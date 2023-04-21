Впрочем, клуб из столицы Татарстана по большей части держит игру под своим контролем, поддавливая оппонентов к их воротам. Илья Самошников только что наносил достаточно опасный удар с правого полуфланга. Выше створа полетел мяч после попытки Самошникова, которую он исполнил после успешного дриблинга.

Илья Самошников получил медицинскую помощь, и вроде ничего серьёзного с ним не случилось. Быструю атаку дальше провёл "Арсенал", но не хватило в ней изобретательности Джордже Деспотовичу перед штрафной площадью визитёров.

Ираклий Манелов ругается, и даже слегка слышно по интершуму, как именно. Оказался он на газоне впереди на левом фланге после эпизода борьбы с Ильёй Самошниковым. Однако арбитр не посчитал нужным зафиксировать там нарушение правил со стороны "Рубина".

Илья Самошников снабжал проникающей низовой передачей по правому полуфлангу Виталия Лисаковича. Только вот неудачной получилось в данном случае атака "Рубина". Не удалось белорусскому форварду удержать мяч в пределах футбольного поля.

Егор Шамов, вынося мяч от своей штрафной, допустил определённый брак и выбил игровой снаряд вправо от себя за боковую линию. Кстати, возможно, это из-за некачественного газона. Через полминуты дальним ударом отметился Виталий Лисакович - вышло мимо створа.

В атаке "Арсенал" сейчас. На правом фланге удалось Артёму Соколу не просто обозначить себя, а даже заработать штрафной для своей команды. На стандарты как раз приходится уповать подопечным Александра Сторожука по т акой игре.

Подача у хозяев была сначала со штрафного с правого края, потом - с игры с левого. Получилось заработать дальше угловой на правом фланге футболистам из Тулы. Подачу с корнера выполнил Сергей Ткачёв на голову Джордже Деспотовича, который из района дальней штанги нанёс удар выше створа. Не слишком остро это смотрелось, но всё же сочтём данную ситуацию опасным моментом.

Джоэль Фамейе пробивал с левого полуфланга, однако вышло неопасно и с рикошетом, который не обострил ситуацию. Потом не хватило Фамейе техники, когда он оказался один на один с вратарём. Отпустил далеко от себя мяч Джоэль, и сфера легко досталась Шамову.

Сергей Ткачёв с правого полуфланга забрасывал в область дальнего края вратарской на любящего акробатические голы Джордже Деспотовича, но тут у него получился плохой удар в падении, еле дотянулся Деспот до этого мяча ногой, и получилось за лицевую линию.

Виталий Лисакович ускорился вперёд по левому полуфлангу и исполнил подачу рабоной за лицевую линию. Ответной акцией "Арсенала" стал удар из-за пределов штрафной в исполнении Ильи Кулешина. Низом последовал мяч по газону мимо правого угла ворот Юрия Дюпина.

Фиксируется оживление игры на старте второго тайма, а то первая половина встречи получилась какой-то скучной и невзыскательной. Только невынужденным ошибкам по-прежнему место в сегодняшнем матче. В центре поля простенько хозяева упустили мяч за лицевую линию. На левом фланге не смог сохранить снаряд в игре Илья Кулешин. Чуть позже дальним ударом отметился Кирилл Панченко, однако, как выяснилось, это не таило в себе опасность для Юрия Дюпина.

В данный момент позиционно обороняется тульский "Арсенал". По левому флангу забегал Марат Апшацев, однако неудачно это у "рубиновых" получилось, ничего интересного они не сообразили и даже углового в своё распоряжение не получили.

Игрок "Арсенала" упал на газон перед чужой штрафной площади и теперь разводит руки в сторону, ожидая штрафного в пользу своей команды. Однако арбитр решает, что не было там нарушения правил, поэтому даёт продолжать играть.

Эльмир Набиуллин подключался в зоне левого инсайда у казанского "Рубина" и выполнял прострел в район линии вратарской площади, однако защитник хозяев сумел вынести мяч на угловой. Корнер же в исполнении гостевой команды не принёс никакого обострения.

Итак, "Арсеналу" нужно хорошенько постараться сегодня, чтобы избежать домашнего поражения. Проигрывать в родных стенах неприятно в любом случае, тем более сейчас матч против прямого конкурента - ну или почти такового соперника.

