преуспел в создании опасного момента и не заработал углового, зато нанёс небольшое повреждение Тьяго Силве.

8' Александр Зинченко не решился навешивать с левого фланга, решили "канониры" разыгрывать низом и в итоге потеряли мяч, но ненадолго.

7' С левого фланга проходила у "Челси" проникающая передача в штрафную площадь "Арсенала", однако её адресатом оказался одинокий Аарон Рамсдейл.

5' Энцо Фернандес возле центральной линии неудачно поборолся за низовой мяч с Габриэлем дос Сантосом и получил повреждение.

5' Но теперь опасно у ворот "Челси"! Сесар Аспиликуета в собственной штрафной криво скинул мяч головой под удар Гранита Джаки, который не сумел переиграл Кепу Аррисабалагу с минимального расстояния.

4' Александр Зинченко вбросил аут на левом фланге в центре поля, и также остались хозяева катать мяч вдали от ворот соперника. Неинтересно пока.

4' Если напомнить о предыдущих матчах команд, то "Арсенал" проиграл с разгромным счётом клубу "Манчестер Сити", а "Челси" потерпел поражение от "Брентфорда".

3' Бен Уайт совершал доставку с правого фланга, однако не довели "арсенальцы" ситуацию до удара по чужим воротам, хотя была у них такая возможность на подступах к штрафной "Челси".

2' "Арсенал" играет в красно-белой форме, а у "Челси" экипировка сине-белого цвета.