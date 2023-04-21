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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Арсенал Тула
0:1
Второй тайм: 64'
Рубин
0'
11' Желтая карточка
Кайнов Максим
42' Красная карточка
Степанов Данил
0:1
47' Гол
Фамейе Джоэль

Ход матча

11'
Кайнов Максим
 
42'
Степанов Данил
 
44'
Кулешин Илья
Ставпец Александр
 
46'
 
Фамейе Джоэль
Уридия Мераби
46'
 
Иванов Олег
Горбунов Игорь
47'
0:1
Фамейе Джоэль
Прогнозы 135
Арсенал Тула 12.6% (17)
X 40% (54)
Рубин 47.4% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал Тула
Ничья
Рубин
34.00
8.50
2.29
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Арсенал Тула
Рубин

История личных встреч

Арсенал Тула
Рубин

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.43

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.29
Панченко Кирилл 8 (2) 0.29
Ткачёв Сергей 5 0.18
Алиев Камран 3 0.11
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Большаков Кирилл 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.36
Фамейе Джоэль 8 (1) 0.29
Кабутов Дмитрий 6 0.21
Дзагоев Алан 3 0.11
Тесленко Егор 3 0.11
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Ставпец Александр 2 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Степанов Данил 0 1
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Рубин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
5
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
26
Арсенал Тула
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Рубин
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

16
31

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
14%
3
19%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
7
30%
4
40%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
2
9%
1
10%
76-90

Забито

11
27
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
9%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
18%
6
22%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
4
36%
5
19%
61-75
3
27%
5
19%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

33
43
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
4
12%
5
12%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
4
12%
9
21%
31-45
4
12%
8
19%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Пропущено

33
23
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
3
9%
1
4%
1-15
10
30%
4
17%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
3
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0
КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Рубин

