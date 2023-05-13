Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
13' Желтая карточкаКабаши Ариан
18' Желтая карточкаДе Врис Джек
20' Желтая карточкаНурмос Ласси
0:0
32' Не забитый пенальтиЗекири Альтин
48' Желтая карточкаРамадингайе Давид
90'+4
Ход матча
13'
18'
20'
32'
0:0
64'
26
Кастро
Пабло
11
Али
Юсиф
21
Irfan
Sadik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
21 Irfan SadikНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Лахти
КТП
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
46
108
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|1
|0.2
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.2
|Tommi Jaentti
|1
|0.2
|Irfan Sadik
|0
|0
|Julius Tauriainen
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.57
|Фуртадо Уиллис
|2
|0.29
|Simo Roiha
|1
|0.14
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Пеннинкангас Теему
|1
|0
|Кунингас Микко
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Julius Tauriainen
|1
|0
|Зекири Альтин
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Gabriel Sandberg
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|2
|0
|Рамадингайе Давид
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Фуртадо Уиллис
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
5
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0
Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3
КТП
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1
КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2
Результаты матчей
Лахти
КТП
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лахти
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
34
14
34
14
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|Хонка
|Янсен Кевин
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3
|КуПС
|Ветели Йоона
|3