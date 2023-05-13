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Китай: Суперлига
2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
1:0
24' Пенальти
Тейшейра Жоау
38' Желтая карточка
Имин Лю
1:1
45' Гол
Ханьвэнь Дэн
66' Желтая карточка
Якубу Абдул-Азиз
80' Желтая карточка
Синьли Пэн
90' Желтая карточка
Ханчао Ю
90'+6

Ход матча

24'
Тейшейра Жоау
1:0
38'
 
Имин Лю
45'
1:1
Ханьвэнь Дэн
(Давидсон)
46'
 
Якубу Абдул-Азиз
Давидсон
58'
Синьли Пэн
Амаду Ибраим
 
66'
 
Якубу Абдул-Азиз
70'
Цао Юньдин
Тейшейра Жоау
 
71'
 
Dinghao Yan
Станчу Николае
71'
 
Xiaobin Zhang II
Ademilson
75'
 
Хан Жэнь
Имин Лю
80'
Синьли Пэн
 
86'
Wei Zhang2
Haoyang Xu
 
90'
Ханчао Ю
 
90'
 
Denny Wang
Гао Чжуньи

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 342 Количество передач 423
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Zhen
Ma
2
Хинг-Гловер
Макарио
22
Yangyang
Jin
5
Чжу
Чэньцзе
32
Aidi
Fulang
Xisi
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
10
Тейшейра
Жоау
11
Малеле
Сефас
22
Лю
Дяньцзо
20
Гао
Чжуньи
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
7
Ademilson
Шанхай Шеньхуа
4-4-1-1
Ухань Три Таунс
3-5-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:2
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 3 0.43
Ханчао Ю 2 0.29
Haoyang Xu 1 0.14
Цао Юньдин 1 0.14
У Си 1 0.14
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.14
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.29
Ademilson 1 0.14
Се Пэнфэй 1 0.14
Давидсон 1 0.14
Якубу Абдул-Азиз 1 0.14
Dinghao Yan 1 0.14
Yang Li3 1 0.14
Станчу Николае 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 4 0
Ханчао Ю 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Синьли Пэн 1 0
Малеле Сефас 1 0
У Си 1 0
Haijian Wang 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 2 0
Имин Лю 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
1
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 7 5 2 0 9 - 3 17
2.
Шанхай СИПГ
 6 4 2 0 9 - 4 14
3.
Ченду Беттер Сити
 6 3 3 0 10 - 6 12
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 9 - 8 10
5.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 7 - 4 10
6.
Ухань Три Таунс
 7 2 4 1 8 - 6 10
7.
Мэйчжоу Хакка
 6 2 2 2 9 - 8 8
8.
Бэйцзин Гоань
 6 1 4 1 5 - 6 7
9.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Шаньдун Тайшань
 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Шицзячжуан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Наньтун Чжиюнь
 6 1 2 3 5 - 7 5
13.
Циндао Чжуннэн
 6 1 1 4 7 - 11 4
14.
Шэньчжэнь
 6 1 1 4 6 - 11 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хэнань Цзянье
 6 0 4 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Шеньхуа
 4 3 1 0 4 - 1 10
2.
Ченду Беттер Сити
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Чанчунь Ятай
 3 1 1 1 6 - 7 4
8.
Шэньчжэнь
 5 1 1 3 4 - 8 4
9.
Циндао Чжуннэн
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Наньтун Чжиюнь
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Бэйцзин Гоань
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Хэнань Цзянье
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ухань Три Таунс
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Шицзячжуан
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ухань Три Таунс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Шанхай Шеньхуа
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Чанчунь Ятай
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Мэйчжоу Хакка
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ченду Беттер Сити
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Шицзячжуан
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Бэйцзин Гоань
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Наньтун Чжиюнь
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
Шаньдун Тайшань
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Хэнань Цзянье
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Циндао Чжуннэн
 4 0 1 3 4 - 7 1
15.
Шэньчжэнь
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Далянь Ифан
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шаньдун Тайшань Феллайни Маруан 3 (1)
Шанхай СИПГ Лэй У 3 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 3 (1)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 3 (1)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 4
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Чжэцзян Профессионал Андрияшевич Франко 3
Хэнань Цзянье Шунич Тони 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Давидсон сделал результативную передачу.
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