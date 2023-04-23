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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Краснодар-2
1:0
Первый тайм: 16'
ФК Кубань
0'
1' Желтая карточка
Окоронкво Джонатан Теофилус
4' Желтая карточка
Гайворонский Данила
6' Желтая карточка
Чуперка Валерий
1:0
11' Гол
Кокоев Давид

Ход матча

1'
Окоронкво Джонатан Теофилус
 
4'
Гайворонский Данила
 
6'
 
Чуперка Валерий
11'
Кокоев Давид
1:0
Прогнозы 122
Краснодар-2 17.2% (21)
X 32.8% (40)
ФК Кубань 50% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
ФК Кубань
2.85
3.40
2.65
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Краснодар-2
ФК Кубань

История личных встреч

Краснодар-2
ФК Кубань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.18
Кокоев Давид 3 0.11
Ознобихин Олег 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Апеков Руслан 2 (1) 0.07
Мацукатов Алекс 1 0.04
Халназаров Рустам 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Гайворонский Данила 1 0.04
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.36
Архипов Артём 3 0.11
Рыбин Алексей 2 0.07
Чуканов Андреа 2 0.07
Мосейчук Илья 2 0.07
Родин Даниил 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 (1) 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 9 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 5 0
Гайворонский Данила 5 0
Иванов Дмитрий III 3 1
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Пивоваров Дмитрий 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Самко Владислав 3 0
Плотников Никита 3 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Жилкин Григорий 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Сидоров Максим 3 1
Позняк Александр 2 1
Байрыев Азат 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Чуперка Валерий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6
Краснодар-2
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ФК Кубань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

6
16
Краснодар-2
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
ФК Кубань
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
6
29%
7
37%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
26%
4
33%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
1
6%
5
17%
1-15
5
29%
29%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
18%
9
30%
46-60
4
24%
1
3%
61-75
3
18%
7
23%
76-90

Пропущено

44
31
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
8
18%
3
10%
46-60
5
11%
8
26%
61-75
12
27%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Краснодар-2
ФК Кубань

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
5
1
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
17
10
4
23
1.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 28 15 12 1 49 - 25 57
2.
Рубин
 Заявка 28 14 11 3 43 - 24 53
3.
Алания
 Заявка 28 13 9 6 44 - 30 48
4.
Енисей
 Заявка 28 11 12 5 35 - 29 45
5.
Волгарь
 Заявка 28 11 10 7 33 - 26 43
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 28 10 10 8 21 - 20 40
7.
Нефтехимик
 Заявка 28 10 9 9 27 - 24 39
8.
Арсенал Тула
 Заявка 28 10 7 11 33 - 34 37
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 28 9 10 9 41 - 34 37
10.
КАМАЗ
 Заявка 28 9 10 9 30 - 29 37
11.
Шинник
 Заявка 28 10 6 12 31 - 34 36
12.
Родина Москва
 Заявка 28 9 9 10 31 - 34 36
13.
Акрон
 Заявка 28 7 14 7 28 - 31 35
14.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 28 8 7 13 30 - 32 31
15.
Велес Москва
 Заявка 28 8 4 16 28 - 44 28
16.
Уфа
 Заявка 28 6 7 15 27 - 38 25
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 28 6 6 16 18 - 44 24
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 28 4 11 13 20 - 37 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 9 5 0 24 - 13 32
2.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
3.
Шинник
 Заявка 15 8 5 2 20 - 10 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Волгарь
 Заявка 15 7 5 3 14 - 10 26
6.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 6 5 3 24 - 11 23
8.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 6 5 3 12 - 7 23
10.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 3 5 22 - 24 21
12.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 14 3 8 3 15 - 14 17
15.
Родина Москва
 Заявка 14 4 4 6 16 - 20 16
16.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
17.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 14 3 3 8 7 - 21 12
18.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 14 7 5 2 16 - 11 26
2.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
3.
Алания
 Заявка 14 7 3 4 20 - 13 24
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
6.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
7.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
КАМАЗ
 Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
12.
Енисей
 Заявка 15 2 8 5 14 - 20 14
13.
Краснодар-2
 1:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 6 6 11 - 16 12
15.
ФК Кубань
 0:1 Заявка 14 2 4 8 12 - 20 10
16.
Уфа
 Заявка 15 2 4 9 13 - 23 10
17.
Велес Москва
 Заявка 14 2 2 10 11 - 28 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Прострел Рыбина справа в центр прервал Гайворонский.
  • Фол, нарушение
    16'
    Лаук у чужой штрафной площади придержал руками Исаенко.
  • 15'
    Кутовой с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Нестеренко отбил мяч перед собой, но смог быстро забрать его в руки.
  • 14'
    Окоронкво в центре поля сыграл на перехвате, но пройти Чуперку Джонатан Теофилусу не удалось.
  • 13'
    "Кубань" комбинирует в центре поля.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОКОЕВ!!! Окоронкво принял мяч в штрафной площади и оставил его набегавшему Кокоеву. Мощнейшему удару Давида с двенадцати метров Нестеренко ничего противопоставить не смог.
  • Фол, нарушение
    10'
    Жилкин перед чужой штрафной площадью сбил Мосейчука.
  • Фол, нарушение
    10'
    Архипов отправил мяч в сетку, но перед этим был фол против Агкацева, который арбитр зафиксировал.
  • 9'
    Поаккуратнее стоило бы действовать игрокам. При таком темпе раздачи жёлтых карточек команды рискуют завершить встречу в усечённых составах.
  • Желтая карточка
    9'
    Чуперка получил жёлтую карточку за фол в центре поля.
  • 8'
    Карпов справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.
  • 8'
    Чуперка слева со штрафного сделал высокий заброс к дальней штанге, где Таказов достать мяч вверху не смог.
  • Желтая карточка
    7'
    Гайворонский получил жёлтую карточку за снос Архипова на фланге.
  • 6'
    Первые минуты матча "Кубань" проводит заметно активнее. Гости больше и разнообразнее атакуют.
  • 5'
    Лаук слева навесил в руки Нестеренко.
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    • 4'
      Гости разыграли штрафной удар. Рыбин слева покатил мяч на Чуперку, который от угла штрафной площади пробил сильно выше ворот.
    • Желтая карточка
      3'
      Окоронкво у центрального круга ударил по ногам Чуперку и получил жёлтую карточку.
    • 2'
      "Краснодар-2" играет в чёрной форме с зелёными квадратиками спереди, "Кубань" - в жёлтых футболках и зелёных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе "Академии ФК "Краснодар"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию заключительного матча двадцать восьмого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют «Краснодар-2» и «Кубань». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 27.6% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Краснодар-2 17.2% (21)
    X 32.8% (40)
    ФК Кубань 50% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    ФК Кубань
    2.85
    3.40
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 1:0 ФК Кубань онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар-2 1:0 ФК Кубань

    Исход игры
    Краснодар-2
    16.5% (21)
    Ничья
    33.1% (42)
    ФК Кубань
    50.4% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (81)
    Нет
    32.5% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.6% (35)
    1:2 ФК Кубань
    21.3% (27)
    0:1 ФК Кубань
    16.5% (21)
    2:1 Краснодар-2
    10.2% (13)
    0:2 ФК Кубань
    5.5% (7)
    1:0 Краснодар-2
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:3 ФК Кубань
    2.4% (3)
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    Краснодар-2
    ФК Кубань
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