Джоэль Фамейе и Олег Иванов появились на замены в составе "Рубина" вместо Игоря Горбунова и Мераби Уридии.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Джоэль Фамейе! Иванов забросил вперёд по правому полуфлангу на Самошникова, тот прострелил из-под Кулешина во вратарскую, и Фамейе переправил мяч в пустые ворота с минимального расстояния.

Констатируем, что провидческие замены произвёл в перерыве Рашид Рахимов. Поскольку Олег Иванов сделал предголевой пас, а Джоэль Фамейе уже непосредственно поразил чужие ворота.

Если пользоваться хоккейной терминологией, то казанцы разыграли лишнего. Они ведь играют полным составом, тогда как у туляков на поле только 10 футболистов.

Одна была подача в штрафную "Рубина", сначала со стандарта, потом другая. В итоге поймал мяч в свои перчатки Юрий Дюпин.

В средней трети поля сумбурно бросался мяч, пока не заработали хозяева штрафной удар по центру. Опять Александр Мартынович нарушил правила - сзади прихватил за футболку Джордже Деспотовича.

Кирилл Большаков со стандарта напрямую в обвод стенки пробил в правый угол, и прыгнувший в нужную сторону Юрий Дюпин отвёл опасность на угловой.

После углового нанесён неточный удар "Арсеналом" со второго этажа, и прозвучал свисток на перерыв. Счёт пока не открыт, а туляки остались в меньшинстве. Посмотрим, что будет во втором тайме.

45' После штрафного гостей мяч прилетел в руки Егору Шамову. Затем из своей штрафной выбегал Юрий Дюпин прервать опасную передачу. Чуть позже на правом фланге обороны Александр Мартынович отправил на газон Кирилла Панченко.

44' Илья Кулешин заменил Александра Ставпеца в составе "Арсенала". Это реакция Александра Сторожука на недавнее удаление у его команды.

44' Илья Самошников на правом фланге прокинул мяч между ног Кириллу Панченко, уронившему своего оппонента на газон. Штрафной исполнит сейчас "Рубин".

42' Данил Степанов в подкате прямой ногой заехал по голеностопу Мераби Уридии. Показана прямая красная карточка нарушителю. "Арсенал" остался вдесятером.

41' Проверка ВАР: возможно, красная карточка. Главный арбитр сам побежал смотреть повтор. Интересно, что там глядеть будет.

40' Невынужденная ошибка у "арсенальцев" в левофланговой атаке. Не успел добежать вовремя до мяча Данил Степанов - и это аут в пользу "Рубина".

39' Ничья точно не должна будет устроить "Арсенал", если тульская команда сохраняет ещё веру в возможность попадания в Премьер-лигу на следующий сезон.

38' Даниил Степанов в гостевой штрафной лёжа на газоне боролся с двумя противниками и придержал мяч рукой. Зафиксирован фол в атаке.

37' Виталий Лисакович привёл мяч в левую часть чужой штрафной, нанёс запоздалый удар, и снаряд срикошетил от Ильи Серикова, а потом сферу забрал Егор Шамов.

36' Первый тайм оставляет тягучее впечатление. Вязкая игра без моментов с обеих сторон. Могут команды заиграть поострее, но захотят ли?

35' Покинул свою штрафную Юрий Дюпин, чтобы получить пас от партнёра и вынести мяч далеко в поле. Хотя прямой опасности выхода один на один с казанским вратарём там не было.

34' Очередной мелкий фол. Александр Ставпец не по правилам действовал в чужой штрафной площади. Кто-то мог подумать, что это пенальти, однако свисток был в другую сторону.

33' А вот тут судья даёт краткий свисток - небольшое нарушение правил допускает Марат Апшацев. И бежит теперь он назад на свою половину поля.

32' Марат Апшацев в сантиметрах от центральной лини наступил на ногу Сергею Ткачёву. Фол не зафиксирован, а пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

31' Достался мяч в середине поля казанцам после выноса от ворот Юрия Дюпина. Однако неудачно провели атаку правым флангом визитёры - лишились владения.

30' Безобразно сейчас упустили мяч в аут игроки тульского клуба на чужой половине поля. Данил Степанов думал вбросить снаряд из-за боковой, однако арбитр предостерёг его от этого.

29' Марат Апшацев забрасывал мяч вперёд на Виталия Лисаковича, однако передача эта не оказалась выверенной, и сфера покинула пределы поля.

