Тур: 28.
0:1
Второй тайм: 64'
Ход матча
11'
42'
47'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сериков ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Кулешин ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Козлов ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Хромов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
Арсенал Тула
Рубин
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.5
Среднее время на гол
126
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.43
Среднее время на гол
72
63
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
96
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луценко Евгений
|8
|0.29
|Панченко Кирилл
|8 (2)
|0.29
|Ткачёв Сергей
|5
|0.18
|Алиев Камран
|3
|0.11
|Григалава Гиа
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1
|0.04
|Григорян Арутюн
|1
|0.04
|Яковлев Михаил
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Козлов Иван
|1
|0.04
|Большаков Кирилл
|1
|0.04
|Кайнов Максим
|1
|0.04
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.36
|Фамейе Джоэль
|8 (1)
|0.29
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.21
|Дзагоев Алан
|3
|0.11
|Тесленко Егор
|3
|0.11
|Иванов Олег
|2
|0.07
|Зотов Александр
|2
|0.07
|Мусаев Леон
|2
|0.07
|Горбунов Игорь
|1
|0.04
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|Самошников Илья
|1
|0.04
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.04
|Безруков Руслан
|1
|0.04
|Нижегородов Константин
|1
|0.04
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сериков Илья
|4
|1
|Григалава Гиа
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Луценко Евгений
|4
|0
|Померко Алексей
|4
|0
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|2
|0
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Яковлев Михаил
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Степанов Данил
|0
|1
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Апшацев Марат
|4
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Рубин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
5
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
26
Арсенал Тула
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Рубин
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
16
31
Голы по времени матча
Забито
22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
14%
3
19%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Пропущено
23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
7
30%
4
40%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
2
9%
1
10%
76-90
Забито
11
27
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
9%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
18%
6
22%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
4
36%
5
19%
61-75
3
27%
5
19%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Забито
33
43
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
4
12%
5
12%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
4
12%
9
21%
31-45
4
12%
8
19%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
8
24%
10
23%
76-90
Пропущено
33
23
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
3
9%
1
4%
1-15
10
30%
4
17%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
3
9%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0
КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
Рубин
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
6 раз 22%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
85
86
310
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
85
311
76
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
207
1116
1512
423
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|1:0 Заявка
|28
|14
|11
|3
|43 - 24
|53
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|0:1 Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 34
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|40 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|1:0 Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|10.
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|16 - 11
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|0:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:1 Рубин
Исход игры
Арсенал Тула
12.6% (17)
Ничья
40% (54)
Рубин
47.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
27.97% (33)
Меньше
72.03% (85)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (45)
0:1 Рубин
18.5% (25)
1:2 Рубин
16.3% (22)
1:0 Арсенал Тула
5.2% (7)
2:1 Арсенал Тула
4.4% (6)
0:0 Ничья
3% (4)
0:2 Рубин
3% (4)
2:3 Рубин
1.5% (2)
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