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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Арсенал Тула
 
Позже
Рубин
Прогнозы 47
Арсенал Тула 23.4% (11)
X 40.4% (19)
Рубин 36.2% (17)
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Арсенал Тула
Ничья
Рубин
3.40
3.60
1.86
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
Рубин

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.43

Среднее время на гол

72
63

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луценко Евгений 8 0.3
Панченко Кирилл 8 (2) 0.3
Ткачёв Сергей 5 0.19
Алиев Камран 3 0.11
Григалава Гиа 1 0.04
Померко Алексей 1 0.04
Григорян Арутюн 1 0.04
Яковлев Михаил 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Манелов Ираклий 1 0.04
Козлов Иван 1 0.04
Большаков Кирилл 1 0.04
Кайнов Максим 1 0.04
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 10 (2) 0.37
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.26
Кабутов Дмитрий 6 0.22
Дзагоев Алан 3 0.11
Тесленко Егор 3 0.11
Иванов Олег 2 0.07
Зотов Александр 2 0.07
Мусаев Леон 2 0.07
Горбунов Игорь 1 0.04
Костюков Михаил 1 0.04
Грицаенко Алексей 1 0.04
Самошников Илья 1 0.04
Бакаев Солтмурад 1 0.04
Безруков Руслан 1 0.04
Нижегородов Константин 1 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сериков Илья 4 1
Григалава Гиа 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Луценко Евгений 4 0
Померко Алексей 4 0
Суханов Артём Романович 4 0
Мануйлов Роман 3 0
Ставпец Александр 2 0
Ткачёв Сергей 2 0
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Яковлев Михаил 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кайнов Максим 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Фамейе Джоэль 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Иванов Олег 3 1
Апшацев Марат 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Грицаенко Алексей 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Тесленко Егор 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Рубин
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
5
Арсенал Тула
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
26
Арсенал Тула
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
63% (17)
15% (4)
Рубин
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

16
31

Голы по времени матча

Забито

22
16
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
3
14%
3
19%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
7
30%
4
40%
16-30
6
26%
1
10%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
2
9%
1
10%
76-90

Забито

11
27
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
9%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
18%
6
22%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
4
36%
5
19%
61-75
3
27%
5
19%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Забито

33
43
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
4
12%
5
12%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
4
12%
9
21%
31-45
4
12%
8
19%
46-60
8
24%
7
16%
61-75
8
24%
10
23%
76-90

Пропущено

33
23
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
3
9%
1
4%
1-15
10
30%
4
17%
16-30
6
18%
4
17%
31-45
5
15%
5
22%
46-60
6
18%
4
17%
61-75
3
9%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 Шинник - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Волгарь 3:2 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:2
Рубин
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0
КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Рубин

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:2
5 раз 38%
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:2
6 раз 22%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
0
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
8
6
3
10
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
7
6
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
20
7
11
16
1.5
15
12
4
23
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 47
    Арсенал Тула 23.4% (11)
    X 40.4% (19)
    Рубин 36.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Рубин
    3.40
    3.60
    1.86
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин

    Исход игры
    Арсенал Тула
    23.4% (11)
    Ничья
    40.4% (19)
    Рубин
    36.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.26% (10)
    Меньше
    76.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (16)
    0:1 Рубин
    12.8% (6)
    1:2 Рубин
    12.8% (6)
    1:0 Арсенал Тула
    10.6% (5)
    2:1 Арсенал Тула
    8.5% (4)
    0:2 Рубин
    8.5% (4)
    0:0 Ничья
    4.3% (2)
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