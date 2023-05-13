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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:0
Конец матча
КТП
0'
13' Желтая карточка
Кабаши Ариан
18' Желтая карточка
Де Врис Джек
20' Желтая карточка
Нурмос Ласси
0:0
32' Не забитый пенальти
Зекири Альтин
48' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
90'+4
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
26
Кастро
Пабло
25
Кунингас
Микко
20
Marius
Koenkkoelae
5
Джалу
Бубакар
11
Али
Юсиф
21
Irfan
Sadik
7
Зекири
Альтин
1
Лейслахти
Расмус
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
28
Де
Врис
Джек
21
Gabriel
Sandberg
18
Печиле
Дамьяно
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
20
Simo
Roiha
Лахти
КТП

История личных встреч

Лахти
КТП

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

В
2:1
В
1:2
В
3:0
К
3:0
В
3:2
В
0:0
В
1:1
И
2:0
И
2:3
В
1:0
В
0:1
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

46
108

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 1 0.2
Пирттийоки Юхо 1 0.2
Tommi Jaentti 1 0.2
Irfan Sadik 0 0
Julius Tauriainen 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.57
Фуртадо Уиллис 2 0.29
Simo Roiha 1 0.14
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Де Врис Джек 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Пеннинкангас Теему 1 0
Кунингас Микко 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Julius Tauriainen 1 0
Зекири Альтин 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 3 0
Де Врис Джек 3 0
Gabriel Sandberg 3 0
Michael Simoes Domingues IV 2 0
Рамадингайе Давид 1 0
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
William Venta Akre 1 0
Фуртадо Уиллис 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Ниемеля Матиас 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КТП
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
5
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0
Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3
КТП
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1
КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2 КТП - КПВ Кокола 6:2 Яро - КТП 4:2 КТП - ЯПС 6:0 ПК-35 Хельсинки - КТП 0:1 КТП - Яро 2:1 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 0:2

Результаты матчей

Лахти
КТП

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лахти
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
4
1.5
3
4
1
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 8 5 1 2 9 - 4 16
2.
ХИК
 7 4 2 1 14 - 6 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Хонка
 0:1 8 2 3 3 5 - 6 9
5.
Хака
 6 2 2 2 10 - 9 8
6.
Оулу
 6 2 2 2 7 - 9 8
7.
Ильвес
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 6 5
11.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 1:0 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 0:1 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 6 1
11.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 0:1 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Турку
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Хака
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Мариехамн
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3 (1)
Хонка Янсен Кевин 3
Оулу Коффей Эшли 3
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
КуПС Ветели Йоона 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Altin Zeqiri пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    20'
    Нурмос Ласси получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      18'
      Де Врис Джек получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Arian Kabashi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лахти 0:0 КТП онлайн

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