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
6 раз 22%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
8
6
3
10
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
7
6
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
7
11
16
1.5
15
12
4
23
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 1:0 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 1:0 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
10.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 0:1 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    65'
    Подача у хозяев была сначала со штрафного с правого края, потом - с игры с левого. Получилось заработать дальше угловой на правом фланге футболистам из Тулы. Подачу с корнера выполнил Сергей Ткачёв на голову Джордже Деспотовича, который из района дальней штанги нанёс удар выше створа. Не слишком остро это смотрелось, но всё же сочтём данную ситуацию опасным моментом.
  • 64'
    В атаке "Арсенал" сейчас. На правом фланге удалось Артёму Соколу не просто обозначить себя, а даже заработать штрафной для своей команды. На стандарты как раз приходится уповать подопечным Александра Сторожука по т акой игре.
  • 63'
    Егор Шамов, вынося мяч от своей штрафной, допустил определённый брак и выбил игровой снаряд вправо от себя за боковую линию. Кстати, возможно, это из-за некачественного газона. Через полминуты дальним ударом отметился Виталий Лисакович - вышло мимо створа.
  • 62'
    Илья Самошников снабжал проникающей низовой передачей по правому полуфлангу Виталия Лисаковича. Только вот неудачной получилось в данном случае атака "Рубина". Не удалось белорусскому форварду удержать мяч в пределах футбольного поля.
  • 61'
    Ираклий Манелов ругается, и даже слегка слышно по интершуму, как именно. Оказался он на газоне впереди на левом фланге после эпизода борьбы с Ильёй Самошниковым. Однако арбитр не посчитал нужным зафиксировать там нарушение правил со стороны "Рубина".
  • Травма, повреждение
    60'
    Илья Самошников получил медицинскую помощь, и вроде ничего серьёзного с ним не случилось. Быструю атаку дальше провёл "Арсенал", но не хватило в ней изобретательности Джордже Деспотовичу перед штрафной площадью визитёров. 
  • Опасный момент
    59'
    Впрочем, клуб из столицы Татарстана по большей части держит игру под своим контролем, поддавливая оппонентов к их воротам. Илья Самошников только что наносил достаточно опасный удар с правого полуфланга. Выше створа полетел мяч после попытки Самошникова, которую он исполнил после успешного дриблинга.
  • 57'
    Итак, "Арсеналу" нужно хорошенько постараться сегодня, чтобы избежать домашнего поражения. Проигрывать в родных стенах неприятно в любом случае, тем более сейчас матч против прямого конкурента - ну или почти такового соперника. 
  • Угловой
    56'
    Эльмир Набиуллин подключался в зоне левого инсайда у казанского "Рубина" и выполнял прострел в район линии вратарской площади, однако защитник хозяев сумел вынести мяч на угловой. Корнер же в исполнении гостевой команды не принёс никакого обострения.
  • 55'
    Игрок "Арсенала" упал на газон перед чужой штрафной площади и теперь разводит руки в сторону, ожидая штрафного в пользу своей команды. Однако арбитр решает, что не было там нарушения правил, поэтому даёт продолжать играть.
  • 54'
    В данный момент позиционно обороняется тульский  "Арсенал". По левому флангу забегал Марат Апшацев, однако неудачно это у "рубиновых" получилось, ничего интересного они не сообразили и даже углового в своё распоряжение не получили.
  • 53'
    Фиксируется оживление игры на старте второго тайма, а то первая половина встречи получилась какой-то скучной и невзыскательной. Только невынужденным ошибкам по-прежнему место в сегодняшнем матче. В центре поля простенько хозяева упустили мяч за лицевую линию. На левом фланге не смог сохранить снаряд в игре Илья Кулешин. Чуть позже дальним ударом отметился Кирилл Панченко, однако, как выяснилось, это не таило в себе опасность для Юрия Дюпина.
  • 51'
    Виталий Лисакович ускорился вперёд по левому полуфлангу и исполнил подачу рабоной за лицевую линию. Ответной акцией "Арсенала" стал удар из-за пределов штрафной в исполнении Ильи Кулешина. Низом последовал мяч по газону мимо правого угла ворот Юрия Дюпина.
  • 50'
    Сергей Ткачёв с правого полуфланга забрасывал в область дальнего края вратарской на любящего акробатические голы Джордже Деспотовича, но тут у него получился плохой удар в падении, еле дотянулся Деспот до этого мяча ногой, и получилось за лицевую линию.
  • Опасный момент
    49'
    Джоэль Фамейе пробивал с левого полуфланга, однако вышло неопасно и с рикошетом, который не обострил ситуацию. Потом не хватило Фамейе техники, когда он оказался один на один с вратарём. Отпустил далеко от себя мяч Джоэль, и сфера легко досталась Шамову.
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    • 48'
      Если пользоваться хоккейной терминологией, то казанцы разыграли лишнего. Они ведь играют полным составом, тогда как у туляков на поле только 10 футболистов.
