Тур: 28.
Позже
История личных встреч
Краснодар-2
ФК Кубань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|5 (1)
|0.19
|Кокоев Давид
|2
|0.07
|Ознобихин Олег
|2
|0.07
|Самко Владислав
|2
|0.07
|Апеков Руслан
|2 (1)
|0.07
|Мацукатов Алекс
|1
|0.04
|Халназаров Рустам
|1
|0.04
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.04
|Гайворонский Данила
|1
|0.04
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.37
|Архипов Артём
|3
|0.11
|Рыбин Алексей
|2
|0.07
|Чуканов Андреа
|2
|0.07
|Мосейчук Илья
|2
|0.07
|Родин Даниил
|2
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Таказов Сослан
|1
|0.04
|Щёткин Алексей
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|Горовых Даниил
|1
|0.04
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.04
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.04
|Сидоров Максим
|1 (1)
|0.04
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|9
|0
|Сухорученко Михаил
|5
|1
|Карпов Данил
|5
|0
|Иванов Дмитрий III
|3
|1
|Апеков Руслан
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Халназаров Рустам
|2
|1
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Пивоваров Дмитрий
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Самко Владислав
|3
|0
|Плотников Никита
|3
|0
|Пузанов Станислав
|3
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Жилкин Григорий
|2
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Полях Данил
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Хомуха Иван
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Таказов Сослан
|5
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Сидоров Максим
|3
|1
|Позняк Александр
|2
|1
|Байрыев Азат
|3
|0
|Махатадзе Георгий
|3
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Ткачук Денис
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар-2
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
ФК Кубань
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
6
Краснодар-2
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
ФК Кубань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
6
16
Краснодар-2
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
ФК Кубань
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
10
22
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
6
29%
7
37%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
9%
4
22%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
9%
1
8%
31-45
5
22%
3
25%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
26%
4
33%
76-90
Забито
17
30
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 10
1
6%
5
17%
1-15
5
29%
29%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
3
18%
9
30%
46-60
4
24%
1
3%
61-75
3
18%
7
23%
76-90
Пропущено
44
31
19 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
8
18%
3
10%
46-60
5
11%
8
26%
61-75
12
27%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Енисей - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Акрон - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - Иртыш Омск 3:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 1:4 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Краснодар-2 - Волгарь 0:2 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Алания 0:3 Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0
ФК Кубань
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Нефтехимик 0:1 Енисей - ФК Кубань 2:1 Шинник - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Родина Москва 0:1
Результаты матчей
Краснодар-2
ФК Кубань
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Краснодар-2
ФК Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
95
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
1710
423
819
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|14
|12
|1
|46 - 23
|54
|2.
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|42 - 24
|50
|3.
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 30
|45
|4.
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 26
|45
|5.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|31 - 25
|40
|6.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 33
|37
|7.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|18 - 20
|37
|8.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 33
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|40 - 33
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|24 - 24
|36
|12.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|35
|13.
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|28 - 28
|35
|14.
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|30 - 31
|31
|15.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|27 - 42
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 35
|25
|17.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|19 - 36
|22
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|17 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|21 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|20 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|21 - 11
|29
|4.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|27 - 13
|27
|5.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|24 - 17
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|12 - 9
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 10
|22
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 23
|21
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|14.
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 21
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 12
|25
|2.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 14
|20
|5.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 17
|18
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 16
|17
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|9 - 13
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 10
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 17
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 23
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 15
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 20
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|10
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|10
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|8
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|9
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|9
Прогнозы на матч Краснодар-2 - ФК Кубань
Исход игры
Краснодар-2
27.3% (12)
Ничья
25% (11)
ФК Кубань
47.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (15)
Меньше
64.29% (27)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20.5% (9)
0:1 ФК Кубань
18.2% (8)
2:1 Краснодар-2
18.2% (8)
1:2 ФК Кубань
13.6% (6)
1:0 Краснодар-2
9.1% (4)
0:2 ФК Кубань
9.1% (4)
0:0 Ничья
4.5% (2)
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