28' Александр Ставпец в середине поля поставил свою ногу поперёк ноги Александра Зотова. Теоретически могла быть жёлтая карточка за такое нарушение, но её нету.

27' Виталий Лисакович вбегал в чужую штрафную по левой стороне, однако не смог в итоге пробить по воротам в условиях присутствия рядом нескольких оппонентов.

26' "Рубин" ещё может рассматривать задачу догнать и перегнать лидирующую "Балтику", у которой были проблемы в последних турах.

25' Данил Степанов и Илья Сериков ведут отчаянную борьбу за мяч с соперниками в атаке на левом фланге. В конце концов получается аут в пользу казанцев.

24' Илья Самошников с правого края штрафной то ли пробил, то ли прострелил мимо дальнего угла - за пределы поля. Хорошо для "Арсенала", что Кирилл Большаков не подставил ногу, а то бы мог быть автогол.

23' Длинный заброс следует от хозяйской команды из глубины поля, и это очень простая ситуация для ловящего мяч Юрия Дюпина.

22' Защитники туляков владели мячом в середине поля, пока не пришёл на левый фланг неточный пас на Данила Степанова - мяч укатился за боковую линию.

21' Как бы не пожалели те зрители, которые решили потратить пятничный вечер на просмотр данного матча. Много ошибок допускают команды, феерией пока далеко не пахнет.

20' Ираклий Манелов отважился на дальний удар и отправил мяч в сторону правого угла, где его надёжно зафиксировал в перчатках после отскока от газона Юрий Дюпин.

19' Недавно "Рубин" возглавил Рашид Рахимов. Нет сомнений, что перед ним поставлена задача вернуть казанский клуб в Российскую премьер-лигу.

18' Защитник "Арсенала" поскользнулся в своей штрафной и едва не привёз голевой момент. А всё из-за некачественного газона.

17' Этот матч можно считать центральным в туре, но к данной минуте такова только обёртка, а содержание оставляет желать много лучшего.

16' Не шибко скоростная была игра в первую четверть часа. Ну то есть вообще быстрой её назвать нельзя. Пока довольно скучно развиваются события на поле.

15' Сейчас, правда, владеют мячом футболисты казанского клуба. Только вот обострение у них в атаке никакое не получается.

14' "Арсеналу" очки нужны больше с той точки зрения, что у него хуже идут дела в таблице, а "Рубин" со второго места метит напрямую в Премьер-лигу.

13' "Рубин" пока не особенно стремится играть первым номером. На данный момент больше обороняются гости и не рвутся чересчур вперёд.

12' Уже после углового туляков Максим Кайнов задержал разгонявшегося с мячом Марата Апшацева и получил жёлтую карточку.

11' Как раз Александр Ставпец приложился с дальней дистанции в район правого угла, и угловой теперь будет в распоряжении коллектива Александра Сторожука.

10' Александр Ставпец немного пострадал в центре поля в борьбе за верховой мяч, но всё в порядке с игроком "Арсенала".

9' Опять в центре внимания Кирилл Панченко. Наносит он удар из-за пределов штрафной площади, и мяч летит значительно мимо створа.

8' Кирилл Панченко в новой хозяйской атаке отдавал пас вперёд по левому полуфлангу на Ираклия Манелова, прострелившего в руки Юрия Дюпина.

7' Кирилл Панченко нарушил правила в чужой штрафной площади против Марата Апшацева - таков фол туляков в атаке.

6' Джордже Деспотович обрёл мяч на правом полуфланге возле лицевой линии, стал простреливать в центр, и его передачу прервал Алексей Грицаенко.

5' "Рубин" и "Арсенал" в прошлом сезоне встречались между собой в Премьер-лиге, а сейчас играют только в Первой лиге.

4' "Рубин" провёл длительную позиционную атаку, Виталий Лисакович в том числе там поработал, обошлось без опасного момента.

3' Качество газона не самое лучшее на Центральном стадионе в Туле. Последствия зимнего сезона, как говорится.

2' Сергей Ткачёв со штрафного бесхитростно забросил мяч в чужую штрафную, и он застрял в стенке, выстроенной футболистами гостевой команды.

1' Александр Зотов нарушает правила на своей половине поля, толкая владеющего мячом Кирилла Панченко.

1' У тульского "Арсенала" жёлто-красно-оранжевая "пряничная" форма, тогда как казанский "Рубин" сегодня играет в своей выездной форме зелёного цвета. Судья в чёрно-голубой экипировке.