    • 47'
      Констатируем, что провидческие замены произвёл в перерыве Рашид Рахимов. Поскольку Олег Иванов сделал предголевой пас, а Джоэль Фамейе уже непосредственно поразил чужие ворота.
    • Описание гола
      46'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Джоэль Фамейе!
      Иванов забросил вперёд по правому полуфлангу на Самошникова, тот прострелил из-под Кулешина во вратарскую, и Фамейе переправил мяч в пустые ворота с минимального расстояния.
    • Замена
      46'
      Джоэль Фамейе и Олег Иванов появились на замены в составе "Рубина" вместо Игоря Горбунова и Мераби Уридии.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      После углового нанесён неточный удар "Арсеналом" со второго этажа, и прозвучал свисток на перерыв. Счёт пока не открыт, а туляки остались в меньшинстве. Посмотрим, что будет во втором тайме.
    • Опасный момент
      45'
      Кирилл Большаков со стандарта напрямую в обвод стенки пробил в правый угол, и прыгнувший в нужную сторону Юрий Дюпин отвёл опасность на угловой.
    • Фол, нарушение
      45'
      В средней трети поля сумбурно бросался мяч, пока не заработали хозяева штрафной удар по центру. Опять Александр Мартынович нарушил правила - сзади прихватил за футболку Джордже Деспотовича.
    • 45'
      Одна была подача в штрафную "Рубина", сначала со стандарта, потом другая. В итоге поймал мяч в свои перчатки Юрий Дюпин.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • Фол, нарушение
      45'
      После штрафного гостей мяч прилетел в руки Егору Шамову. Затем из своей штрафной выбегал Юрий Дюпин прервать опасную передачу. Чуть позже на правом фланге обороны Александр Мартынович отправил на газон Кирилла Панченко.
    • Замена
      44'
      Илья Кулешин заменил Александра Ставпеца в составе "Арсенала". Это реакция Александра Сторожука на недавнее удаление у его команды.
    • Фол, нарушение
      44'
      Илья Самошников на правом фланге прокинул мяч между ног Кириллу Панченко, уронившему своего оппонента на газон. Штрафной исполнит сейчас "Рубин".
    • Красная карточка
      42'
      Данил Степанов в подкате прямой ногой заехал по голеностопу Мераби Уридии. Показана прямая красная карточка нарушителю. "Арсенал" остался вдесятером.
    • Видеоповтор
      41'
      Проверка ВАР: возможно, красная карточка. Главный арбитр сам побежал смотреть повтор. Интересно, что там глядеть будет.
    • 40'
      Невынужденная ошибка у "арсенальцев" в левофланговой атаке. Не успел добежать вовремя до мяча Данил Степанов - и это аут в пользу "Рубина".
    • 39'
      Ничья точно не должна будет устроить "Арсенал", если тульская команда сохраняет ещё веру в возможность попадания в Премьер-лигу на следующий сезон.
    • Фол, нарушение
      38'
      Даниил Степанов в гостевой штрафной лёжа на газоне боролся с двумя противниками и придержал мяч рукой. Зафиксирован фол в атаке.
    • 37'
      Виталий Лисакович привёл мяч в левую часть чужой штрафной, нанёс запоздалый удар, и снаряд срикошетил от Ильи Серикова, а потом сферу забрал Егор Шамов. 
    • 36'
      Первый тайм оставляет тягучее впечатление. Вязкая игра без моментов с обеих сторон. Могут команды заиграть поострее, но захотят ли?
    • 35'
      Покинул свою штрафную Юрий Дюпин, чтобы получить пас от партнёра и вынести мяч далеко в поле. Хотя прямой опасности выхода один на один с казанским вратарём там не было.
    • Фол, нарушение
      34'
      Очередной мелкий фол. Александр Ставпец не по правилам действовал в чужой штрафной площади. Кто-то мог подумать, что это пенальти, однако свисток был в другую сторону.
    • Фол, нарушение
      33'
      А вот тут судья даёт краткий свисток - небольшое нарушение правил допускает Марат Апшацев. И бежит теперь он назад на свою половину поля.
    • Травма, повреждение
      32'
      Марат Апшацев в сантиметрах от центральной лини наступил на ногу Сергею Ткачёву. Фол не зафиксирован, а пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
    • 31'
      Достался мяч в середине поля казанцам после выноса от ворот Юрия Дюпина. Однако неудачно провели атаку правым флангом визитёры - лишились владения.
    • 30'
      Безобразно сейчас упустили мяч в аут игроки тульского клуба на чужой половине поля. Данил Степанов думал вбросить снаряд из-за боковой, однако арбитр предостерёг его от этого.
    • 29'
      Марат Апшацев забрасывал мяч вперёд на Виталия Лисаковича, однако передача эта не оказалась выверенной, и сфера покинула пределы поля.
    • Фол, нарушение
      28'
      Александр Ставпец в середине поля поставил свою ногу поперёк ноги Александра Зотова. Теоретически могла быть жёлтая карточка за такое нарушение, но её нету. 
    • 27'
      Виталий Лисакович вбегал в чужую штрафную по левой стороне, однако не смог в итоге пробить по воротам в условиях присутствия рядом нескольких оппонентов.
    • 26'
      "Рубин" ещё может рассматривать задачу догнать и перегнать лидирующую "Балтику", у которой были проблемы в последних турах.
    • 25'
