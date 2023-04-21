  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 28.
Краснодар-2
 
Позже
ФК Кубань
Прогнозы 44
Краснодар-2 27.3% (12)
X 25% (11)
ФК Кубань 47.7% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
ФК Кубань
2.90
3.35
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар-2
ФК Кубань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 5 (1) 0.19
Кокоев Давид 2 0.07
Ознобихин Олег 2 0.07
Самко Владислав 2 0.07
Апеков Руслан 2 (1) 0.07
Мацукатов Алекс 1 0.04
Халназаров Рустам 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Гайворонский Данила 1 0.04
ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.37
Архипов Артём 3 0.11
Рыбин Алексей 2 0.07
Чуканов Андреа 2 0.07
Мосейчук Илья 2 0.07
Родин Даниил 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.04
Таказов Сослан 1 0.04
Щёткин Алексей 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Махатадзе Георгий 1 0.04
Горовых Даниил 1 0.04
Цаллагов Дзамболат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 (1) 0.04
Сидоров Максим 1 (1) 0.04

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 9 0
Сухорученко Михаил 5 1
Карпов Данил 5 0
Иванов Дмитрий III 3 1
Апеков Руслан 4 0
Кокоев Давид 4 0
Гайворонский Данила 4 0
Халназаров Рустам 2 1
Якимов Вячеслав 3 0
Пивоваров Дмитрий 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Самко Владислав 3 0
Плотников Никита 3 0
Пузанов Станислав 3 0
Исаенко Олег 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Жилкин Григорий 2 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0
Кутовой Максим 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Губжоков Ислам-Бек 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Штепа Михаил 1 0
Попов Омар 1 0
Полях Данил 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Хомуха Иван 7 0
Родин Даниил 7 0
Таказов Сослан 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Сидоров Максим 3 1
Позняк Александр 2 1
Байрыев Азат 3 0
Махатадзе Георгий 3 0
Абдоков Нури 3 0
Ткачук Денис 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0

Результаты матчей

Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6
Краснодар-2
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ФК Кубань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

6
16
Краснодар-2
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
ФК Кубань
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
6
29%
7
37%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
26%
4
33%
76-90

Забито

17
30
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
1
6%
5
17%
1-15
5
29%
29%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
18%
9
30%
46-60
4
24%
1
3%
61-75
3
18%
7
23%
76-90

Пропущено

44
31
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
8
18%
3
10%
46-60
5
11%
8
26%
61-75
12
27%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Краснодар-2
ФК Кубань

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар-2
ФК Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
9
5
1
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
17
10
4
23
1.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 27 14 12 1 46 - 23 54
2.
Рубин
 Заявка 27 13 11 3 42 - 24 50
3.
Алания
 Заявка 27 12 9 6 43 - 30 45
4.
Енисей
 Заявка 27 11 12 4 35 - 26 45
5.
Волгарь
 Заявка 27 10 10 7 31 - 25 40
6.
Арсенал Тула
 Заявка 27 10 7 10 33 - 33 37
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 27 9 10 8 18 - 20 37
8.
Шинник
 Заявка 27 10 6 11 31 - 33 36
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 27 9 9 9 40 - 33 36
10.
КАМАЗ
 Заявка 27 9 9 9 28 - 27 36
11.
Нефтехимик
 Заявка 27 9 9 9 24 - 24 36
12.
Родина Москва
 Заявка 27 9 8 10 29 - 32 35
13.
Акрон
 Заявка 27 7 14 6 28 - 28 35
14.
ФК Кубань
 Заявка 27 8 7 12 30 - 31 31
15.
Велес Москва
 Заявка 27 8 4 15 27 - 42 28
16.
Уфа
 Заявка 27 6 7 14 25 - 35 25
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 27 4 10 13 19 - 36 22
18.
Краснодар-2
 Заявка 27 5 6 16 17 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 13 9 4 0 21 - 9 31
2.
Шинник
 Заявка 14 8 5 1 20 - 9 29
3.
Балтика
 Заявка 13 8 5 0 21 - 11 29
4.
Рубин
 Заявка 14 7 6 1 27 - 13 27
5.
Алания
 Заявка 14 6 6 2 24 - 17 24
6.
КАМАЗ
 Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
7.
Волгарь
 Заявка 14 6 5 3 12 - 9 23
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 6 4 3 23 - 10 22
9.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
10.
ФК Кубань
 Заявка 14 6 3 5 18 - 12 21
11.
Велес Москва
 Заявка 14 6 2 6 17 - 16 20
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 13 5 5 3 9 - 7 20
13.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
14.
Акрон
 Заявка 13 3 8 2 15 - 11 17
15.
Уфа
 Заявка 13 4 3 6 14 - 15 15
16.
Родина Москва
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 2 5 7 9 - 21 11
18.
Краснодар-2
 Заявка 13 2 3 8 6 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 14 6 7 1 25 - 12 25
2.
Рубин
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
3.
Алания
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Родина Москва
 Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
5.
Акрон
 Заявка 14 4 6 4 13 - 17 18
6.
Волгарь
 Заявка 13 4 5 4 19 - 16 17
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 4 5 5 9 - 13 17
8.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
9.
Арсенал Тула
 Заявка 14 4 4 6 11 - 10 16
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
11.
Енисей
 Заявка 14 2 8 4 14 - 17 14
12.
КАМАЗ
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
13.
Краснодар-2
 Заявка 14 3 3 8 11 - 23 12
14.
Волга Ульяновск
 Заявка 13 2 5 6 10 - 15 11
15.
ФК Кубань
 Заявка 13 2 4 7 12 - 19 10
16.
Уфа
 Заявка 14 2 4 8 11 - 20 10
17.
Велес Москва
 Заявка 13 2 2 9 10 - 26 8
18.
Шинник
 Заявка 13 2 1 10 11 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 10
ФК Кубань Абдоков Нури 10
Родина Москва Тимошенко Иван 10
Арсенал Тула Луценко Евгений 8
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 9
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - ФК Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой ФК Кубань.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.55. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.55 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 44
    Краснодар-2 27.3% (12)
    X 25% (11)
    ФК Кубань 47.7% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    ФК Кубань
    2.90
    3.35
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Краснодар-2 - ФК Кубань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Краснодар-2 - ФК Кубань

    Исход игры
    Краснодар-2
    27.3% (12)
    Ничья
    25% (11)
    ФК Кубань
    47.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (15)
    Меньше
    64.29% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    0:1 ФК Кубань
    18.2% (8)
    2:1 Краснодар-2
    18.2% (8)
    1:2 ФК Кубань
    13.6% (6)
    1:0 Краснодар-2
    9.1% (4)
    0:2 ФК Кубань
    9.1% (4)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар-2
    ФК Кубань
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     