Тур: 7. Стадион: Шанхай Интернешнл. Главный судья: Haixin Li
1:1
Конец матча
0'
1:0
24' ПенальтиТейшейра Жоау
38' Желтая карточкаИмин Лю
1:1
45' ГолХаньвэнь Дэн
66' Желтая карточкаЯкубу Абдул-Азиз
80' Желтая карточкаСиньли Пэн
90' Желтая карточкаХанчао Ю
90'+6
Ход матча
24'
1:0
38'
45'
1:1
66'
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
342 Количество передач 423
-
44 Владение мячом, % 56
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
22
Лю
Дяньцзо
20
Гао
Чжуньи
18
Имин
Лю
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
30 Yaxiong Bao
-
-
39 Yujie Liu
-
18 Wei Zhang2
-
38 Jiabao Wen
-
16 Zexiang Yang
-
36 Ernanduo Fei
-
34 Long Qi
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
-
28 Denny Wang
-
2 Yang Li3
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|3
|0.43
|Ханчао Ю
|2
|0.29
|Haoyang Xu
|1
|0.14
|Цао Юньдин
|1
|0.14
|У Си
|1
|0.14
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.14
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Haijian Wang
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.29
|Ademilson
|1
|0.14
|Се Пэнфэй
|1
|0.14
|Давидсон
|1
|0.14
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.14
|Dinghao Yan
|1
|0.14
|Yang Li3
|1
|0.14
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|4
|0
|Ханчао Ю
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Haijian Wang
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Имин Лю
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ухань Три Таунс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0
Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Цзянси Ляньшэн - Шанхай Шеньхуа 0:5
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Дандонг Тэнгюэ - Ухань Три Таунс 1:5
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
25
16
16
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шаньдун Тайшань
|Феллайни Маруан
|3 (1)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|3 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|3 (1)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|3 (1)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|3
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|4
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Чжэцзян Профессионал
|Андрияшевич Франко
|3
|Хэнань Цзянье
|Шунич Тони
|3