      Данил Степанов и Илья Сериков ведут отчаянную борьбу за мяч с соперниками в атаке на левом фланге. В конце концов получается аут в пользу казанцев.
    • 24'
      Илья Самошников с правого края штрафной то ли пробил, то ли прострелил мимо дальнего угла - за пределы поля. Хорошо для "Арсенала", что Кирилл Большаков не подставил ногу, а то бы мог быть автогол.
    • 23'
      Длинный заброс следует от хозяйской команды из глубины поля, и это очень простая ситуация для ловящего мяч Юрия Дюпина.
    • 22'
      Защитники туляков владели мячом в середине поля, пока не пришёл на левый фланг неточный пас на Данила Степанова - мяч укатился за боковую линию.
    • 21'
      Как бы не пожалели те зрители, которые решили потратить пятничный вечер на просмотр данного матча. Много ошибок допускают команды, феерией пока далеко не пахнет.
    • 20'
      Ираклий Манелов отважился на дальний удар и отправил мяч в сторону правого угла, где его надёжно зафиксировал в перчатках после отскока от газона Юрий Дюпин.
    • Судья
      19'
      Недавно "Рубин" возглавил Рашид Рахимов. Нет сомнений, что перед ним поставлена задача вернуть казанский клуб в Российскую премьер-лигу.
    • 18'
      Защитник "Арсенала" поскользнулся в своей штрафной и едва не привёз голевой момент. А всё из-за некачественного газона.
    • 17'
      Этот матч можно считать центральным в туре, но к данной минуте такова только обёртка, а содержание оставляет желать много лучшего.
    • 16'
      Не шибко скоростная была игра в первую четверть часа. Ну то есть вообще быстрой её назвать нельзя. Пока довольно скучно развиваются события на поле.
    • 15'
      Сейчас, правда, владеют мячом футболисты казанского клуба. Только вот обострение у них в атаке никакое не получается.
    • 14'
      "Арсеналу" очки нужны больше с той точки зрения, что у него хуже идут дела в таблице, а "Рубин" со второго места метит напрямую в Премьер-лигу.
    • 13'
      "Рубин" пока не особенно стремится играть первым номером. На данный момент больше обороняются гости и не рвутся чересчур вперёд.
    • Желтая карточка
      12'
      Уже после углового туляков Максим Кайнов задержал разгонявшегося с мячом Марата Апшацева и получил жёлтую карточку.
    • 11'
      Как раз Александр Ставпец приложился с дальней дистанции в район правого угла, и угловой теперь будет в распоряжении коллектива Александра Сторожука.
    • Травма, повреждение
      10'
      Александр Ставпец немного пострадал в центре поля в борьбе за верховой мяч, но всё в порядке с игроком "Арсенала".
    • 9'
      Опять в центре внимания Кирилл Панченко. Наносит он удар из-за пределов штрафной площади, и мяч летит значительно мимо створа.
    • 8'
      Кирилл Панченко в новой хозяйской атаке отдавал пас вперёд по левому полуфлангу на Ираклия Манелова, прострелившего в руки Юрия Дюпина.
    • Фол, нарушение
      7'
      Кирилл Панченко нарушил правила в чужой штрафной площади против Марата Апшацева - таков фол туляков в атаке.
    • 6'
      Джордже Деспотович обрёл мяч на правом полуфланге возле лицевой линии, стал простреливать в центр, и его передачу прервал Алексей Грицаенко.
    • 5'
      "Рубин" и "Арсенал" в прошлом сезоне встречались между собой в Премьер-лиге, а сейчас играют только в Первой лиге.
    • 4'
      "Рубин" провёл длительную позиционную атаку, Виталий Лисакович в том числе там поработал, обошлось без опасного момента.
    • 3'
      Качество газона не самое лучшее на Центральном стадионе в Туле. Последствия зимнего сезона, как говорится.
    • 2'
      Сергей Ткачёв со штрафного бесхитростно забросил мяч в чужую штрафную, и он застрял в стенке, выстроенной футболистами гостевой команды.
    • Фол, нарушение
      1'
      Александр Зотов нарушает правила на своей половине поля, толкая владеющего мячом Кирилла Панченко.
    • 1'
      У тульского "Арсенала" жёлто-красно-оранжевая "пряничная" форма, тогда как казанский "Рубин" сегодня играет в своей выездной форме зелёного цвета. Судья в чёрно-голубой экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола на матче 28-го тура Первой лиги России между тульским "Арсеналом" и казанским "Рубином". Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Арсенал Тула 12.6% (17)
    X 40% (54)
    Рубин 47.4% (64)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Рубин
    34.00
    8.50
    2.29
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:1 Рубин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:1 Рубин

    Исход игры
    Арсенал Тула
    12.6% (17)
    Ничья
    40% (54)
    Рубин
    47.4% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.97% (33)
    Меньше
    72.03% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (45)
    0:1 Рубин
    18.5% (25)
    1:2 Рубин
    16.3% (22)
    1:0 Арсенал Тула
    5.2% (7)
    2:1 Арсенал Тула
    4.4% (6)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    0:2 Рубин
    3% (4)
    2:3 Рубин
    1.5% (2)
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    Арсенал Тула
    Рубин
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